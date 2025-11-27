इमरान खान 'अदियाला जेल में पूरी तरह से स्वस्थ हैं': जेल अधिकारी
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर जेल अधिकारियों ने कहा है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं.
By PTI
Published : November 27, 2025 at 7:02 PM IST
लाहौर : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अदियाला जेल में "पूरी तरह से स्वस्थ हैं". यह जानकारी गुरुवार को जेल अधिकारियों ने देते हुए उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) नेताओं को इमरान खान के स्वास्थ्य के बारे में सूचित कर दिया गया है. अदियाला जेल प्रशासन ने गुरुवार को यहां जारी एक बयान में कहा, "पीटीआई चीफ को सभी ज़रूरी देखभाल दी जा रही है." 73 साल के खान अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में हैं.
वहीं एक्स पर कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इमरान खान की मौत के बिना वेरिफ़ाई किए दावे शेयर किए हैं. कुछ विदेशी मीडिया ने भी उनकी सेहत के बारे में कथित अफ़वाहों पर रिपोर्टिंग की है. गुरुवार सुबह एक्स पर ‘इमरान खान कहां हैं?’ ट्रेंड भी चल रहा था.
बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब इमरान खान की तीन बहनों को पिछले छह हफ़्तों से उनसे मिलने से बार-बार मना किया जा रहा है, जिससे वे पूर्व प्रधानमंत्री के ठिकाने पर सवाल उठा रही हैं. उन्होंने अदियाला जेल के बाहर धरना भी दिया.
अदियाला जेल प्रशासन ने आगे साफ किया कि इमरान खान को अदियाला जेल से शिफ्ट करने की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. जेल प्रशासन ने कहा, "इमरान खान अदियाला जेल में हैं और स्वस्थ हैं. उनके ट्रांसफर के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें बेबुनियाद हैं."
पीटीआई ने मांग की है कि सरकार इमरान खान की मुलाकात पर लगी बिना बताए रोक हटाए और तुरंत पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के बीच मुलाकात का इंतजाम करे. गुरुवार सुबह एक्स पर जारी एक बयान में, पीटीआई ने मांग की कि मौजूदा सरकार और गृह मंत्रालय इस अफवाह को साफ तौर पर खारिज करें और इमरान खान और उनके परिवार के बीच तुरंत एक मुलाकात की व्यवस्था करें.
पार्टी ने मांग की, "इमरान की सेहत, सुरक्षा और मौजूदा स्थिति के बारे में राज्य की ओर से एक औपचारिक और पारदर्शी बयान जारी किया जाना चाहिए." इसमें आगे राज्य से कहा गया कि वह अफवाहें फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करे और मांग की कि देश के सामने वास्तविकता को सामने लाए.
पीटीआई ने कहा, "देश इमरान खान की स्थिति के बारे में किसी भी अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं करेगा. इमरान की सुरक्षा, मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है." पार्टी ने इन अफवाहों का मुकाबला करने और सच्चाई सामने लाने के लिए हर कानूनी और राजनीतिक कदम उठाने की कसम खाई. पीटीआई नेता मेहर बानो कुरैशी, जो पूर्व विदेश मंत्री और पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी हैं, ने एक्स पर कहा कि इमरान खान की सेहत के बारे में अफवाहें चिंताजनक हैं.
कुरैशी ने कहा, “खान साहब की सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार है और देश को अपडेट करने के लिए एक बयान जारी करना उसकी जिम्मेदारी है. जहां तक इन अफवाहों को खत्म करने की बात है, तो सबसे अच्छा और भरोसेमंद तरीका यह है कि खान साहब की बहनों, वकीलों और पार्टी के सदस्यों को उनसे मिलने दिया जाए.”
दिलचस्प बात यह है कि अदियाला जेल मरियम नवाज की पंजाब सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है. तीन बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और मुख्यमंत्री मरियम नवाज पहले ही कह चुकी हैं कि खान की मुलाकात पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है. इससे पहले खान ने दावा किया था कि अदियाला जेल मामलों का इंचार्ज एक आर्मी कर्नल है.
खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अदियाला जेल के बाहर एकत्र हुए
#WATCH | Rawalpindi, Pakistan: Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Sohail Afridi, Tehreek-e-Insaf supporters gather outside Adiala Jail amid concerns over PTI Founder and former Pakistan PM Imran Khan's health— ANI (@ANI) November 27, 2025
Afridi visited the jail today, amid rumours about Imran Khan's health,… pic.twitter.com/Q3KhkqLEX3
पीटीआई संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के स्वास्थ्य पर चिंताओं के बीच खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी, तहरीक-ए-इंसाफ समर्थक अदियाला जेल के बाहर इकट्ठा हुए. इमरान खान के स्वास्थ्य के बारे में अफवाहों के बीच, अफरीदी ने आज जेल का दौरा किया, उनकी बहनों के दावों के कारण कि उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया. अफरीदी ने यह भी दोहराया कि संसद के दोनों सदनों और प्रांतीय विधानसभा के पीटीआई सांसद इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ मामलों में देरी को लेकर हर मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे.
