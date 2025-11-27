ETV Bharat / international

इमरान खान 'अदियाला जेल में पूरी तरह से स्वस्थ हैं': जेल अधिकारी

लाहौर : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अदियाला जेल में "पूरी तरह से स्वस्थ हैं". यह जानकारी गुरुवार को जेल अधिकारियों ने देते हुए उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) नेताओं को इमरान खान के स्वास्थ्य के बारे में सूचित कर दिया गया है. अदियाला जेल प्रशासन ने गुरुवार को यहां जारी एक बयान में कहा, "पीटीआई चीफ को सभी ज़रूरी देखभाल दी जा रही है." 73 साल के खान अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में हैं.

वहीं एक्स पर कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इमरान खान की मौत के बिना वेरिफ़ाई किए दावे शेयर किए हैं. कुछ विदेशी मीडिया ने भी उनकी सेहत के बारे में कथित अफ़वाहों पर रिपोर्टिंग की है. गुरुवार सुबह एक्स पर ‘इमरान खान कहां हैं?’ ट्रेंड भी चल रहा था.

बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब इमरान खान की तीन बहनों को पिछले छह हफ़्तों से उनसे मिलने से बार-बार मना किया जा रहा है, जिससे वे पूर्व प्रधानमंत्री के ठिकाने पर सवाल उठा रही हैं. उन्होंने अदियाला जेल के बाहर धरना भी दिया.

अदियाला जेल प्रशासन ने आगे साफ किया कि इमरान खान को अदियाला जेल से शिफ्ट करने की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. जेल प्रशासन ने कहा, "इमरान खान अदियाला जेल में हैं और स्वस्थ हैं. उनके ट्रांसफर के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें बेबुनियाद हैं."

पीटीआई ने मांग की है कि सरकार इमरान खान की मुलाकात पर लगी बिना बताए रोक हटाए और तुरंत पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के बीच मुलाकात का इंतजाम करे. गुरुवार सुबह एक्स पर जारी एक बयान में, पीटीआई ने मांग की कि मौजूदा सरकार और गृह मंत्रालय इस अफवाह को साफ तौर पर खारिज करें और इमरान खान और उनके परिवार के बीच तुरंत एक मुलाकात की व्यवस्था करें.

पार्टी ने मांग की, "इमरान की सेहत, सुरक्षा और मौजूदा स्थिति के बारे में राज्य की ओर से एक औपचारिक और पारदर्शी बयान जारी किया जाना चाहिए." इसमें आगे राज्य से कहा गया कि वह अफवाहें फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करे और मांग की कि देश के सामने वास्तविकता को सामने लाए.