'जिंदा हैं इमरान खान, पर मानसिक ...,' बोले, 'सबकुछ मुनीर की वजह से'

इमरान खान की बहन ने उनसे की मुलाकात. बोलीं, जिंदा है, पर प्रताड़ित किया जा रहा.

Imran Khan
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 2, 2025 at 7:56 PM IST

3 Min Read
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं. उनकी बहन ने खुद जाकर उनसे मुलाकात की है. उन्होंने बताया कि उनका भाई जिंदा है, लेकिन जेल में उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. इमरान खान रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं.

इमरान खान की बहन डॉ उजमा खानम को 20 मिनट का समय दिया गया था. मुलाकात के बाद खानम ने कहा, "अलहमदुलिल्लाह, वह ठीक हैं, लेकिन मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने से वह नाराज थे. वह पूरे दिन अपनी कोठरी में बंद रहते हैं. बस कुछ ही देर के लिए बाहर निकल पाते हैं. वह किसी से बातचीत भी नहीं कर पाते."

डॉ उजमा ने बताया कि इमरान खान ने इस हालत के लिए असीम मुनीर को दोषी ठहराया है. मुनीर अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं. वह पाकिस्तान के सर्वेसर्वा बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि मुनीर ने अपने फायदे के लिए कुछ लोगों को जेल में रखा है, जबकि कुछ लोगों को रहम दे दी, भले ही इसके लिए संविधान में बदलाव करना पड़े तो पड़े. इमरान ने आसिफ अली जरदारी का भी नाम लिया. उन्होंने कहा कि मुनीर ने जरदारी को माफी दे दी.

यह मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर फैली अफवाहों के बाद हुई है. पिछले कुछ दिनों से इमरान खान से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी. इसके बाद से ही उनकी पार्टी पीटीआई के सदस्यों ने विरोध करना शुरू किया. बाहर यह भी खबर आने लगी थी कि इमरान खान की हत्या कर दी गई है. अफगानी मीडिया ने तो इस बाबत खबर भी चला दी थी. इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इमरान खान के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद अधिकारियों ने बड़े समारोहों पर रोक लगा दी.

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रहा. खान की हालत को लेकर चिंताएं पिछले महीने तब और बढ़ गईं जब उनकी तीन बहनों - नोरीन नियाजी, अलीमा खान और उजमा खान - ने कहा कि उनसे मिलने का अनुरोध करने पर उन पर हमला किया गया.

ये चिंताएं उनके बेटों की टिप्पणियों से और बढ़ गईं, जिसमें उन्होंने कहा कि जेल अधिकारी उनके पिता की हालत के बारे में "कुछ अपरिवर्तनीय" बात छिपा रहे हैं. उनके एक बेटे, कासिम खान ने रॉयटर्स को बताया कि साप्ताहिक मुलाकातों के अदालती आदेश के बावजूद कोई सीधा या सत्यापन योग्य संपर्क नहीं हो पाया है.

परिवार ने जेल अधिकारियों द्वारा इमरान खान के निजी डॉक्टर से मिलने से इनकार करने की भी शिकायत की थी. आज की मुलाकात से पहले, न तो परिवार और न ही उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदस्यों ने 25 दिनों से अधिक समय तक खान से मुलाकात की थी, जिसके चलते यह अफवाह फैल गई कि उनकी मौत हो गई है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी सरकार पर, जो अब तक अपने जीवन का सबूत दिखाने से कतराते रहे हैं, रविवार को पीटीआई के सीनेटर खुर्रम जीशान ने दबाव बढ़ा दिया था. विश्व क्रिकेट कप विजेता क्रिकेटर 72 वर्ष के हैं. वह अगस्त 2023 से जेल में हैं.

