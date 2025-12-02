ETV Bharat / international

'जिंदा हैं इमरान खान, पर मानसिक ...,' बोले, 'सबकुछ मुनीर की वजह से'

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं. उनकी बहन ने खुद जाकर उनसे मुलाकात की है. उन्होंने बताया कि उनका भाई जिंदा है, लेकिन जेल में उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. इमरान खान रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं.

इमरान खान की बहन डॉ उजमा खानम को 20 मिनट का समय दिया गया था. मुलाकात के बाद खानम ने कहा, "अलहमदुलिल्लाह, वह ठीक हैं, लेकिन मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने से वह नाराज थे. वह पूरे दिन अपनी कोठरी में बंद रहते हैं. बस कुछ ही देर के लिए बाहर निकल पाते हैं. वह किसी से बातचीत भी नहीं कर पाते."

डॉ उजमा ने बताया कि इमरान खान ने इस हालत के लिए असीम मुनीर को दोषी ठहराया है. मुनीर अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं. वह पाकिस्तान के सर्वेसर्वा बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि मुनीर ने अपने फायदे के लिए कुछ लोगों को जेल में रखा है, जबकि कुछ लोगों को रहम दे दी, भले ही इसके लिए संविधान में बदलाव करना पड़े तो पड़े. इमरान ने आसिफ अली जरदारी का भी नाम लिया. उन्होंने कहा कि मुनीर ने जरदारी को माफी दे दी.

यह मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर फैली अफवाहों के बाद हुई है. पिछले कुछ दिनों से इमरान खान से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी. इसके बाद से ही उनकी पार्टी पीटीआई के सदस्यों ने विरोध करना शुरू किया. बाहर यह भी खबर आने लगी थी कि इमरान खान की हत्या कर दी गई है. अफगानी मीडिया ने तो इस बाबत खबर भी चला दी थी. इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इमरान खान के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद अधिकारियों ने बड़े समारोहों पर रोक लगा दी.