ETV Bharat / international

इमरान खान का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान, 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लिया फैसला

पीटीआई नेताओं ने आरोप लगाया कि सजा का मकसद सिर्फ खान की जेल की सजा को बढ़ाना और जिसे वे 'डरपोक सत्ताधारी गुट' कहते हैं, उस पर दबाव कम करना था. उन्होंने दावा किया कि 'दब्बू' न्यायपालिका के जरिए राजनीतिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे देश में कानून का राज कमज़ोर हो रहा है.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आगे कहा कि इंसाफ लॉयर्स फोरम और बड़े कानूनी ग्रुप को संवैधानिक सुप्रीमेसी और कानून के राज को बचाने में लीडिंग रोल निभाना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंसाफ के बिना आर्थिक प्रगति नामुमकिन है. एक आधिकारिक बयान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इस फैसले को साफ तौर पर गैर-संवैधानिक, गैर-कानूनी, गलत इरादे से किया गया और राजनीतिक बदले का सबसे बुरा तरीका और उत्पीड़न का एक बिल्कुल सही मामला बताया.

खान ने कहा कि फैसले से उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई और उन्होंने अपनी लीगल टीम को इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का निर्देश पहले ही दे दिया है. उन्होंने कहा, 'पिछले तीन सालों के बेबुनियाद फैसलों और सजाओं की तरह तोशखाना-II का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है. यह फैसला जज ने बिना किसी सबूत और कानूनी जरूरतों को पूरा किए जल्दबाजी में दिया गया. और कहा कि उनकी लीगल टीम की बात सुनी भी नहीं गई.'

खान के पास अभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस नहीं है. उन्होंने अपनी लीगल टीम के जरिए अपना मैसेज दिया. एक्स पर एक पोस्ट के मुताबिक, जिसमें खान और उनके वकील के बीच हुई बातचीत का जिक्र है. पीटीआई के फाउंडर ने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी को एक बड़े जनआंदोलन की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, 'मैंने (खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री) सोहेल अफरीदी को सड़क आंदोलन की तैयारी करने का संदेश भेजा है. पूरे देश को अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होना होगा.'

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने समर्थकों से देश भर में विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहने को कहा है. साथ ही अपने खिलाफ आए फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने का इरादा जताया. उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना-II भ्रष्टाचार मामले में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान ने अपने समर्थकों से देश भर में विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहने को कहा है.

पीटीआई के सीनियर लीडर असद कैसर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान ने कोर्टरूम में अपने लीड वकील, बैरिस्टर सलमान सफदर से मुलाकात की और देश के लिए एक मैसेज दिया. उन्होंने खान के हवाले से कहा, 'मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूं और किसी से माफी नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए.' राजा ने आगे आरोप लगाया कि केस सिर्फ प्रॉमिसरी नोट पर आधारित था और इसमें ठोस सबूतों की कमी थी. उन्होंने कहा, 'उनके पास उस व्यक्ति के अलावा कोई गवाह नहीं है जिसे पीटीआई फाउंडर खुद सामने लाए थे.'



तोशखाना-II केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल जेल की सजा सुनाए जाने से पब्लिक में बहस शुरू हो गई है और न्यायिक प्रक्रिया के भरोसे को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं. एएनआई से बात करते हुए लाहौर और पेशावर के लोगों और पत्रकारों ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि इसके पीछे राजनीतिक वजहें और सबूतों की कमी है. लाहौर के रहने वाले हामिद रियाज डोगर ने कहा, 'ज्यूडिशियरी इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब लोगों को उसके फैसलों पर कोई भरोसा नहीं रहा.

हाल ही में 9 मई को कई लोगों को सजा सुनाई गई. उनमें से कई तो मौके पर मौजूद भी नहीं थे, फिर भी उन्हें 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई. तोशखाना-2 केस में कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल जेल की सजा सुनाई है. सच तो यह है कि कोर्ट जो चाहें कह सकती हैं और हमारे शासक जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन जनता को इन कोर्ट या इन सजाओं पर कोई भरोसा नहीं है.'

इस केस में सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले 71 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी रुपये कीमत के बुलगारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम आंकने के आरोप हैं. इमरान खान और बुशरा बीबी को आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत सजा सुनाई गई. लाहौर के रहने वाले जकी उल्लाह मुजाहिद ने कहा कि कोर्ट के फैसले से जस्टिस सिस्टम पर लोगों का भरोसा कम हो गया है.

लाहौर के एक और रहने वाले जकी उल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस फैसले से लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा और कमजोर हुआ है. मेरा मानना ​​है कि यह एक ऐसा तमाशा है जिसने पाकिस्तान के लोकतंत्र और उसके संस्थानों में लोगों का भरोसा कम कर दिया है. अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हर संस्था और हर व्यक्ति को संविधान और कानून के दायरे में अपनी भूमिका निभानी होगी. जिस जोर-शोर से इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, वह निश्चित रूप से तारीफ के काबिल नहीं है.'