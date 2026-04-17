'अगर इस्लामाबाद में डील हुई, तो मैं पाकिस्तान जा सकता हूं', अमेरिका-ईरान वार्ता पर बोले ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ईरान के साथ डील की घोषणा हो सकती है और इसके बड़े आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं.
By ANI
Published : April 17, 2026 at 7:16 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता फाइनल हो जाता है, तो वह पाकिस्तान जाने पर विचार करेंगे. ट्रंप ने गुरुवार (स्थानीय समय) को नेवादा के लास वेगास जाते समय व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, "हां, मैं पाकिस्तान जाऊंगा." उन्होंने कहा, "अगर इस्लामाबाद में डील साइन हो जाती है, तो मैं जा सकता हूं. वे चाहते हैं कि मैं जाऊं."
राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आसान बनाने में पाकिस्तान की भूमिका की भी तारीफ की और उसके शामिल होने को रचनात्मक बताया. उन्होंने कहा कि संघर्ष पर बातचीत में पाकिस्तानी मध्यस्थ "बहुत अच्छे रहे हैं."
साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत में प्रगति की उम्मीद जताई और कहा कि जल्द ही डील की घोषणा हो सकती है और इसके बड़े आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अभी हमारी बातचीत बहुत सफल चल रही है. अगर ऐसा होता है, तो इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी, और इससे हमें मुफ्त तेल, मुफ्त होर्मुज स्ट्रेट मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा. मुझे लगता है कि आपके तेल की कीमत पहले से भी कम हो जाएगी."
#WATCH | US President Donald Trump says, " i would go to pakistan, yeah. pakistan has been great...if the deal is signed in islamabad, i might go. the field marshal has been great. the prime minister has been really great in pakistan. i might go. they want me"— ANI (@ANI) April 17, 2026
(source: the white… pic.twitter.com/qSxYTclrEg
ऊर्जा की कीमतों पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि चल रहे डिप्लोमैटिक प्रयासों के बीच ईंधन की कीमतों में पहले ही कमी के संकेत दिखने लगे हैं. उन्होंने कहा, "अगर आप देखें कि परमाणु हथियार से छुटकारा पाने के लिए कीमतें कितनी होनी चाहिए थीं, तो वे बहुत अधिक नहीं हैं. इसलिए पिछले तीन, चार दिनों में गैस की कीमतें बहुत कम हो गई हैं."
महंगाई की चिंताओं पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "मुझे हमारे देश के इतिहास में सबसे ज्यादा कीमतें और हमारे देश के इतिहास में सबसे खराब महंगाई विरासत में मिली है. मैं इसे बहुत कम कर दूंगा और यह अभी भी कम है."
गौरतलब है कि ईरान विवाद को लेकर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच डिप्लोमैटिक बातचीत चल रही है. पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने गुरुवार को तेहरान में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मुलाकात की, जिसे अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की बातचीत शुरू करने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशें माना जाता है.
कतारी मीडिया कंपनी अल-जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच बैक-चैनल बातचीत बढ़ने के बीच हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी अधिकारियों ने खास तौर पर तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कामयाबी की उम्मीद जताई है. बुधवार को तेहरान पहुंचे मुनीर का स्वागत ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने किया. इस दौरे का मकसद बातचीत के दूसरे दौर के लिए जमीन तैयार करना है, क्योंकि पहले दौर की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों के तहत मुनीर के वॉशिंगटन जाने की भी उम्मीद है.
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