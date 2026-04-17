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'अगर इस्लामाबाद में डील हुई, तो मैं पाकिस्तान जा सकता हूं', अमेरिका-ईरान वार्ता पर बोले ट्रंप

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता फाइनल हो जाता है, तो वह पाकिस्तान जाने पर विचार करेंगे. ट्रंप ने गुरुवार (स्थानीय समय) को नेवादा के लास वेगास जाते समय व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, "हां, मैं पाकिस्तान जाऊंगा." उन्होंने कहा, "अगर इस्लामाबाद में डील साइन हो जाती है, तो मैं जा सकता हूं. वे चाहते हैं कि मैं जाऊं."

राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आसान बनाने में पाकिस्तान की भूमिका की भी तारीफ की और उसके शामिल होने को रचनात्मक बताया. उन्होंने कहा कि संघर्ष पर बातचीत में पाकिस्तानी मध्यस्थ "बहुत अच्छे रहे हैं."

साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत में प्रगति की उम्मीद जताई और कहा कि जल्द ही डील की घोषणा हो सकती है और इसके बड़े आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अभी हमारी बातचीत बहुत सफल चल रही है. अगर ऐसा होता है, तो इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी, और इससे हमें मुफ्त तेल, मुफ्त होर्मुज स्ट्रेट मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा. मुझे लगता है कि आपके तेल की कीमत पहले से भी कम हो जाएगी."

ऊर्जा की कीमतों पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि चल रहे डिप्लोमैटिक प्रयासों के बीच ईंधन की कीमतों में पहले ही कमी के संकेत दिखने लगे हैं. उन्होंने कहा, "अगर आप देखें कि परमाणु हथियार से छुटकारा पाने के लिए कीमतें कितनी होनी चाहिए थीं, तो वे बहुत अधिक नहीं हैं. इसलिए पिछले तीन, चार दिनों में गैस की कीमतें बहुत कम हो गई हैं."