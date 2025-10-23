यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल
Published : October 23, 2025 at 10:27 AM IST
द हेग, नीदरलैंड: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बुधवार को कहा कि इजराइल को गाजा में संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी, जिसे UNRWA के नाम से जाना जाता है, को फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देनी चाहिए.
हेग स्थित इस अदालत से पिछले साल के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इजराइल के कानूनी दायित्वों का निर्धारण करने के लिए कहा गया था. क्योंकि इजराइल ने गाजा को सहायता प्रदान करने वाली मुख्य एजेंसी, एजेंसी को वहां काम करने से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किए थे.
आईसीजे के अध्यक्ष युजी इवासावा ने कहा, "इजराइल संयुक्त राष्ट्र और यूएनआरडब्ल्यूए सहित उसकी संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई राहत योजनाओं को स्वीकार करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए बाध्य है."
इजराइल ने मार्च से UNRWA को अपनी आपूर्ति लाने की अनुमति नहीं दी है. लेकिन एजेंसी गाजा में स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल चिकित्सा दल, स्वच्छता सेवाएं और बच्चों के लिए स्कूल कक्षाएं चलाकर काम कर रही है.
एजेंसी का कहना है कि उसके पास आपूर्ति से भरे 6,000 ट्रक आने का इंतजार कर रहे हैं. UNRWA के महानिरीक्षक, फिलिप लाज़ारिनी ने X पर एक संदेश में कहा कि वह "अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आज के स्पष्ट फैसले" का स्वागत करते हैं.
उन्होंने आगे कहा, "मिस्र और जॉर्डन में भारी मात्रा में खाद्य और अन्य जीवन रक्षक आपूर्ति तैयार होने के साथ, UNRWA के पास गाजा में मानवीय प्रतिक्रिया को तुरंत बढ़ाने और नागरिक आबादी की पीड़ा को कम करने में मदद करने के लिए संसाधन और विशेषज्ञता है."
युद्ध विराम पर विचार: विश्व न्यायालय की यह सलाहकार राय ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका की मध्यस्थता में गाजा युद्ध विराम समझौता, जो 10 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था, अब भी कायम है.
उधर इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने से इनकार करते हुए कहा है कि अदालत की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण है और देश अप्रैल में हुई सुनवाई में शामिल नहीं हुआ था. हालांकि, इजराइल ने न्यायालय के विचारार्थ 38 पृष्ठों का एक लिखित निवेदन प्रस्तुत किया है.
एक लिखित बयान में, इजराइली विदेश मंत्रालय ने इस राय को खारिज कर दिया और कहा कि इजराइल "अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पूरी तरह से पालन करता है." इसने UNRWA का हवाला देते हुए कहा कि इजराइल "ऐसे संगठन के साथ सहयोग नहीं करेगा, जो आतंकवादी गतिविधियों से ग्रस्त है."
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस फैसले को "एक महत्वपूर्ण निर्णय" बताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इजराइल इसका पालन करेगा.
गुटेरेस ने जिनेवा में एसोसिएटेड प्रेस को बताया, "यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब हम गाजा में अपनी मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं." "इसलिए इस निर्णय का प्रभाव निर्णायक है, ताकि हम इसे उस स्तर तक कर सकें, जो गाजा के लोगों की दुखद स्थिति के लिए आवश्यक है."
यूएनआरडब्ल्यूए को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके दक्षिणपंथी सहयोगियों की आलोचना का सामना करना पड़ा है. इनका कहना है कि इस समूह में हमास की गहरी पैठ है. इवासावा ने कहा कि एजेंसी इस दावे को खारिज करती है, और आईसीजे ने पाया कि इजराइल ने "आरोपों की पुष्टि नहीं की है."
अदालत ने यह भी माना कि गाजा पट्टी की आबादी को "अपर्याप्त आपूर्ति" की गई है, और इजराइल को यह सुनिश्चित करना होगा कि "स्थानीय आबादी की बुनियादी जरूरतें" पूरी हों.
फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों ने इस फैसले की सराहना की. सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, नीदरलैंड में फिलिस्तीनी राजदूत अम्मार हिजाजी ने कहा कि यह "स्पष्ट, स्पष्ट और निर्णायक" है और इजराइल के पास यूएनआरडब्ल्यूए पर प्रतिबंध लगाने का "कोई बहाना, कोई संदर्भ, कोई बहाना" नहीं बचा है.
अपने लिखित निवेदन में, इजराइल ने तर्क दिया कि अदालत को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध को अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि यह अन्य सलाहकारी राय से बहुत मिलता-जुलता था और न्यायाधीशों के पास कोई निर्णय लेने के लिए तथ्य-खोज क्षमता का अभाव था.
पिछले साल एक सलाहकार राय में, अदालत ने कहा था कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल की उपस्थिति गैरकानूनी है और इसे समाप्त करने तथा बस्तियों के निर्माण को तुरंत रोकने का आह्वान किया था. इस फैसले ने फिलिस्तीनी राज्य को एकतरफा मान्यता देने की कोशिशों को बढ़ावा दिया.
इजराइल ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा चिंताओं का समाधान करने में विफल रहा. दो दशक पहले, अदालत ने फैसला सुनाया था कि इजराइल का वेस्ट बैंक अलगाव अवरोध "अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत" था. इजराइल ने उन कार्यवाहियों का बहिष्कार किया था, यह कहते हुए कि वे राजनीति से प्रेरित थीं.
सलाहकार राय का कानूनी महत्व होता है, लेकिन इन्हें "गैर-बाध्यकारी" कहा जाता है, क्योंकि इनकी अनदेखी करने पर कोई सीधा दंड नहीं होता. बुधवार की राय दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू की गई उस कार्यवाही से अलग है. इसमें इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है. इजराइल दक्षिण अफ्रीका के दावे को खारिज करता है और उस पर हमास को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने का आरोप लगाता है.
गौर करें तो पिछले साल, हेग स्थित एक अन्य न्यायाधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों ने मानवीय सहायता को प्रतिबंधित करके "भुखमरी को युद्ध के एक तरीके के रूप में" इस्तेमाल किया है और जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया है. इन आरोपों का इजराइली अधिकारियों ने पुरज़ोर खंडन किया है.
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकार राय में कहा गया है कि इजराइल को "नागरिक आबादी को युद्ध के एक तरीके के रूप में भुखमरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए." स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर टॉम डैननबाम ने कहा कि यह राय "नेतन्याहू के खिलाफ मामले को मज़बूत कानूनी समर्थन" प्रदान करती है.
गाजा में युद्ध 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के अचानक हमले से शुरू हुआ था. इसमें 1,200 लोग मारे गए थे. इनमें ज़्यादातर नागरिक थे और 250 बंधक बना लिए गए थे. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल के जवाबी हमले में 68,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं.
मंत्रालय के आंकड़े, जो नागरिकों और लड़ाकों के बीच अंतर नहीं करते, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं. इजराइल ने अपनी संख्या बताए बिना इन आंकड़ों का खंडन किया है.
