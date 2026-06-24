'चाहे कुछ भी हो, ईरान के परमाणु स्टॉकपाइल की जांच होनी तय', आईएईए ने जारी किया बयान
ईरान ने कहा, जब तक अंतिम समझौता नहीं हो जाता, इंस्पेक्शन नहीं होगा.
Published : June 24, 2026 at 6:44 PM IST
तेहरान : संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी (आईएईए) के प्रमुख ने संकेत दिया कि उनके जांचकर्ता ईरान के परमाणु एनरिचमेंट साइट्स का दौरा करेंगे. यह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए हो रही अंतरिम बातचीत का एक अहम हिस्सा है. लेकिन ईरान के एक राजनयिक ने तुरंत इसे खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा दौरा अंतिम समझौते के बाद ही हो सकता है.
इस इनकार ने चल रही बातचीत की नाजुक स्थिति को उजागर कर दिया.इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रॉसी की ये बातें संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की ओर से अब तक की सबसे सख्त टिप्पणियां थीं. ईरान के परमाणु भंडार की स्थिति तय करने में इस एजेंसी की भूमिका अहम मानी जाती है.
2025 में इजराइल द्वारा ईरान पर 12 दिन का युद्ध शुरू किए जाने के बाद से, तेहरान ने आईएईए को एनरिचमेंट साइट्स का दौरा करने से रोक रखा है. माना जाता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ने इन साइट्स पर इतना अधिक एनरिच्ड यूरेनियम जमा कर रखा है कि अगर वह चाहे तो 10 परमाणु हथियार बना सकता है.
ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, हालांकि वह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास बिना किसी हथियार कार्यक्रम के 60% शुद्धता तक एनरिच्ड यूरेनियम है. मंगलवार को अमेरिका और ईरान ने इन साइट्स के निरीक्षण को लेकर अलग-अलग बातें कहीं. ग्रॉसी ने इन विरोधाभासों को स्वीकार किया और इसे फिलहाल "शब्दों की जंग" करार दिया.
ग्रोसी का कहना है कि इंस्पेक्शन 'होंगे ही'. सुनामी से प्रभावित फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं राजनीतिक बयानों को समझ सकता हूं, वे असलियत का हिस्सा हैं, लेकिन मैं आपको जिस बुनियादी बात की याद दिलाना चाहता हूं और जिस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, वह यह है कि दोनों राष्ट्रपतियों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं."
उन्होंने कहा कि इस समझौते में "साफ तौर पर कहा गया है कि न्यूक्लियर मटीरियल सुविधाओं से जुड़ी न्यूक्लियर गतिविधियों की निगरानी IAEA करेगा - हर तरह से."ग्रोसी ने आगे कहा: "जाहिर है, ऐसा करने के लिए हमें इंस्पेक्शन करना होगा. चाहे यह परसों हो, एक सप्ताह में हो या 10 दिनों में, यह जरूरी तो है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह होगा ही."ये इंस्पेक्शन उस समझौते के लिए बहुत जरूरी हैं, जिसमें ईरान के यूरेनियम स्टॉकपाइल को हाईली एनरिच्ड लेवल से 'डाउनब्लेंड' (कम सांद्रता वाला) करने की बात कही गई है.
ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने ग्रोसी के बयानों के बाद उन पर निशाना साधते हुए कहा कि स्विट्जरलैंड में रहने के दौरान तेहरान ने उनसे मुलाकात नहीं की.गरीबाबादी ने X पर लिखा, "इन मुद्दों की समीक्षा और फैसला सिर्फ एक अंतिम समझौते के दायरे में और सभी प्रतिबंधों व अन्य उपायों को खत्म करने के लिए दूसरी तरफ से व्यावहारिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप ही किया जाएगा."उन्होंने आगे कहा: "आप मीडिया हाइप के जरिए 'उकसाने और कब्जा करने' की नीति को आगे नहीं बढ़ा सकते."
आईएईए को बमबारी वाली जगहों को देखने से रोका गया. 2025 में 12 दिन तक चली लड़ाई के बाद से आईएईए को ईरान में बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसी दूसरी न्यूक्लियर साइट्स पर जाने की इजाजत दी गई है. लेकिन एनरिचमेंट साइट्स तक पहुमच न होने की वजह से, आईएईए का कहना है कि वह ईरान के स्टॉकपाइल की स्थिति की पुष्टि नहीं कर पा रहा है और न ही यूरेनियम को एनरिच करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज के कैस्केड की जांच कर पा रहा है.
ईरान और आईएईए दोनों का कहना है कि तेहरान यूरेनियम को एनरिच नहीं कर रहा है, लेकिन परमाणु प्रसार रोकने के मामलों के जानकारों को चिंता है कि इस्लामिक रिपब्लिक अपने स्टॉकपाइल को ऐसी जगहों पर ले जा रहा हो सकता है जिनकी जानकारी नहीं दी गई है.
अमेरिका और ईरान पिछले हफ़्ते एक समझौते पर सहमत हुए थे, जिसके तहत तेहरान को अपने एनरिचेड यूरेनियम के स्टॉकपाइल को कम करना है और ईरान के तेल पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना है, साथ ही दोनों पक्षों को व्यापक समझौतों पर बातचीत करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है.
इस नाजुक सीजफायर की परीक्षा तब हुई जब ईरान ने कहा कि उसने लेबनान में इजराइल और ईरान समर्थित मिलिशिया हिज़्बुल्लाह के बीच लड़ाई के कारण जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) को फिर से बंद कर दिया है. मंगलवार को लेबनान में फिर से हिंसा भड़क उठी, लेकिन यह हिंसा और ज़्यादा नहीं बढ़ी.पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत अगले हफ़्ते की शुरुआत में स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक रिज़ॉर्ट में फिर से शुरू होने की उम्मीद है.
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