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'चाहे कुछ भी हो, ईरान के परमाणु स्टॉकपाइल की जांच होनी तय', आईएईए ने जारी किया बयान

तेहरान : संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी (आईएईए) के प्रमुख ने संकेत दिया कि उनके जांचकर्ता ईरान के परमाणु एनरिचमेंट साइट्स का दौरा करेंगे. यह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए हो रही अंतरिम बातचीत का एक अहम हिस्सा है. लेकिन ईरान के एक राजनयिक ने तुरंत इसे खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा दौरा अंतिम समझौते के बाद ही हो सकता है.

इस इनकार ने चल रही बातचीत की नाजुक स्थिति को उजागर कर दिया.इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रॉसी की ये बातें संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की ओर से अब तक की सबसे सख्त टिप्पणियां थीं. ईरान के परमाणु भंडार की स्थिति तय करने में इस एजेंसी की भूमिका अहम मानी जाती है.

2025 में इजराइल द्वारा ईरान पर 12 दिन का युद्ध शुरू किए जाने के बाद से, तेहरान ने आईएईए को एनरिचमेंट साइट्स का दौरा करने से रोक रखा है. माना जाता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ने इन साइट्स पर इतना अधिक एनरिच्ड यूरेनियम जमा कर रखा है कि अगर वह चाहे तो 10 परमाणु हथियार बना सकता है.

ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, हालांकि वह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास बिना किसी हथियार कार्यक्रम के 60% शुद्धता तक एनरिच्ड यूरेनियम है. मंगलवार को अमेरिका और ईरान ने इन साइट्स के निरीक्षण को लेकर अलग-अलग बातें कहीं. ग्रॉसी ने इन विरोधाभासों को स्वीकार किया और इसे फिलहाल "शब्दों की जंग" करार दिया.

ग्रोसी का कहना है कि इंस्पेक्शन 'होंगे ही'. सुनामी से प्रभावित फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं राजनीतिक बयानों को समझ सकता हूं, वे असलियत का हिस्सा हैं, लेकिन मैं आपको जिस बुनियादी बात की याद दिलाना चाहता हूं और जिस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, वह यह है कि दोनों राष्ट्रपतियों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं."

उन्होंने कहा कि इस समझौते में "साफ तौर पर कहा गया है कि न्यूक्लियर मटीरियल सुविधाओं से जुड़ी न्यूक्लियर गतिविधियों की निगरानी IAEA करेगा - हर तरह से."ग्रोसी ने आगे कहा: "जाहिर है, ऐसा करने के लिए हमें इंस्पेक्शन करना होगा. चाहे यह परसों हो, एक सप्ताह में हो या 10 दिनों में, यह जरूरी तो है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह होगा ही."ये इंस्पेक्शन उस समझौते के लिए बहुत जरूरी हैं, जिसमें ईरान के यूरेनियम स्टॉकपाइल को हाईली एनरिच्ड लेवल से 'डाउनब्लेंड' (कम सांद्रता वाला) करने की बात कही गई है.