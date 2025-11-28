ETV Bharat / international

तीसरी दुनिया को ट्रंप की धमकी, कहा- इन देशों से माइग्रेशन पर हमेशा के लिए रोक लगा दूंगा

उन्होंने आगे कहा, "सिर्फ रिवर्स माइग्रेशन ही इस स्थिति को पूरी तरह से ठीक कर सकता है. इसके अलावा, सभी को हैप्पी थैंक्सगिविंग, सिवाय उन लोगों के जो अमेरिका से नफरत करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं और उन सभी चीजों को नष्ट करते हैं, जिनके लिए अमेरिका खड़ा है, आप यहां ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे!"

ट्रंप ने कहा कि इन "लक्ष्यों" को गैर-कानूनी और डिसरप्टिव आबादी में बड़ी कमी लाने के मकसद से हासिल किया जाएगा, उन्होंने पूर्व प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा, "इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें बिना इजाजत और गैर-कानूनी ऑटोपेन अप्रूवल प्रोसेस के जरिए एडमिशन मिला है."

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, "मैं US सिस्टम को पूरी तरह से ठीक होने देने के लिए सभी तीसरी दुनिया के देशों से माइग्रेशन पर हमेशा के लिए रोक लगा दूंगा. बाइडेन के लाखों गैर-कानूनी एडमिशन को खत्म कर दूंगा, जिसमें स्लीपी जो बाइडेन के ऑटोपेन से साइन किए गए एडमिशन भी शामिल हैं, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को हटा दूंगा, जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नेट एसेट नहीं है, या हमारे देश से प्यार करने में असमर्थ है. हमारे देश के गैर-नागरिकों को मिलने वाले सभी फेडरल फायदे और सब्सिडी खत्म कर दूंगा, घरेलू शांति को कमजोर करने वाले माइग्रेंट्स को डीनैचुरलाइज कर दूंगा, और किसी भी विदेशी नागरिक को डिपोर्ट कर दूंगा, जो पब्लिक पर बोझ है. सिक्योरिटी रिस्क है, या वेस्टर्न सिविलाइजsशन के साथ मेल नहीं खाता है."

गोर करें तो यह बुधवार को वॉशिंगटन, DC में एक अफगान नागरिक द्वारा दो नेशनल गार्ड सर्विस मेंबर्स पर गोली चलाने के बाद हुआ है. इसमें एक नेशनल गार्ड की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

वॉशिंगटन: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह सभी "तीसरी दुनिया के देशों" से माइग्रेशन पर हमेशा के लिए रोक लगा देंगे, ताकि US सिस्टम अमेरिका में गैर-कानूनी एंट्री को खत्म कर सके.

ट्रंप ने आगे कहा कि शरणार्थियों का बोझ अमेरिका में सामाजिक गड़बड़ी का मुख्य कारण है. "अमेरिकी नागरिक और देशभक्त, जिन्होंने हमारे देश को दुनिया भर के कुछ दूसरे बेवकूफ देशों के साथ बांटने, तोड़ने, टुकड़े-टुकड़े करने, मारने, पीटने, लूटने और मजाक उड़ाने में बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वे इमिग्रेशन के मामले में "पॉलिटिकली करेक्ट" और सीधे-सीधे STUPID हैं. यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल विदेशी आबादी 53 मिलियन (सेंसस) है, जिनमें से ज़्यादातर वेलफेयर पर निर्भर हैं, नाकाम देशों से हैं, या जेलों, मेंटल इंस्टीट्यूशन, गैंग या ड्रग कार्टेल से हैं. उन्हें और उनके बच्चों को देशभक्त अमेरिकी नागरिकों से भारी पेमेंट के जरिए सपोर्ट मिलता है, जो अपने खूबसूरत दिलों की वजह से, किसी भी तरह से खुलकर शिकायत या परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते. वे हमारे देश के साथ जो हुआ है, उसे सहते हैं, लेकिन ऐसा करना उन्हें अंदर से खा रहा है! ग्रीन कार्ड से $30,000 कमाने वाले एक माइग्रेंट को अपने परिवार के लिए सालाना लगभग $50,000 के फायदे मिलेंगे. असली माइग्रेंट आबादी इससे कहीं ज़्यादा है. यह रिफ्यूजी बोझ अमेरिका में सोशल डिसफंक्शन का मुख्य कारण है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद नहीं था. उन्होंने पोस्ट किया, "(फेल स्कूल, ज़्यादा क्राइम, शहरों की हालत खराब होना, अस्पतालों में भीड़, घरों की कमी, और बड़े घाटे, वगैरह)."

ट्रंप का यह बयान US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के नए गाइडलाइंस जारी करने के कुछ ही समय बाद आया है. यह गाइडलाइंस अमेरिका में थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले एक अफगान व्यक्ति द्वारा दो नेशनल गार्ड्स को गोली मारने की घटना के बाद आई है. नई पॉलिसी गाइडलाइंस USCIS अधिकारियों को इमिग्रेशन रिक्वेस्ट को रिव्यू करते समय 19 देशों के देश-खास फैक्टर्स पर विचार करने का अधिकार देंगी.

गुरुवार (लोकल टाइम) को जारी एक ऑफिशियल बयान में, USCIS ने कहा कि वह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले साल में अफगानिस्तान से रिफ्यूजी रिसेटलमेंट और अफगान नागरिकों की एंट्री रोकने के बाद 19 हाई-रिस्क देशों के एलियंस के संबंध में अपनी बड़ी डिस्क्रिशनरी अथॉरिटीज का इस्तेमाल करते समय संबंधित देश-खास फैक्टर्स पर विचार करेगा. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हॉइट हाउस से कुछ ब्लॉक दूर हुई हालिया शूटिंग में घायल हुए दो नेशनल गार्ड सैनिकों में से एक की मौत की घोषणा की है.

मृतक नेशनल गार्ड सैनिक की पहचान US आर्मी Spc के रूप में हुई है. सारा बेकस्ट्रॉम, जो वेस्ट वर्जीनिया की रहने वाली थीं. इससे पहले, ट्रंप ने व्हॉइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर गोली चलाने की घटना की निंदा की, इसे "भयानक हमला" और "आतंक का काम" बताया, जबकि फेडरल एजेंसियां ​​थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले हुए हमले की जांच कर रही थीं.

यह गोलीबारी सेंट्रल वॉशिंगटन में बहुत पास से हुई, जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत रिएक्शन दिया. रिपोर्टर्स से बात करते हुए, ट्रंप ने पूर्व प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पिछली इमिग्रेशन पॉलिसी की आलोचना की. यह दावा करते हुए कि संदिग्ध 2021 में अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स में आया था, और एशियाई देश को "नरक" कहा. अधिकारियों ने आरोपी की पहचान रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में की, जो 29 साल का अफगान नागरिक है और 2021 में आया था. अधिकारियों का मानना ​​है कि उसने अकेले ही यह काम किया. होमलैंड सिक्योरिटी से मिली जानकारी का हवाला देते हुए, ट्रंप ने फिर से कहा कि संदिग्ध अफगान था.