ब्राजील में 60 स्मगलर मारे गए, भारी मात्रा में ड्रग और हथियार बरामद, 4 पुलिस वालों की भी गई जान

सरकार ने बताया कि रेड में 81 संदिग्धों को गिरफ़्तार भी किया गया, जबकि 93 राइफलें और आधा टन से ज़्यादा ड्रग्स जब्त किए गए.

RIO GANG
28 अक्टूबर, 2025 को रियो डी जेनेरियो के कॉम्प्लेक्सो डो अलेमाओ फेवेला में कथित ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के बाद पुलिस गेतुलियो वर्गास अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुई. यहां आपराधिक संगठन "कोमांडो वर्मेलो" सक्रिय है. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : October 29, 2025 at 10:08 AM IST

6 Min Read
रियो डी जेनेरियो: ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ड्रग तस्कर गिरोह के 60 लोग मारे गए. वहीं रियो गैंग पर पड़े इस रेड में 4 पुलिस अधिकारियों ने भी दम तोड़ दिया. इस छापेमारी में भारी मात्रा में ड्रग और हथियार बरामद किया गया.

अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2,500 ब्राजीलियाई पुलिस और सैनिकों ने मंगलवार को रियो डी जेनेरियो में एक ड्रग तस्कर गिरोह पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई. इस रेड में 81 संदिग्धों को गिरफ़्तार किया गया और गोलीबारी हुई जिसमें कम से कम 60 संदिग्ध और चार पुलिस अधिकारी मारे गए.

पुलिस ने बताया कि इस अभियान में हेलीकॉप्टरों और बख्तरबंद वाहनों में सवार अधिकारी शामिल थे. उन्होंने कॉम्प्लेक्सो डी अलेमाओ और पेन्हा के विशाल निम्न-आय वाले इलाकों में कुख्यात रेड कमांड को निशाना बनाया.

यह पुलिस अभियान ब्राजील के हाल के इतिहास में सबसे हिंसक अभियानों में से एक था. उधर मानवाधिकार संगठनों ने इन मौतों की जांच की मांग की थी.

रियो के गवर्नर क्लाउडियो कास्त्रो ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि इस बड़े छापे के दौरान 60 आपराधिक संदिग्धों को "निष्प्रभावी" कर दिया गया, जिसे उन्होंने शहर के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान बताया. राज्य सरकार ने कहा कि लगभग 81 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 93 राइफलें और आधा टन से ज़्यादा ड्रग्स ज़ब्त किए गए. उन्होंने आगे कहा कि मारे गए लोगों ने "पुलिस कार्रवाई का विरोध किया था."

रियो की सिविल पुलिस ने एक्स पर बताया कि मंगलवार की कार्रवाई में चार अधिकारी मारे गए. पुलिस ने कहा, "हमारे एजेंटों पर अपराधियों द्वारा किए गए कायराना हमलों की सजा जरूर मिलेगी." अज्ञात संख्या में लोग घायल हुए हैं.

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था ने कहा कि वह इस घातक पुलिस कार्रवाई से "आतंकित" है, उसने प्रभावी जांच का आह्वान किया. इसके साथ ही अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत उनके दायित्वों की याद दिलाई. ब्राजील में ह्यूमन राइट्स वॉच के निदेशक सीजर मुनोज ने मंगलवार की घटनाओं को "एक बड़ी त्रासदी" और "आपदा" बताया.

मुनोज ने एक बयान में कहा, "सरकारी अभियोजक कार्यालय को अपनी जांच शुरू करनी चाहिए और प्रत्येक मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए." सोशल मीडिया पर फुटेज में गोलियों की आवाज के साथ दोनों झुग्गियों से आग और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है.

शहर के शिक्षा विभाग ने कहा कि दोनों मोहल्लों के 46 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और पास के रियो डी जेनेरियो संघीय विश्वविद्यालय ने रात्रिकालीन कक्षाएं रद्द कर दी हैं और परिसर में लोगों को आश्रय लेने के लिए कहा है.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, छापेमारी के जवाब में संदिग्ध गिरोह के सदस्यों ने उत्तरी और दक्षिण-पूर्वी रियो में सड़कें जाम कर दीं. शहर के बस संगठन रियो ओनिबस ने बताया कि नाकेबंदी में कम से कम 70 बसों को जब्त किया गया, जिससे काफी नुकसान हुआ. पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई मंगलवार को आपराधिक समूह की एक साल की जांच के बाद की गई.

रूढ़िवादी विपक्षी लिबरल पार्टी के गवर्नर कास्त्रो ने कहा कि संघीय सरकार को अपराध से निपटने के लिए और अधिक सहायता प्रदान करनी चाहिए. यह वामपंथी राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा के प्रशासन पर एक कटाक्ष था.

लूला प्रशासन के संसद से संपर्क सूत्र, ग्लेसी हॉफमैन ने सहमति व्यक्त की कि समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने संगठित अपराध पर संघीय सरकार की कार्रवाई के एक उदाहरण के रूप में धन शोधन पर हाल ही में की गई कार्रवाई की ओर इशारा किया.

उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन और कई मंत्रियों ने मंगलवार दोपहर इस कार्रवाई के जवाब में मुलाकात की। चीफ ऑफ स्टाफ रुई कोस्टा ने बुधवार को रियो में एक आपातकालीन बैठक का अनुरोध किया. इसमें उनके साथ-साथ न्याय मंत्री रिकार्डो लेवांडोव्स्की भी उपस्थित थे.

रियो की जेलों से निकलकर, रेड कमांड आपराधिक गिरोह ने हाल के वर्षों में फवेला में अपना नियंत्रण बढ़ाया है. रियो दशकों से घातक पुलिस छापों का केंद्र रहा है. मार्च 2005 में, रियो के बैक्साडा फ़्लुमिनेंस क्षेत्र में लगभग 29 लोग मारे गए थे, जबकि मई 2021 में, जकारेजिन्हो फवेला में 28 लोग मारे गए थे.

मिनस गेरैस के पोंटिफिकल कैथोलिक विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री और जन सुरक्षा विशेषज्ञ लुइस फ्लेवियो सपोरी ने कहा कि मंगलवार का पुलिस अभियान पिछले अभियानों जैसा ही था, लेकिन इसका पैमाना अभूतपूर्व था. उन्होंने कहा, "आज के अभियान में जो अलग है, वह है पीड़ितों की संख्या. ये युद्ध स्तर के आंकड़े हैं."

उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रकार के अभियान अप्रभावी होते हैं, क्योंकि वे मुख्य षड्यंत्रकारियों को नहीं पकड़ते, बल्कि उन अधीनस्थों को निशाना बनाते हैं जिन्हें बाद में बदला जा सकता है.

सपोरी ने कहा, "अंदर जाना, गोलीबारी करना और निकल जाना ही काफ़ी नहीं है। रियो डी जेनेरियो की जन सुरक्षा नीति में रणनीति का अभाव है." उन्होंने आगे कहा, "इन गुटों के कुछ निचले स्तर के सदस्य मारे जाते हैं, लेकिन उनकी जगह जल्द ही दूसरे लोग ले लेते हैं."

मारिएल फ्रेंको इंस्टीट्यूट, एक गैर-लाभकारी संस्था जिसकी स्थापना मृत पार्षद के परिवार ने फवेला में रहने वाले लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने की उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए की थी, ने भी इस ऑपरेशन की आलोचना की। इसने एक बयान में कहा, "यह जन सुरक्षा नीति नहीं है. यह विनाश की नीति है, जो अश्वेत और गरीब लोगों के रोज़मर्रा के जीवन को रूसी रूले बना देती है."

