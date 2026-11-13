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रिपोर्ट का दावा: एनवीडिया की एक अन्य कर्मचारी के साथ हुआंग के तीसरे अफेयर का खुलासा

एनवीडिया के तत्कालीन प्रेसिडेंट और CEO जेन्सेन हुआंग और उनकी पत्नी लोरी हुआंग, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को वाशिंगटन में आयोजित स्टेट डिनर में शामिल होने के लिए व्हाइट हाउस जाते हुए. ( AP )

By ANI 3 Min Read

कैलिफोर्निया: एनवीडिया के पूर्व को-फाउंडर जेन्सेन हुआंग को लेकर विवाद और गहरा गया है. रॉयटर्स के मुताबिक एक नए खुलासे में पता चला है कि पूर्व सीईओ के कंपनी के एक अन्य कर्मचारी के साथ करीबी रिश्ते थे. इससे उनके निजी व्यवहार और टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी पर इसके असर की बढ़ती जांच में एक और परत जुड़ गई है.

रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले से जुड़े दो लोगों के हवाले से हुआंग का एक और एम्प्लॉई के साथ रिलेशनशिप था. यह नया खुलासा सीईओ के पद से उनके इस्तीफे के बाद हुआ है, क्योंकि उनके दो और कथित एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की रिपोर्ट्स ने कंपनी की लीडरशिप की तरफ ध्यान खींचा है.