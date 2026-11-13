रिपोर्ट का दावा: एनवीडिया की एक अन्य कर्मचारी के साथ हुआंग के तीसरे अफेयर का खुलासा
रिपोर्ट के अनुसार हुआंग का एनवीडिया की एक अन्य कर्मचारी के साथ तीसरे अफेयर का खुलासा हुआ है. इसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है.
By ANI
Published : November 13, 2026 at 8:21 AM IST
कैलिफोर्निया: एनवीडिया के पूर्व को-फाउंडर जेन्सेन हुआंग को लेकर विवाद और गहरा गया है. रॉयटर्स के मुताबिक एक नए खुलासे में पता चला है कि पूर्व सीईओ के कंपनी के एक अन्य कर्मचारी के साथ करीबी रिश्ते थे. इससे उनके निजी व्यवहार और टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी पर इसके असर की बढ़ती जांच में एक और परत जुड़ गई है.
रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले से जुड़े दो लोगों के हवाले से हुआंग का एक और एम्प्लॉई के साथ रिलेशनशिप था. यह नया खुलासा सीईओ के पद से उनके इस्तीफे के बाद हुआ है, क्योंकि उनके दो और कथित एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की रिपोर्ट्स ने कंपनी की लीडरशिप की तरफ ध्यान खींचा है.
द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द न्यूयॉर्क टाइम्स की पहले की रिपोर्ट के मुताबिक बताए गए रिश्तों में एलिस हुआंग शामिल हैं, जो एक चीनी बिजनेसवुमन हैं और जिन पर अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों को शक है कि उनके चीनी इंटेलिजेंस सर्विस से लिंक हैं और किम्बर्ली पॉवेल जो एनवीडिया की हेल्थकेयर की वाइस प्रेसिडेंट हैं.
द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार एनवीडिया में काम करने वाले पांच लोगों के हवाले से हुआंग का पॉवेल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता था, जो पॉवेल को रिपोर्ट करता है. अखबार ने बताया कि मार्च में कैलिफोर्निया के सैन जोस के एक होटल में एनवीडिया के कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों को प्यार से पेश आते हुए वीडियो में कैद किया गया था.
कंपनी की वेबसाइट के अनुसार 48 साल की पॉवेल 2008 में एनवीडिया में शामिल हुईं थी और वे कंपनी की चिप टेक्नोलॉजी को हायर एजुकेशन और हेल्थकेयर, खासकर मेडिकल इमेजिंग डिवाइस में इस्तेमाल करने पर फोकस करने वाले प्रोग्राम देखती हैं.
यह विवाद पहले तब और बढ़ गया था जब हुआंग के सिंगापुर की डेटा कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी चीनी बिजनेसवुमन और एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग के साथ कथित रिश्ते की खबरें आईं, जो एनवीडिया के बड़े कस्टमर्स में से एक है. खबर है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों को एलिस हुआंग के चीनी इंटेलिजेंस सर्विस से लिंक होने का शक है. इस आरोप ने इस विवाद में नेशनल सिक्योरिटी का पहलू भी जोड़ दिया है.
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि एलिस हुआंग वह महिला थीं जिनका जिक्र हुआंग ने एनवीडिया के कर्मचारियों को भेजे एक लेटर में किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के साथ धोखा करने की बात मानी थी और उनके भरोसे को तोड़ने के लिए माफी मांगी थी.
जेन्सेन हुआंग जिन्होंने 1993 में एनवीडिया को-फाउंड किया था, ने कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स के दुनिया के लीडिंग सप्लायर्स में से एक बना दिया और ग्लोबल एआई इंडस्ट्री में सबसे जाने-माने लोगों में से एक बन गए. इस नए खुलासे से कंपनी की लीडरशिप को लेकर जांच और बढ़ गई है, क्योंकि बताए गए रिश्तों, काम की जगह पर व्यवहार और एनवीडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उनके संभावित असर पर सवाल उठ रहे हैं.
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