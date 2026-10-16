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दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हथियार आयातक देश सऊदी अरब का किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं हूती, जानें

यमन में हूतियों के समर्थकों की भीड़ ( AFP )

By Nirmala Ganapathy 11 Min Read

नई दिल्ली : रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले के बाद, जिसमें हैदराबाद के एक टेक प्रोफेशनल की मौत हो गई, भारतीय एयरलाइंस द्वारा सऊदी अरब जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया गया है. इस घटना ने इस संघर्ष को सीधे भारत के दरवाजे तक ला खड़ा किया है.सऊदी अरब में 30 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं और वहां दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा भारतीय समुदाय रहता है.

हूतियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ता सैन्य संघर्ष भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है. क्योंकि इस क्षेत्र में भारत के बड़े ऊर्जा हित भी जुड़े हुए हैं, इसलिए यह मामला चिंताजनक है. यमन के एक समूह ने सऊदी अरब को इतना नुकसान कैसे पहुंचा दिया, जबकि सऊदी अरब रक्षा पर भारी खर्च करता है और उसके पास पश्चिमी देशों के अत्याधुनिक हथियार भी हैं. वह अरब देशों के एक गठबंधन का नेतृत्व करता है और अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ उसके गहरे रक्षा और सुरक्षा संबंध भी हैं.

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसकी वजह एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कहा है. यानी असममित युद्ध. इस रिपोर्ट के अनुसार 2021-2025 के दौरान सऊदी अरब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है. पहले नंबर पर यूक्रेन और दूसरे नंबर पर भारत है. इसके बावजूद हूती जो उत्तरी यमन में रहने वाले जैदी शिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, सऊदी अरब के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं. यह संघर्ष उसी तरह का है जैसा कि अमेरिका और ईरान के बीच देखने को मिलता है. इसे भी असममित युद्ध कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि कम सैन्य ताकत वाला एक पक्ष बेहतर हथियारों से लैस अपने दुश्मन का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है. सऊदी अरब में भारत के पूर्व राजदूत और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ तलमीज अहमद ने कहा, "अब हर कोई ईरान से सीख चुका है. आप ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके अपने सशस्त्र दुश्मन पर हमला कर सकते हैं. इसलिए युद्ध के नियम बदल गए हैं. इससे उन मिलिशिया समूहों और ताकतों को फायदा मिलता है जो पारंपरिक रूप से उतने शक्तिशाली नहीं हैं." सऊदी अरब के पास भले ही अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं, लेकिन हूतियों ने सऊदी अरब में रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और तेज रफ्तार वाली नावों का इस्तेमाल किया है.उन्होंने रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई बार हमले किए हैं, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और दफ्तरों को निशाना बनाया है (जिसमें तेल कंपनी अरामको का मुख्यालय भी शामिल है) और लाल सागर तथा बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य (जहां से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होता है) में सऊदी जहाजों को निशाना बनाकर सऊदी अरब के समुद्री व्यापार को बाधित किया है. इन हमलों का असर सिर्फ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने तक ही सीमित नहीं है. इससे सऊदी अरब को भारी आर्थिक और सुरक्षा संबंधी कीमत चुकानी पड़ रही है. यह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं को कमजोर करता है, जिनका मकसद सऊदी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालना और घरेलू विनिर्माण, पर्यटन तथा तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देना है. हूतियों द्वारा जमीन और समुद्र में सऊदी हितों को निशाना बनाए जाने के कारण पर्यटन, लोगों की आवाजाही और तेल व्यापार जैसी कई चीजें पहले ही बाधित हो चुकी हैं. हालांकि यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने वाले हूती भी सुरक्षित नहीं हैं. सऊदी अरब ने अरब देशों के गठबंधन और यमनी सेना के साथ मिलकर हूतियों के कब्जे वाले इलाकों में उनके हथियारों के भंडार, ईंधन डिपो और अन्य तेल सुविधाओं को निशाना बनाया है. इन इलाकों में पहाड़ी क्षेत्र, लाल सागर से लगा तटीय इलाका और मैदानी हिस्से शामिल हैं.लेकिन यमन में दशकों से चल रहे गृहयुद्ध के बीच, सऊदी अरब पर होने वाले इन हमलों की कीमत केवल नष्ट हुए बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है. सऊदी अरब का रणनीतिक बुनियादी ढांचा एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है और यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन हमलों का असर कहीं अधिक गहरा है.सऊदी रणनीतिक विश्लेषक अली शिहाबी ने 'X' (ट्विटर) पर लिखा, "किसी भी पारंपरिक सेना के लिए असममित युद्ध में लगे विद्रोहियों का सामना करना एक बहुत बड़ी चुनौती है. सऊदी अरब के सामने एक और बड़ी मुश्किल यह है कि उसे एक बहुत बड़े इलाके की रक्षा करनी है, जहां कई रणनीतिक और आर्थिक ठिकाने मौजूद हैं. वहीं दूसरी ओर हूती एक ऐसे बंजर और तबाह इलाके से काम करते हैं, जहां उनके पास नुकसान झेलने लायक बहुत कम संपत्ति या ठिकाने हैं. किसी भी सेना के लिए यह एक बेहद कठिन चुनौती होगी." सवाल ये है कि हूती क्या चाहते हैं - हूती को मुख्य रूप से ईरान का प्रॉक्सी(प्रतिनिधि) माना जाता है. उन्हें अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है. उन्हें एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस (प्रतिरोध धुरी) का हिस्सा माना जाता है. यह ईरान के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह भी शामिल हैं. लेकिन अहमद का कहना है कि यह मानना ​​गलत होगा कि हूती केवल ईरान के अधीनस्थ प्रॉक्सी हैं. उन्होंने बताया कि ईरान का समर्थन करने के अलावा, हूतियों के अपने अलग लक्ष्य भी हैं. ईरान का लक्ष्य अमेरिका के साथ चल रहे संघर्ष को अपनी शर्तों पर खत्म करना, प्रतिबंधों से राहत पाना, एक क्षेत्रीय शक्ति बने रहना और अपने नेतृत्व की रक्षा करना है. वहीं, हूती यमन के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं.अहमद ने कहा, "उनका एक क्षेत्रीय एजेंडा भी है, जिसके लिए वे ईरान के साथ मिलकर काम करते हैं. इस तरह वे ईरान के उस एजेंडे को पूरा करने में मदद करते हैं, जिसका मकसद (सऊदी अरब पर) दबाव बनाए रखना है."