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Explained: ईरान संकट, किस तरह बिगाड़ रहा डोनाल्ड ट्रंप के मध्यावधि चुनावों का समीकरण!

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, शनिवार, 24 अक्टूबर को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में पाम बीच काउंटी लाइब्रेरी में 2026 के मिडटर्म चुनावों के लिए अपना अर्ली-वोटिंग बैलेट डालने के बाद फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ बात करते हुए. ( AP )

By Aroonim Bhuyan 13 Min Read

नई दिल्ली: ईरान के साथ लंबे समय से चल रहा संघर्ष अमेरिका के मिडटर्म चुनावों के प्रचार के आखिरी दौर में एक बड़ा मुद्दा बन गया है. इसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश नीति से जुड़े फैसलों को सीधे अमेरिकी परिवारों की आर्थिक चिंताओं से जोड़ दिया है.

यह मामला जो शुरुआत में एक सैन्य टकराव के रूप में शुरू हुआ था, अब एक घरेलू राजनीतिक विवाद में बदल चुका है. जिसमें पेट्रोल की कीमतें, महंगाई, ट्रम्प के आर्थिक वादों पर भरोसा और इस युद्ध के बने रहने की अवधि तथा इसके उद्देश्यों पर उठते सवाल शामिल हैं. हाल के सबूतों से पता चलता है कि यह संघर्ष ट्रंप और रिपब्लिकन सांसदों के लिए एक बेहद कठिन राजनीतिक माहौल तैयार कर रहा है.

19 अक्टूबर को छपे एक रॉयटर्स/इप्सोस पोल के अनुसार, राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 31 प्रतिशत रह गई है. वहीं दूसरी ओर, पंजीकृत मतदाताओं के बीच कांग्रेस के चुनावों को लेकर डेमोक्रेट्स 47 प्रतिशत अंकों के साथ रिपब्लिकन से काफी आगे चल रहे हैं. रॉयटर्स ने 24 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान युद्ध के आर्थिक असर और ट्रंप की टैरिफ नीतियां मिलकर रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं. मुख्य मुद्दा यह है कि विदेश नीति अब आम जीवन के खर्च से पूरी तरह जुड़ चुकी है. अमेरिकी लोग इस संघर्ष को केवल सैन्य उद्देश्यों, क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव या अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से नहीं देख रहे हैं. वे इसका आकलन इस आधार पर भी कर रहे हैं कि उन्हें ईंधन (पेट्रोल-डीजल), परिवहन (आने-जाने के खर्च) और घर की अन्य जरूरी चीजों के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है. फिर भी, चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह अभी साफ नहीं है. यह संघर्ष उन मतदाताओं के बीच रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन को कमजोर कर सकता है जो महंगाई और लंबे समय से चल रहे इस सैन्य दखल से परेशान हैं. वहीं दूसरी ओर, इसे उन अमेरिकी नागरिकों का समर्थन मिलना जारी रह सकता है जो ईरान का मुकाबला करने को देश की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं. चुनाव का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि ये दोनों अलग-अलग विचार अलग-अलग राज्यों और संसदीय क्षेत्रों में मतदान के प्रतिशत और लोगों के वोट देने के फैसले को किस तरह प्रभावित करते हैं. डोनाल्ड ट्रंप 2026 के मिडटर्म चुनावों के लिए अपना अर्ली-वोटिंग बैलेट डालने के बाद बोलते हुए 'आई वोटेड' स्टिकर पहने हुए हैं. (AP) विदेश नीति के संकट से लेकर घरेलू राजनीतिक मुसीबत तक ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का सैन्य अभियान 28 फरवरी, 2026 को शुरू हुआ था. सात महीने से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी यह संघर्ष अभी तक नहीं सुलझा है, और इसके आर्थिक परिणाम 3 नवंबर को होने वाले चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं. यह युद्ध जितने लंबे समय से चल रहा है, वह राजनीति के लिहाज से बहुत मायने रखता है क्योंकि शुरुआत में ट्रम्प ने इस सैन्य कार्रवाई को एक छोटे अभियान के रूप में पेश किया था. महीनों तक इसके जारी रहने ने सरकार की उम्मीदों, इसके जरिए हासिल किए जाने वाले उद्देश्यों और उन शर्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके तहत इस अभियान को पूरा माना जाएगा. 'द एसोसिएटेड प्रेस' ने अगस्त में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस संघर्ष ने विदेशी विवादों से बचने के ट्रंप के चुनावी वादे को कमजोर करके और अमेरिकी परिवारों पर अतिरिक्त खर्चों का बोझ डालकर मध्यावधि चुनावों की बहस को पूरी तरह बदल दिया है. रिपोर्ट में मतदाताओं की दो अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं: कुछ लोग ईंधन की कीमतों से लगातार परेशान और निराश हो रहे थे, जबकि अन्य लोग ईरान के प्रति राष्ट्रपति के इस कड़े रुख का लगातार समर्थन कर रहे थे. डोनाल्ड ट्रंप शनिवार, 24 अक्टूबर, 2026 को जॉर्जिया के गार्डियन सेंटर्स में एक कैंपेन रैली में बोलते हुए. (AP) सरकार के सामने अब तीन आपस में जुड़ी हुई समस्याएं खड़ी हैं: आर्थिक दबाव: ईंधन (पेट्रोल-डीजल) और परिवहन (आने-जाने) के बढ़ते खर्चों ने घर के बजट और आम लोगों की खर्च उठाने की क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

रणनीतिक अनिश्चितता: यह संघर्ष जितने लंबे समय से खिंच रहा है और इसका कोई साफ अंत न दिखने की वजह से, जनता इस युद्ध के उद्देश्य और इस पर होने वाले खर्च पर लगातार सवाल उठा रही है.

राजनीतिक जवाबदेही: चूंकि राष्ट्रपति ने खुद इस सैन्य अभियान को मंजूरी दी थी, इसलिए विरोधी दल इसके सभी नतीजों को सीधे उनके नेतृत्व और रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन से जोड़कर देख रहे हैं. यह तीसरा कारण मध्यावधि चुनावों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. राष्ट्रपति खुद इस चुनाव में उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सदस्यों को अपने कामकाज का बचाव करना होगा और यह साफ करना होगा कि वे राष्ट्रपति के फैसलों का समर्थन करते हैं या नहीं. इसलिए, संसद के उम्मीदवारों को एक ऐसे युद्ध के राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जिसे न तो उन्होंने शुरू किया था और न ही इस पर उनका कोई खास नियंत्रण है. असल मुद्दा यह नहीं है कि हर मतदाता बढ़ती कीमतों के लिए ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है. बल्कि मुद्दा यह है कि क्या पर्याप्त संख्या में मतदाता इस संघर्ष को बिगड़ती आर्थिक स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे कड़े मुकाबले वाली सीटों पर उनके वोट देने का फैसला प्रभावित हो सके. डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया के गार्डियन सेंटर्स में एक कैंपेन रैली में पहुंचे. (AP) ऊर्जा का झटका: ईरान और अमेरिकी मतदाताओं के बीच सबसे सीधा संबंध हॉर्मुज जलडमरूमध्य इस संघर्ष और अमेरिका की घरेलू राजनीति के बीच आर्थिक असर पहुंचाने का सबसे मुख्य जरिया बन गया है. इस संकरे समुद्री रास्ते से होने वाली तेल की सप्लाई में रुकावट आने से वैश्विक आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. साथ ही, जहाजों पर हमलों और तनाव और ज्यादा बढ़ने के डर की वजह से ऊर्जा बाजारों में तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. 'द एसोसिएटेड प्रेस' न्यूज एजेंसी ने 17 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत 4.33 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जो युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर से लगभग 45 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं दूसरी ओर, डीजल की कीमत 68 प्रतिशत बढ़कर 6.33 डॉलर प्रति गैलन हो गई है. मूडीज एनालिटिक्स का अनुमान है कि बढ़े हुए ऊर्जा खर्चों, ऊंची ब्याज दरों और सैन्य लागतों के कारण इस संघर्ष की वजह से एक औसत अमेरिकी परिवार को लगभग 2,000 डॉलर का नुकसान हुआ है. हालांकि, ये आंकड़े केवल अनुमान और राष्ट्रीय औसत हैं, न कि हर एक परिवार द्वारा चुकाई गई वास्तविक रकम.