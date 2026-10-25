Explained: ईरान संकट, किस तरह बिगाड़ रहा डोनाल्ड ट्रंप के मध्यावधि चुनावों का समीकरण!
ईरान के साथ चल रहे लंबे सैन्य संघर्ष और बढ़ती महंगाई ने अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं.
Published : October 25, 2026 at 3:57 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 4:08 PM IST
नई दिल्ली: ईरान के साथ लंबे समय से चल रहा संघर्ष अमेरिका के मिडटर्म चुनावों के प्रचार के आखिरी दौर में एक बड़ा मुद्दा बन गया है. इसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश नीति से जुड़े फैसलों को सीधे अमेरिकी परिवारों की आर्थिक चिंताओं से जोड़ दिया है.
यह मामला जो शुरुआत में एक सैन्य टकराव के रूप में शुरू हुआ था, अब एक घरेलू राजनीतिक विवाद में बदल चुका है. जिसमें पेट्रोल की कीमतें, महंगाई, ट्रम्प के आर्थिक वादों पर भरोसा और इस युद्ध के बने रहने की अवधि तथा इसके उद्देश्यों पर उठते सवाल शामिल हैं. हाल के सबूतों से पता चलता है कि यह संघर्ष ट्रंप और रिपब्लिकन सांसदों के लिए एक बेहद कठिन राजनीतिक माहौल तैयार कर रहा है.
19 अक्टूबर को छपे एक रॉयटर्स/इप्सोस पोल के अनुसार, राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 31 प्रतिशत रह गई है. वहीं दूसरी ओर, पंजीकृत मतदाताओं के बीच कांग्रेस के चुनावों को लेकर डेमोक्रेट्स 47 प्रतिशत अंकों के साथ रिपब्लिकन से काफी आगे चल रहे हैं. रॉयटर्स ने 24 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान युद्ध के आर्थिक असर और ट्रंप की टैरिफ नीतियां मिलकर रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं.
मुख्य मुद्दा यह है कि विदेश नीति अब आम जीवन के खर्च से पूरी तरह जुड़ चुकी है. अमेरिकी लोग इस संघर्ष को केवल सैन्य उद्देश्यों, क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव या अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से नहीं देख रहे हैं. वे इसका आकलन इस आधार पर भी कर रहे हैं कि उन्हें ईंधन (पेट्रोल-डीजल), परिवहन (आने-जाने के खर्च) और घर की अन्य जरूरी चीजों के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है.
फिर भी, चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह अभी साफ नहीं है. यह संघर्ष उन मतदाताओं के बीच रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन को कमजोर कर सकता है जो महंगाई और लंबे समय से चल रहे इस सैन्य दखल से परेशान हैं. वहीं दूसरी ओर, इसे उन अमेरिकी नागरिकों का समर्थन मिलना जारी रह सकता है जो ईरान का मुकाबला करने को देश की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं.
चुनाव का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि ये दोनों अलग-अलग विचार अलग-अलग राज्यों और संसदीय क्षेत्रों में मतदान के प्रतिशत और लोगों के वोट देने के फैसले को किस तरह प्रभावित करते हैं.
विदेश नीति के संकट से लेकर घरेलू राजनीतिक मुसीबत तक
ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का सैन्य अभियान 28 फरवरी, 2026 को शुरू हुआ था. सात महीने से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी यह संघर्ष अभी तक नहीं सुलझा है, और इसके आर्थिक परिणाम 3 नवंबर को होने वाले चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं.
यह युद्ध जितने लंबे समय से चल रहा है, वह राजनीति के लिहाज से बहुत मायने रखता है क्योंकि शुरुआत में ट्रम्प ने इस सैन्य कार्रवाई को एक छोटे अभियान के रूप में पेश किया था. महीनों तक इसके जारी रहने ने सरकार की उम्मीदों, इसके जरिए हासिल किए जाने वाले उद्देश्यों और उन शर्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके तहत इस अभियान को पूरा माना जाएगा.
'द एसोसिएटेड प्रेस' ने अगस्त में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस संघर्ष ने विदेशी विवादों से बचने के ट्रंप के चुनावी वादे को कमजोर करके और अमेरिकी परिवारों पर अतिरिक्त खर्चों का बोझ डालकर मध्यावधि चुनावों की बहस को पूरी तरह बदल दिया है.
रिपोर्ट में मतदाताओं की दो अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं: कुछ लोग ईंधन की कीमतों से लगातार परेशान और निराश हो रहे थे, जबकि अन्य लोग ईरान के प्रति राष्ट्रपति के इस कड़े रुख का लगातार समर्थन कर रहे थे.
सरकार के सामने अब तीन आपस में जुड़ी हुई समस्याएं खड़ी हैं:
- आर्थिक दबाव: ईंधन (पेट्रोल-डीजल) और परिवहन (आने-जाने) के बढ़ते खर्चों ने घर के बजट और आम लोगों की खर्च उठाने की क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.
- रणनीतिक अनिश्चितता: यह संघर्ष जितने लंबे समय से खिंच रहा है और इसका कोई साफ अंत न दिखने की वजह से, जनता इस युद्ध के उद्देश्य और इस पर होने वाले खर्च पर लगातार सवाल उठा रही है.
- राजनीतिक जवाबदेही: चूंकि राष्ट्रपति ने खुद इस सैन्य अभियान को मंजूरी दी थी, इसलिए विरोधी दल इसके सभी नतीजों को सीधे उनके नेतृत्व और रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन से जोड़कर देख रहे हैं.
यह तीसरा कारण मध्यावधि चुनावों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. राष्ट्रपति खुद इस चुनाव में उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सदस्यों को अपने कामकाज का बचाव करना होगा और यह साफ करना होगा कि वे राष्ट्रपति के फैसलों का समर्थन करते हैं या नहीं. इसलिए, संसद के उम्मीदवारों को एक ऐसे युद्ध के राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जिसे न तो उन्होंने शुरू किया था और न ही इस पर उनका कोई खास नियंत्रण है.
असल मुद्दा यह नहीं है कि हर मतदाता बढ़ती कीमतों के लिए ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है. बल्कि मुद्दा यह है कि क्या पर्याप्त संख्या में मतदाता इस संघर्ष को बिगड़ती आर्थिक स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे कड़े मुकाबले वाली सीटों पर उनके वोट देने का फैसला प्रभावित हो सके.
ऊर्जा का झटका: ईरान और अमेरिकी मतदाताओं के बीच सबसे सीधा संबंध
हॉर्मुज जलडमरूमध्य इस संघर्ष और अमेरिका की घरेलू राजनीति के बीच आर्थिक असर पहुंचाने का सबसे मुख्य जरिया बन गया है. इस संकरे समुद्री रास्ते से होने वाली तेल की सप्लाई में रुकावट आने से वैश्विक आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. साथ ही, जहाजों पर हमलों और तनाव और ज्यादा बढ़ने के डर की वजह से ऊर्जा बाजारों में तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं.
'द एसोसिएटेड प्रेस' न्यूज एजेंसी ने 17 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत 4.33 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जो युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर से लगभग 45 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं दूसरी ओर, डीजल की कीमत 68 प्रतिशत बढ़कर 6.33 डॉलर प्रति गैलन हो गई है.
मूडीज एनालिटिक्स का अनुमान है कि बढ़े हुए ऊर्जा खर्चों, ऊंची ब्याज दरों और सैन्य लागतों के कारण इस संघर्ष की वजह से एक औसत अमेरिकी परिवार को लगभग 2,000 डॉलर का नुकसान हुआ है. हालांकि, ये आंकड़े केवल अनुमान और राष्ट्रीय औसत हैं, न कि हर एक परिवार द्वारा चुकाई गई वास्तविक रकम.
इसके राजनीतिक परिणाम केवल पेट्रोल पंप तक ही सीमित नहीं हैं:
- मालभाड़ा और भोजन: डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण कृषि उत्पादों (फसलों और सब्जियों) और कारखानों में बने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का खर्च बढ़ जाता है.
- हवाई यात्रा: विमानन कंपनियों का संचालन खर्च बढ़ जाता है, जिससे हवाई किराए बढ़ सकते हैं या कुछ उड़ानें कम की जा सकती हैं.
- छोटे व्यवसाय: जिन छोटी कंपनियों के पास सीमित जमापूंजी होती है, उन्हें बढ़े हुए परिवहन और उत्पादन खर्चों को झेलने में काफी मुश्किल आ सकती है.
- घरेलू आत्मविश्वास: भले ही लोगों की कमाई बढ़ रही हो, लेकिन अगर जरूरी चीजों के खर्च उनकी कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, तो उपभोक्ता खुद को आर्थिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं.
यही वजह है कि यह संघर्ष उन मतदाताओं के बीच भी एक चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, जो आमतौर पर विदेश नीति को अपनी मुख्य चिंताओं में शामिल नहीं करते हैं.
जुलाई में शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स द्वारा कराए गए एक सर्वे में सामने आया कि 86 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना था कि ईरान युद्ध ने अमेरिका में आम जीवन के खर्च को नुकसान पहुंचाया है. इसके बावजूद, केवल 2 प्रतिशत लोगों ने इस युद्ध को अपने वोट देने का सबसे प्रमुख मुद्दा माना. महंगाई और रहने का खर्च इस सूची में पहले स्थान पर रहे.
यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है: यह युद्ध हर मतदाता के लिए सीधे तौर पर पहला बड़ा मुद्दा बनने के बजाय, पहले से चली आ रही आर्थिक चिंताओं को और बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित कर सकता है.
भरोसे का संकट: ट्रंप के आर्थिक वादे बनाम परिवारों का वास्तविक अनुभव
डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक लोकप्रियता आंशिक रूप से इस वादे पर टिकी रही है कि उनकी सरकार अमेरिकी नागरिकों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी. लेकिन ऊर्जा (पेट्रोल-डीजल) की बढ़ती कीमतें अब इस वादे की सीधी परीक्षा ले रही हैं.
अक्टूबर की शुरुआत में सामने आए एक रॉयटर्स/इप्सोस सर्वे में पाया गया कि 78 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना था कि ट्रंप की नीतियां उनकी कमाई के मुकाबले कीमतों को ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं. यह सर्वे केवल सैन्य कार्रवाई के असर को अलग से नहीं देखता, बल्कि उनकी कुल नीतियों (जिसमें टैरिफ/सीमा शुल्क और ईरान संघर्ष दोनों शामिल हैं) को लेकर जनता की सोच को दर्शाता है.
यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय एक साथ कई दबावों का सामना कर रही है. एक तरफ टैरिफ आयातित सामान की कीमत बढ़ा सकते हैं, तो दूसरी तरफ ऊर्जा संकट से परिवहन, उत्पादन और वितरण प्रभावित होते हैं. जब ये सभी दबाव एक साथ काम करते हैं, तो मतदाता इन सभी के मिले-जुले असर के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, भले ही इसके लिए कोई एक अकेली नीति पूरी तरह जिम्मेदार न हो.
नीति लागू होने और आम परिवारों तक उसका असर पहुंचने के बीच के समय का अंतर इस राजनीतिक समस्या को और बढ़ा देता है. भले ही कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाएं, फिर भी दुकानदारों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को कीमतें घटाने में समय लग सकता है. इसके अलावा, महंगाई उन क्षेत्रों में भी लंबे समय तक बनी रह सकती है जो सीधे तौर पर ऊर्जा से नहीं जुड़े हैं.
इसलिए सरकार के कदमों को इस व्यावहारिक सवाल पर आंका जा रहा है: क्या आम परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है?
व्हाइट हाउस यह तर्क दे सकता है कि यह आर्थिक उथल-पुथल अस्थायी है और सैन्य कार्रवाई एक बड़े और दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्य को पूरा करती है. वे यह भी दलील दे सकते हैं कि यदि ईरान को क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने की छूट दी जाती, तो उसके आर्थिक परिणाम और भी ज्यादा नुकसानदेह होते.
दूसरी ओर, आलोचक इसका मुकाबला यह कहकर कर सकते हैं कि किसी भी राष्ट्रपति को युद्ध शुरू करने या उसे लंबा खींचने का फैसला लेते समय, उससे होने वाले संभावित आर्थिक जोखिमों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
यह विवाद केवल इस बात पर नहीं है कि यह सैन्य अभियान सही है या गलत. बल्कि यह इस बात पर है कि सरकार रणनीतिक उद्देश्यों और अमेरिकी परिवारों के तात्कालिक आर्थिक हितों के बीच किस तरह संतुलन बनाती है.
28 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच 5,062 अमेरिकी वयस्कों पर किए गए प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान संघर्ष को संभालने के तरीके पर जनता में व्यापक असंतोष देखा गया. हालांकि, विरोध का यह स्तर अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से भिन्न था. सर्वे से पता चला कि 65 प्रतिशत लोगों ने इस संघर्ष को संभालने के राष्ट्रपति के तरीके को नापसंद किया, जबकि 33 प्रतिशत लोगों ने इसका समर्थन किया.
इस सर्वे के नतीजे युद्ध की अवधि और इसके संभावित परिणामों को लेकर जनता की चिंताओं को भी सामने लाते हैं. सर्वे में शामिल लगभग आधे लोगों (47 प्रतिशत) का अनुमान था कि यह संघर्ष एक साल से भी अधिक समय तक जारी रहेगा, जो यह दिखाता है कि युद्ध कब खत्म होगा, इसे लेकर लोगों में भारी अनिश्चितता है.
इस सर्वे में आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं प्रमुखता से सामने आईं. लगभग 73 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे ईंधन (पेट्रोल-डीजल) की बढ़ती कीमतों को लेकर बहुत ज़्यादा या बेहद चिंतित हैं, जो आम परिवारों के बजट पर इस संघर्ष के सीधे असर को दिखाता है.
इसी बीच, 71 प्रतिशत लोगों ने अमेरिकी सैनिकों के घायल होने या मारे जाने पर गहरी चिंता जताई. जबकि, 58 प्रतिशत लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि अमेरिकी थल सेना को ईरान में तैनात किया जा सकता है.
कुल मिलाकर, ये नतीजे दिखाते हैं कि इस संघर्ष का विरोध केवल राजनीतिक पार्टियों के मतभेदों तक सीमित नहीं है. आर्थिक दबाव, अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरा और युद्ध कितने समय तक चलेगा इस बात की अनिश्चितता ने मिलकर जनता में एक व्यापक चिंता पैदा कर दी है. ये जनभावनाएं नवंबर 2026 में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले की राजनीतिक बहस को प्रभावित कर सकती हैं, हालांकि लोगों के वोट देने के तौर-तरीकों पर इसका असल में क्या असर पड़ेगा, यह अभी साफ नहीं है.