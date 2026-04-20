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यूक्रेन ने सिर्फ रोबोट और ड्रोन से रूसी ठिकाने पर कैसे किया कब्जा, यहां जानें

यूक्रेन ने अपने ऑपरेशन कैसे अंजाम दिए 2024 में जमीनी रोबोट ज़्यादातर गोला-बारूद ढोने और घायलों को निकालने का काम कर रहे थे. 2025 के मध्य तक वे दुश्मनों को सरेंडर करने पर मजबूर कर रहे थे. अप्रैल 2026 में वे इलाके पर कब्जा करना और कैदियों को पकड़ना शुरू किया.

जेलेंस्की ने इस मील के पत्थर को खास तौर पर सीधे शब्दों में बताया, यह कहते हुए कि दुश्मन की जगह पर सिर्फ बिना आदमी वाले प्लेटफॉर्म ने कब्जा किया, कब्जा करने वालों ने सरेंडर कर दिया और यह ऑपरेशन बिना पैदल सेना और बिना किसी नुकसान के किया गया. उन्होंने रोबोटिक सिस्टम के नाम बताए- रैटल, टर्मिट, अर्दल, रिस, जमी, प्रोटेक्टर और वोलिया.

इस युद्ध के इतिहास में बिना आदमी वाले सिस्टम से दुश्मन के इलाके पर पहली बार आधिकारिक तौर पर कब्जा किया गया और लगभग पक्का किसी भी युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ.

इस विकास का महत्व यूक्रेन में ड्रोन पिछले कई सालों से सैनिकों और आम नागरिकों को मार रहे हैं लेकिन इस बार जो बात इसे अलग बनाती है, वह यह है कि इन मशीनों ने सिर्फ किसी लक्ष्य पर हमला करके वापस उड़ान नहीं भरी बल्कि वे आगे बढ़ी, दबाव बनाया, दुश्मन को सरेंडर करने पर मजबूर किया और फिर उस जगह पर अपना कब्जा जमाए रखा. इसे ही 'इलाके पर कब्जा' करना कहते हैं और यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमेशा से जमीन पर सैनिकों की मौजूदगी जरूरी रही है.

13 अप्रैल, 2026 — यूक्रेन में 'हथियार निर्माताओं का दिवस' है. राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने उस बात की पुष्टि की, जिस पर रक्षा विश्लेषक महीनों से नजर रखे हुए थे. यूक्रेनी सेना ने पूरी तरह से मानवरहित प्लेटफॉर्म, जमीनी रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रूस के कब्जे वाली एक जगह पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया. इस हमले में एक भी यूक्रेनी सैनिक ने जमीन पर उतरकर सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया. रूसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया. यूक्रेन ने बताया कि इस कार्रवाई में उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ.

हैदराबाद: यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पहली बार केवल जमीनी रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल करके, बिना किसी पैदल सेना के रूस की एक चौकी पर कब्जा कर लिया.

यूक्रेन में ड्रोन की तैनाती

जमीनी रोबोट तैनात करने वाली सैन्य इकाइयों की संख्या नवंबर 2025 में 67 से बढ़कर 2026 की वसंत तक 167 हो गई. एक निर्माता टेनकोर (Tencore) ने 2025 में 2,000 से ज्यादा जमीनी रोबोट डिलीवर किए और 2026 में लगभग 40,000 इकाइयों की मांग का अनुमान लगाया है. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2026 में 9,000 से ज्यादा यूजीवी मिशन और साल के पहले तीन महीनों में लगभग 24,500 मिशनों की जानकारी दी.

ऑपरेशन का दायरा

50 किलोमीटर तक की पहुंच के साथ बिना इंसानों वाले जमीनी सिस्टम से जुड़े लगभग 80फीसदी मिशन लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित होते हैं जबकि मेडिकल निकासी, आक्रामक उपयोग और अन्य प्रकार के मिशन बाकी हिस्सा बनाते हैं.

ऑपरेशन के चरण

स्टैक: इस परतदार प्रणाली को हम 'कॉम्बैट स्टैक' कहते हैं, जिसमें हर प्लेटफ़ॉर्म हमले के एक खास चरण को संभालता है. इसकी शुरुआत 'आँखों' से होती है. टोही ड्रोन (Mavic और Autel क्वाडकॉप्टर) ऊपर से लगातार निगरानी रखते हैं. वे दुश्मन की स्थिति का पता लगाते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का नक्शा बनाते हैं और लगातार अपनी मौजूदगी का दबाव बनाए रखते हैं. नीचे मौजूद हर रूसी सैनिक जानता है कि उस पर नजर रखी जा रही है और सिर्फ इसी बात से उसका मनोबल टूटने लगता है.

सप्रेसिव फायर: इसके बाद आता है 'सप्रेसिव फायर'. एफपीवी कामिकाजे ड्रोन और 'रैटल एस' जो पहियों वाला एक कामिकाज़े ग्राउंड रोबोट है और एंटी-टैंक माइंस से भरा होता है बंकरों के दरवाज़ों, खाइयों और मजबूत रक्षा ठिकानों पर हमला करते हैं. रैटल एस अपने साथ इतना बारूद ले जा सकता है कि वह किसी भी मजबूत बंकर को भी तोड़कर खोल दे. इसका काम कोई बारीक या चुपके से किया जाने वाला काम नहीं है. इसका काम तो पूरी तरह से हिंसक है.

रेप्रो(Rys Pro), एक मल्टी-पर्पस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है जिसमें रिमोट-कंट्रोल्ड मशीन-गन टरेट लगा है, जो ट्रेंच लाइन में घुसता है. जीमी (Zmiy) भी ऐसा ही करता है.

TerMIT लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म- उनके पीछे लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म हैं. TerMIT, एक ट्रैक्ड रोबोट है जो 300 किलोग्राम वजन उठा सकता है. शूटर्स तक एम्युनिशन पहुंचाता है और वापसी में घायल सैनिकों को निकाल सकता है. Volia भी ऐसा ही करता है, जिसकी रेंज लोड होने पर 12 किलोमीटर तक है.

Protector इस ग्रुप में सबसे बड़ा है. इसने हाल ही में Tavria-12.7 बुर्ज के साथ टेस्टिंग पूरी की है. इस बुर्ज पर Browning M2 .50-कैलिबर मशीन गन लगी है. इससे इसे बख्तरबंद गाड़ियों और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों पर हमला करने की ताकत मिलती है. जब इन सभी को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो यह पूरी तरह से मशीनों द्वारा किया गया एक संयुक्त-हथियार हमला बन जाता है.

आधुनिक युद्ध में रोबोटिक प्लेटफॉर्म के सामने युद्ध के मैदान में पहली बार समर्पण- FPV ड्रोन और तीन एंटी-टैंक माइन ले जा रहे एक कामिकाजे ग्राउंड रोबोट ने एक बंकर के प्रवेश द्वार पर हमला किया. जब दूसरा रोबोट उस क्षतिग्रस्त जगह के पास पहुँचा, तो दो बचे हुए रूसी सैनिकों ने एक कार्डबोर्ड का साइन ऊपर उठाया, जिस पर रूसी भाषा में लिखा था, 'हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं.' ब्रिगेड ने इसे आधुनिक युद्ध में रोबोटिक प्लेटफॉर्म के सामने युद्ध के मैदान में किया गया पहला आत्मसमर्पण बताया.

लगभग जनवरी 2026 में यूक्रेन मोर्चे के Lyman इलाके में एक DevDroid TW-7.62 मानवरहित ग्राउंड वाहन ने तीन रूसी सैनिकों को पकड़ लिया. मार्च तक इसका एक बड़ा साथी, Droid TW-12.7, लगातार 45 दिनों तक अग्रिम मोर्चे पर डटा रहा.

जानें बचाना: जेलेंस्की जो हमेशा से ही एक बेहतरीन कम्युनिकेटर रहे हैं, ने इस पल को ऐसे शब्दों में बयां किया जिसे कोई भी सैनिक आसानी से समझ सकता है. सैनिकों के बजाय रोबोट सबसे खतरनाक इलाकों में घुसे, जिससे 22,000 से ज्यादा जानें बच गई. मार्च 2026 में जेलेंस्की ने कहा कि रूस के अग्रिम मोर्चे पर हुए 90फीसदी नुकसान के लिए ड्रोन ही जिम्मेदार थे.