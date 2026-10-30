इजराइल में बहुमत के दूर नेतन्याहू, अरब पार्टियां बनेंगी किंगमेकर !
इजराइल में किसकी सरकार बनेगी, इसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है. नेतन्याहू की पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला.
Published : October 30, 2026 at 6:03 PM IST
नई दिल्ली : इजराइल के संसदीय चुनाव का नतीजा स्पष्ट नहीं रहा है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाला दक्षिणपंथी गुट (लिकुड के नेतृत्व में) सबसे बड़ा राजनीतिक समूह बनकर उभरा है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से पीछे रह गया है. अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन ने राजनीतिक समीकरण को और उलझा दिया है. इससे देश की सत्ता किसके हाथ में होगी, यह तय करने में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है.
28 अक्टूबर को आई ताजा रिपोर्टों से चुनाव के मुख्य विरोधाभास की तस्वीर और साफ हो गई है. लगभग 92 प्रतिशत वोटों की गिनती के बाद, द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू के गुट को 53 सीटें, यहूदी विपक्षी गुट को 48 सीटें और अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों को 19 सीटें मिलने का अनुमान है. नेतन्याहू बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों के आंकड़े से 8 सीटें पीछे रह जाएंगे. वहीं, अगर अरब-नेतृत्व वाली पार्टियां विपक्ष का समर्थन करती हैं, तो विपक्ष 67 सीटों तक पहुंच सकता है. इस गणित की वजह से बातचीत में अरब-नेतृत्व वाली पार्टियां अहम हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष की सरकार बन ही जाएगी.
चुनाव प्रचार के दौरान, यहूदी विपक्ष के कई नेताओं ने अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करने का विरोध किया था, जबकि नेतन्याहू ने भी उनके समर्थन पर निर्भर रहने से इनकार कर दिया है. जॉइंट लिस्ट जो इजराइल में अरब-बहुसंख्यक राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है, 2015 के चुनाव से पहले हदाश, बलाद, राआम और ताल ने मिलकर बनाया था. इसके बावजूद, इस गठबंधन ने नेतन्याहू को सत्ता से हटाने में मदद करने की इच्छा जताई है. इससे आइसेनकोट पर यह तय करने का दबाव बढ़ गया है कि क्या उन्हें उन पार्टियों के साथ बातचीत करनी चाहिए, जिनकी राष्ट्रीय पहचान और फिलिस्तीनी मुद्दे पर उनसे बिल्कुल अलग राय है.
इजराइल के लिए इन चुनावों के क्या मायने हैं - इन चुनावों ने नेतन्याहू के इस दावे को कमजोर कर दिया है कि उनकी सरकार अपने आप बनी रहेगी, भले ही लिकुड अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है. उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे विपक्ष को अपनी संसदीय ताकत और अरब पार्टियों के समर्थन को एक साथ लाने से रोकें. यह फर्क समझना जरूरी है. नेतन्याहू अपने राजनीतिक करियर में कई संकटों से उबर चुके हैं. इससे पहले भी उनके विरोधी, जनता की नाराजगी को एक मजबूत गठबंधन सरकार में बदलने में नाकाम रहे हैं. छोटी पार्टियों के साथ बातचीत करने, धार्मिक गुटों का समर्थन बनाए रखने और अपने विरोधियों के बीच मौजूद मतभेदों का फायदा उठाने की उनकी क्षमता अभी भी अहम है. साथ ही, इन नतीजों ने उनकी राजनीतिक रणनीति की सीमाएं भी उजागर कर दी हैं. जो सरकार बहुत मामूली संसदीय बहुमत पर टिकी हो, उसे सैन्य सेवा से छूट, बस्तियों से जुड़ी नीति, बजट और गाज़ा के भविष्य जैसे मुद्दों पर फिर से अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमर के अनुसार, अभी स्थिति यह है कि किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं.
कमर ने ईटीवी भारत से कहा, "लेकिन यह अभी भी बहुमत के आंकड़े से कम है, जिसका मतलब है कि सरकार बनाने के लिए उन्हें किसी दूसरी पार्टी या छोटे समूह के समर्थन की जरूरत होगी." उन्होंने आगे कहा, "सबसे बड़े गठबंधन के नेता के तौर पर, इजरायल के राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े गठबंधन के नेता को आमंत्रित करेंगे, जो कि नेतन्याहू का गठबंधन है. इसलिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार बनेगी."
उन्होंने बताया कि इसके बाद नेतन्याहू को अपना बहुमत साबित करना होगा. कमर ने कहा, "अगर वह बहुमत साबित करने में विफल रहते हैं, तो फिर दूसरे गठबंधन या पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. उन्हें भी अपना बहुमत साबित करना होगा. इस बीच, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे."
कमर ने बताया कि देश में हंग पार्लियामेंट (त्रिशंकु संसद) जैसी स्थिति है. उन्होंने समझाया, "जब तक कोई एक पार्टी या गठबंधन बहुमत साबित नहीं कर देता, तब तक एक कार्यवाहक सरकार बनी रहेगी. चुनावों में अरब समुदाय की ऐतिहासिक भागीदारी के कारण, अरब पार्टियां एक बेहतर स्थिति में आ गई हैं, हालांकि मैं उन्हें किंगमेकर तो नहीं कहूंगा."
कमर ने आगे कहा कि इजराइल की कोई भी पार्टी अरब समुदाय के पूर्ण समर्थन और भागीदारी के साथ सरकार नहीं बनाना चाहेगी, क्योंकि ऐसा करना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा, "इसके लिए कुछ ऐसे समझौते करने पड़ सकते हैं, जिनके लिए शायद वे तैयार न हों. इसलिए, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है."
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