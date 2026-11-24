भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते से बुल्गारिया के साथ व्यापारिक संबंधों को कैसे बढ़ावा मिलेगा?
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से बुल्गारिया के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा.
Published : November 24, 2026 at 12:56 PM IST
नई दिल्ली: बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच नई दिल्ली में इस हफ्ते हुई बैठक, यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ भारत के आर्थिक और राजनयिक जुड़ाव को मजबूत करने की कोशिशों की पृष्ठभूमि में काफी अहम है.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा और उनके प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया. यह 17 सालों में किसी बुल्गारियाई विदेश मंत्री का पहला भारत दौरा है. राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि पेट्रोवा-चामोवा के इस दौरे से भारत-बुल्गारिया साझेदारी को नई रफ्तार देगा.
बयान में आगे लिखा है कि राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि भारत और बुल्गारिया के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वचालन, अंतरिक्ष, गतिशीलता और सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता के लागू होने से हमारे व्यापार, निवेश और तकनीकी संबंधों को और गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण नए अवसर हैं.
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्पेस, मोबिलिटी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ रहा है.
उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और तकनीकी संबंधों को गहरा करने के लिए भारत-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) द्वारा दिए गए अवसरों पर भी प्रकाश डाला. राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर अपनी स्थिति सहित बहुपक्षीय प्लेटफार्मों पर भारत के लिए बुल्गारिया के लगातार समर्थन की सराहना की.
यह बातचीत सिर्फ दो-तरफा राजनयिक बातचीत के तौर पर ही नहीं, बल्कि इस बात का भी इशारा थी कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने बढ़ते रिश्तों को व्यावहारिक आर्थिक मौकों में कैसे बदलना चाहता है. बुल्गारिया की यूरोपीय संघ की सदस्यता नई दिल्ली को साउथ-ईस्ट यूरोप में अपनी आर्थिक मौजूदगी मजबूत करने और बड़े यूरोपीय बाजार के साथ करीबी रिश्ते बनाने का एक और मौका देती है.
यह भारत की यूरोपीय नीति में बदलाव को भी दिखाता है. जहां पारंपरिक बातचीत जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पर ही केंद्रित रही है. वहीं नई दिल्ली यूरोप के साथ भौगोलिक रूप से अलग-अलग तरह की साझेदारी बनाने में मध्य, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी यूरोपीय देशों की अहमियत को तेजी से पहचान रही है.
बुल्गारिया के लिए, भारत के साथ करीबी आर्थिक जुड़ाव निर्यात बढ़ाने, निवेश लाने और विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और सेवाओं में साझेदार बनाने के मौके देता है. भारत के लिए यह यूरोपीय बाजार में एक और एंट्री पॉइंट और यूरोपीय संघ के अंदर राजनयिक पहुंच को मजबूत करने का मौका देता है.
भारत-यूरोपीय संघ आर्थिक संबंधों में एक नया चरण
यह बैठक खास तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ ने इस साल जनवरी 2026 में नई दिल्ली में हुए 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान अपने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था. इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शामिल हुए थे.
2007 में शुरू हुई बातचीत 2013 में रोक दी गई थी और लगभग दो दशकों के बाद राजनीतिक नतीजे पर पहुंचने से पहले 2022 में फिर से शुरू हुई. इस समझौते से लगभग दो अरब लोगों और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा रखने वाली अर्थव्यवस्थाओं को कवर करने वाला एक मुक्त-व्यापार ढांचा बनने की उम्मीद है. भारत और यूरोपीय यूनियन पहले से ही सामान और सेवाओं में180 बिलियन यूरो से ज्यादा का सालाना व्यापार करते हैं.
मुक्त व्यापार समझौता (FTA) से 90 प्रतिशत से ज्यादा टैरिफ लाइनों पर टैरिफ खत्म या कम होने, कस्टम प्रक्रिया आसान होने और बाजार पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है. भारत के लिए यह टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और मरीन उत्पाद के लिए यूरोपीय बाजार तक ज़्यादा पहुंच देता है. वहीं, यूरोपीय कंपनियों को भारत के बड़े उपभोक्ता बाजार, खासकर औद्योगिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल, रसायन और वित्तीय सेवाओं में बेहतर पहुंच से फायदा होने की उम्मीद है.
इस समझौते का भू-राजनीतिक महत्व भी है. ऐसे समय में जब वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद, भू-राजनीतिक दुश्मनी और सप्लाई-चेन में रुकावटों से प्रभावित है, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दो बड़े आर्थिक साझेदारों का नियम-आधारित व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का प्रतिबद्धता दिखाता है.
यूरोपीय आयोग ने अनुमान लगाया है कि यह समझौता भारत को यूरोपीय संघ के सामान और सेवाओं के निर्यात को सालाना लगभग 58 बिलियन यूरो तक बढ़ा सकता है और यूरोपियन निर्यातकों के लिए सालाना लगभग 4 बिलियन यूरो की कस्टम-ड्यूटी बचत पैदा कर सकता है.
बल्गेरियाई विदेश मंत्री की राष्ट्रपति मुर्मू के साथ बातचीत, समझौते के बड़े प्रावधानों को द्विपक्षीय वाणिज्यिक मौकों में बदलने में अलग-अलग यूरोपीय संघ सदस्य देशों के महत्व को दिखाती है. लेकिन बातचीत खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पहले से ही चालू है. यह हस्ताक्षर करने और लागू होने के लिए जरूरी संस्थागत और कानूनी प्रक्रिया के अधीन है. इसलिए, बातचीत को समझौता के लागू होने के बाद मौकों का फायदा उठाने की तैयारी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए.
भारत के यूरोपीय आर्थिक जुड़ाव में बुल्गारिया की भूमिका
इस उभरते हुए ढांचे में बुल्गारिया की अहमियत उसके छोटे से घरेलू बाजार से कहीं ज्यादा है. 2007 से यूरोपीय संघ की सदस्यता, साउथ-ईस्ट यूरोप में इसकी रणनीतिक स्थान और औद्योगिक और तकनीकी क्षमताएं इसे पूरे महाद्वीप में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में भारत के लिए एक उपयोगी साझेदार बनाती हैं.
बुल्गारिया बाल्कन और काला सागर क्षेत्रों के मिलन बिंदु पर स्थित है, जो इसे दक्षिण-पूर्व यूरोप को मध्य और पश्चिमी यूरोपीय बाजार से जोड़ता है. इसकी भौगोलिक व्यवस्था, औद्योगिक अवसंरचना और कुशल कार्यबल इसे भारतीय निवेश के लिए एक आकर्षक गन्तव्य और पूरे यूरोप में विनिर्माण, वितरण और वाणिज्यिक नेटवर्क विकास करने की चाहत रखने वाली कंपनियों के लिए एक आधार बना सकते हैं.
बुल्गारिया के साथ भारत का बढ़ता जुड़ाव नई दिल्ली की इस बात को दिखाता है कि यूरोपीय बाजार तक सिर्फ उसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता. बुल्गारिया, पोलैंड, रोमानिया और ग्रीस जैसे देश विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, रसद, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक सहयोग में और मौके देते हैं.
भारत के लिए इन देशों के साथ मजबूत रिश्ते निवेश गंतव्य को अलग-अलग बना सकते हैं, बिजनेस नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और यूरोपीय संघ के अंदर राजनीतिक रिश्ते बना सकते हैं. बुल्गारिया के लिए, करीबी आर्थिक रिश्ते एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था तक पहुंच, भारतीय पूंजी को आकर्षित करने के अवसर और अपने व्यापार को भारतीय और एशियाई आपूर्ति श्रृंखला में और करीब से जोड़ने की संभावना देते हैं.
दोनों देशों के बीच रिश्ते का पहले से ही एक व्यावसायिक आधार है. सोफिया में भारतीय दूतावास के मुताबिक, 2025-26 में मर्चेंडाइज ट्रेड लगभग 474.09 मिलियन डॉलर था, जिसमें 306.73 मिलियन डॉलर का भारतीय निर्यात और 167.36 मिलियन डॉलर का आयात शामिल है.
भारत के बड़े निर्यात में इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कपड़ा और सिरेमिक उत्पाद शामिल हैं. बुल्गारिया से भारत को होने वाले निर्यात में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मैकेनिकल उपकरण, रसायन, फार्मास्यूटिकल उत्पाद और औद्योगिक उपकरण शामिल हैं.
भारतीय दूतावास ने सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आतिथ्य और मनोरंजन को काफी क्षमता वाले सेक्ट के तौर पर पहचाना है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों ने बुल्गारिया में अपनी मौजूदगी बनाई है, जिससे वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने का आधार मिला है.
निवेश के अवसर और औद्योगिक सहयोग
भारत-बुल्गारिया रिश्तों में निवेश सबसे जरूरी दीर्घकालिक पहलुओं में से एक होने की संभावना है. भारतीय कंपनियों के लिए, बुल्गारिया अपनी स्थान, औद्योगिक बुनियादी ढांचा और कुशल कार्यबल को देखते हुए, यूरोपीय बाजारप तक पहुंचने के लिए एक विनिर्माण और सेवा आधार के तौर पर काम कर सकता है.
कई सेक्टर में सहयोग की काफी गुंजाइश है. भारतीय आईटी कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल रूपांतरण, एआई एप्लीकेशन और साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन को बढ़ा सकती हैं, जबकि बुल्गारियाई टेक्नोलॉजी संस्थान भारतीय रिसर्च संगठनों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं. फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, प्रोडक्शन, जेनेरिक दवाओं और हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी में मौके देते हैं. ऑटोमोटिव कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीनरी और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग दूसरे संभावित क्षेत्र हैं.
नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग में सोलर पावर, ऊर्जा दक्षता, बैटरी टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा एप्लीकेशन शामिल हो सकते हैं. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण भी कृषि प्रौद्योगिकी, भंडारण, पैकेजिंग और आपूर्ति-श्रृंखला विकास में साझेदारी की गुंजाइश देते हैं. बुल्गारियाई कंपनियों के लिए, भारत इंडस्ट्रियल मशीनरी, विद्युत उपकरण, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी की काफी मांग वाला एक बड़ा बाजार देता है.
हालांकि, सिर्फ टैरिफ में ढील देने से निवेश में बढ़ोतरी की गारंटी नहीं मिलेगी. दोनों सरकारों को व्यापार संपर्क को आसान बनाने, निवेश विनियमन पर जानकारी साझा करने में सुधार करने और प्राइवेट कंपनियों और अनुसंधान संस्थान के संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देने की जरूरत होगी.
कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारी का बढ़ना
बल्गेरियाई विदेश मंत्री की राष्ट्रपति मुर्मू के साथ बैठक को भारत-यूरोपीय संघ रिश्तों में बड़े बदलाव के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए, जो व्यापार और निवेश से कहीं आगे बढ़ गए हैं.
भारत और यूरोपीय संघ ने 1962 में राजनयिक संबंध बनाए थे, और 2004 में उनके रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था. तब से सहयोग राजनीतिक बातचीत, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और ग्लोबल गवर्नेंस तक बढ़ गया है.
जनवरी 2026 का भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन एक और मील का पत्थर साबित हुआ. मुक्त व्यापार समझौता (FTA) बातचीत पूरी करने के अलावा, दोनों पक्षों ने ‘टुवर्ड्स 2030: जॉइंट इंडिया-यूरोपियन यूनियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा’ को मंजूरी दी.
एजेंडा में पांच बड़े स्तंभ पहचाने गए हैं. इनमें खुशहाली और स्थिरता, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सुरक्षा और रक्षा, समन्वय और वैश्विक मुद्दे और लोगों के बीच सहयोग शामिल है. इन प्राथमिकताओं में व्यापार, निवेश, मजबूत सप्लाई चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, रक्षा-औद्योगिक सहयोग, ऊर्जा और गतिशीलता शामिल हैं. बुल्गारिया के विदेश मंत्री की राष्ट्रपति मुर्मू के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एआई, स्पेस और गतिशीलता पर चर्चा इन प्राथमिकताओं से काफी मिलती-जुलती है.
भारत के लिए बुल्गारिया का कूटनीतिक महत्व
बैठक का एक अहम पहलू यह था कि राष्ट्रपति मुर्मू ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मामले में, भारत के लिए बुल्गारिया के समर्थन को माना.
भारत एक ज़्यादा प्रतिनिधि अंतरराष्ट्रीय शासन प्रणाली के लिए अभियान चला रहा है. उसका तर्क है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने संस्थान को आज की भू-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को दिखाना चाहिए. यूरोपियन देशों से समर्थन जरूरी है क्योंकि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का अंतरराष्ट्रीय संस्थान में काफी कूटनीतिक असर है.
भारत के साथ राजनीतिक बातचीत को मजबूत करने की बुल्गारिया की इच्छा, नई दिल्ली को बहुपक्षीयवाद, वैश्विक शासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर यूरोपीय साझेदारों के साथ जुड़ने का एक और जरिया देती है.
17 सालों में बुल्गारिया के किसी विदेश मंत्री का भारत का पहला दौरा इस नए राजनीतिक जुड़ाव को खास तौर पर जरूरी बनाता है. यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नियमित उच्च-स्तरीय संपर्क न सिर्फ द्विपक्षीय सहयोग के लिए बल्कि भारत-यूरोपीय संघ की बड़ी साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए भी जरूरी हैं.
निवेश संरक्षण और प्रौद्योगिकी सहयोग
हालांकि एफटीए भारत-ईयू आर्थिक रिश्तों का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन साझेदारी की लंबे समय की सफलता के लिए निवेश सुरक्षा भी उतना ही जरूरी होगा. यूरोपीय आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में भारत में यूरोपीय संघ का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्टॉक लगभग 132.8 बिलियन यूरो था, जबकि यूरोपीय संघ में भारत का निवेश स्टॉक लगभग 13.7 बिलियन यूरो था. 2025 में सामान का दोनों तरफ का व्यापार 118 बिलियन यूरो तक पहुंच गया, जबकि सेवाओं का ट्रेड 67 बिलियन यूरो था.
दोनों पक्ष निवेशकों को ज्यादा अंदाजा और सुरक्षा देने के लिए एक अलग निवेश सुरक्षा समझौता पर भी काम कर रहे हैं. साथ ही खास भौगोलिक उत्पत्ति वाले उत्पाद को बचाने के लिए भौगोलिक संकेत पर एक समझौता भी कर रहे हैं.
यह व्यवस्था आर्थिक सहयोग के लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क देकर एफटीए को पूरा करेगी. बुल्गारिया के लिए, वे विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स में और भारतीय निवेश को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं. भारतीय कंपनियों के लिए, ज्यादा अंदाजा लगाने वाला यूरोपीय निवेश माहौल उत्पादन सुविधा, अनुसंधान केंद्र और क्षेत्रीय व्यापार संचालन शुरू करने में मदद कर सकता है.
प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग के दूसरे उभरते हुए आधार हैं. भारत और यूरोपीय यूनियन 2023 में बनी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल (TTC) के जरिए अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं. इस साल 15 जुलाई को ब्रसेल्स में अपनी तीसरी बैठक में, दोनों पक्ष सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एआई, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, 6G और स्वच्छ प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए. वे यूरोपीय संघ के बड़े अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम, होराइजन यूरोप के साथ भारत के संभावित जुड़ाव को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए.
बुल्गारिया वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान संयुक्त अनुसंधान, शैक्षणिक आदान-प्रदान और वाणिज्यिक नवाचार के जरिए उपयोगी साझेदार बन सकते हैं. सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, लॉन्च व्हीकल, रिमोट सेंसिंग और स्पेस एप्लीकेशन में भारत की क्षमताओं को देखते हुए, स्पेस सहयोग एक और उम्मीद भरा क्षेत्र है.
रक्षा, सुरक्षा और कनेक्टिविटी
बैठक का बड़ा रणनीतिक संदर्भ भी उतना ही जरूरी है. भारत और ईयू ने 27 जनवरी, 2026 को एक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिससे समुद्री सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद विरोधी, रक्षा उद्योग, नई टेक्नोलॉजी और ज़रूरी बुनियादी ढांचे के लचीलापन में सहयोग के लिए एक आधार बना.
भारत के लिए, भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं, रूस-यूक्रेन विवाद, पश्चिम एशिया में तनाव और जरूरी प्रौद्योगिकी और सप्लाई चेन पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच यूरोप के साथ मजबूत सुरक्षा जुड़ाव जरूरी है. यूरोपीय संघ के लिए, भारत इंडो-पैसिफिक में एक जरूरी रणनीतिक साझेदार है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग की सुरक्षा बनाए रखने में एक बड़ा एक्टर है.
ब्लैक सी पर बुल्गारिया की भौगोलिक स्थिति उसे यूरोपीय सुरक्षा विकास पर एक अलग नजरिया देती है. भारत के साथ उसका जुड़ाव समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय विकास पर बातचीत में मदद कर सकता है.
कनेक्टिविटी भारत-ईयू साझेदारी का एक और जरूरी हिस्सा है. सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 समिट के दौरान घोषित किया गया इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) भारत को समुद्री रास्तों, रेल अवसंरचना, रसद सुविधाओं, ऊर्जा नेटवर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी के जरिए यूरोप से जोड़ना चाहता है.
भारत के लिए, IMEC यूरोपियन मार्केट तक बेहतर पहुंच और ज्यादा विविधीकृत परिवहन और सप्लाई-चेन नेटवर्क की संभावना देता है. साउथईस्ट यूरोप में बुल्गारिया की स्थिति इसे बड़े यूरोपीय रसद और वितरण नेटवर्क के लिए उपयुक्त बना सकती है, हालांकि खास IMEC परियोजनाओं में इसके भागीदारी के लिए और इंतजाम करने होंगे. 2030 के लिए भारत-यूरोपीय संघ व्यापक रणनीतिक एजेंडा भी IMEC और यूरोपीय संघ के ग्लोबल गेटवे पहल को सहयोग के जरूरी क्षेत्र के तौर पर पहचानता है.
कूटनीतिक गति को ठोस नतीजों में बदलना
बल्गेरियाई विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच 20 नवंबर को हुई बैठक एक जरूरी कूटनीतिक बातचीत है, ऐसे समय में जब भारत और यूरोपीय संघ अपनी अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना चाहते हैं.
जहां तुरंत जोर भारत-ईयू एफटीए के संदर्भ में व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने पर था. वहीं बातचीत में मजबूत राजनीतिक जुड़ाव, वैज्ञानिक सहयोग, रक्षा संबंधों और लोगों के बीच लेन-देन के महत्व पर भी जोर दिया गया.
भारत के लिए, बुल्गारिया दक्षिण-पूर्व यूरोप में अपनी आर्थिक और कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ाने का एक और मौका देता है. बुल्गारिया के लिए, भारत के साथ मजबूत जुड़ाव निवेश को आकर्षित करने, निर्यात बढ़ाने और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के साथ बढ़ती आर्थिक साझेदारी में हिस्सा लेने के मौके देता है.
मोटे तौर पर, यह बैठक भारत की भौगोलिक रूप से अलग-अलग तरह की यूरोपीय रणनीति बनाने की कोशिश को दिखाती है, जिसमें अलग-अलग ईयू सदस्य देशों के साथ दो-तरफा रिश्ते ब्रुसेल्स और बड़ी यूरोपियन ताकतों के साथ जुड़ाव को पूरा करते हैं.
मुक्त व्यापार समझौता, प्रस्तावित निवेश संरक्षण समझौता, भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी और 2030 के लिए व्यापक रणनीतिक एजेंडा इस बढ़ते रिश्ते की नींव हैं. चुनौती यह होगी कि कूटनीतिक गति को ठोस वाणिज्यिक साझेदारी, ज़्यादा निवेश प्रवाह मजबूत सप्लाई चेन और लगातार संस्थागत सहयोग में बदला जाए.
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