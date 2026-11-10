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टनल बोरिंग मशीनों पर चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल से भारत पर क्या असर होगा ?

पनामा मेट्रो कंपनी के वर्कर 2025 में पनामा सिटी में टनल कंस्ट्रक्शन साइट के आखिर में टनल बोरिंग मशीन के सामने चलते हुए. ( AFP )

By Nirmala Ganapathy 6 Min Read

नई दिल्ली: भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में कई अड़चनें हैं, अनसुलझे सीमा विवाद से लेकर बढ़ते व्यापार घाटे तक. अब एक विशेष भारी इंजीनियरिंग उपकरण इन संबंधों में एक और बाधा बन सकता है.

वैश्विक बिक्री और उत्पादन में दबदबा रखने वाले चीन ने 18 नवंबर से टनल बोरिंग मशीनों (TBMs) और विभिन्न प्रकार की सुरंग खोदने वाली मशीनों पर निर्यात नियंत्रण लगाने की घोषणा की है.

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इन मशीनों के भारी-भरकम संस्करण को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं (dual-use items) के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका अर्थ है कि इसके नागरिक और सैन्य दोनों अनुप्रयोग हैं. इसने निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन कड़े नियंत्रण लागू कर दिए हैं, जिसके लिए अतिरिक्त लाइसेंसिंग और परमिट की जरूरत होगी. यह नई जरूरत संवेदनशील क्षेत्रों और उन देशों के लिए है जिनका चीन के साथ क्षेत्रीय या सीमा विवाद है, जिसमें भारत भी शामिल है. 23 जून, 2022 को मलेशिया के पहांग राज्य के बेंटोंग में चीन के समर्थन वाले रेल प्रोजेक्ट के टनलिंग फेज की शुरुआत में, ईस्ट कोस्ट रेल लिंक (ECRL) जेंटिंग टनल के अंदर एक बोरिंग मशीन की तस्वीर. (AFP) इससे भारत पर क्या असर होगा?

चीन जो कुछ भी करता है उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है, क्योंकि चीन दुनिया भर में सुरंग बनाने में उपयोग होने वाले सभी भारी उपकरणों के अनुमानित 70 प्रतिशत हिस्से का निर्माण करता है. हालांकि, अल्पावधि में चिंता मशीनों की खरीद को लेकर नहीं है, बल्कि भारत में मौजूद मौजूदा मशीनों के लिए स्पेयर पार्ट्स (कलपुर्जों) की जरूरत को लेकर है. इन प्रतिबंधों का भारत के बुनियादी ढांचे के अभियान पर असर पड़ सकता है. भारत चीन के साथ लगते सीमावर्ती क्षेत्रों में हर प्रकार के मौसम और भू-भाग के अनुकूल सुरंगों के निर्माण से लेकर कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार और हाई-स्पीड रेल बनाने तक, तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है. एक टनल बोरिंग मशीन, जिसमें एक गोलाकार स्टील का पहिया होता है और उस पर एक अत्यंत कठोर रासायनिक यौगिक जड़ा होता है, मिट्टी या चट्टान को काटते हुए सुरंग बनाती है और साथ ही साथ उसमें कंक्रीट के ब्लॉक भी लगाती जाती है. इस मशीन का उपयोग शहरों में भूमिगत मेट्रो ट्रैक और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए भूमिगत सुरंगों के निर्माण के अलावा, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और रेलवे सुरंगें बनाने के लिए भूमि के नीचे खुदाई करने के लिए किया जाता है. इसलिए, मशीन या उसके स्पेयर पार्ट्स को मिलने में होने वाली किसी भी देरी का असर इन सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा. अतिरिक्त निर्यात शर्तों के कारण मशीनों और स्पेयर पार्ट्स को हासिल करने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे चल रहे बुनियादी ढांचे के काम की रफ्तार प्रभावित हो सकती है. फिर भी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर चीन से होने वाले निर्यात पर असर पड़ता है, तो भारत इन मशीनों का निर्माण करने की घरेलू क्षमता को बढ़ाएगा. उन्होंने कहा, "चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन अगर वे हमें कोई टनल बोरिंग मशीन देते भी हैं, तो हम उसे खुद विकसित करेंगे. हम उनसे मदद नहीं मांगेंगे." इसमें समय लगने की संभावना है क्योंकि TBM के निर्माण और उनके कलपुर्जों की आपूर्ति श्रृंखला में चीन का दबदबा है.