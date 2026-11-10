टनल बोरिंग मशीनों पर चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल से भारत पर क्या असर होगा ?
चीन 18 नवंबर से विशेष उपकरणों पर निर्यात नियंत्रण लागू करेगा, इसमें टनल बोरिंग मशीन भी शामिल हैं.
Published : November 10, 2026 at 5:20 PM IST
नई दिल्ली: भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में कई अड़चनें हैं, अनसुलझे सीमा विवाद से लेकर बढ़ते व्यापार घाटे तक. अब एक विशेष भारी इंजीनियरिंग उपकरण इन संबंधों में एक और बाधा बन सकता है.
वैश्विक बिक्री और उत्पादन में दबदबा रखने वाले चीन ने 18 नवंबर से टनल बोरिंग मशीनों (TBMs) और विभिन्न प्रकार की सुरंग खोदने वाली मशीनों पर निर्यात नियंत्रण लगाने की घोषणा की है.
चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इन मशीनों के भारी-भरकम संस्करण को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं (dual-use items) के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका अर्थ है कि इसके नागरिक और सैन्य दोनों अनुप्रयोग हैं. इसने निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन कड़े नियंत्रण लागू कर दिए हैं, जिसके लिए अतिरिक्त लाइसेंसिंग और परमिट की जरूरत होगी. यह नई जरूरत संवेदनशील क्षेत्रों और उन देशों के लिए है जिनका चीन के साथ क्षेत्रीय या सीमा विवाद है, जिसमें भारत भी शामिल है.
इससे भारत पर क्या असर होगा?
चीन जो कुछ भी करता है उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है, क्योंकि चीन दुनिया भर में सुरंग बनाने में उपयोग होने वाले सभी भारी उपकरणों के अनुमानित 70 प्रतिशत हिस्से का निर्माण करता है.
हालांकि, अल्पावधि में चिंता मशीनों की खरीद को लेकर नहीं है, बल्कि भारत में मौजूद मौजूदा मशीनों के लिए स्पेयर पार्ट्स (कलपुर्जों) की जरूरत को लेकर है. इन प्रतिबंधों का भारत के बुनियादी ढांचे के अभियान पर असर पड़ सकता है.
भारत चीन के साथ लगते सीमावर्ती क्षेत्रों में हर प्रकार के मौसम और भू-भाग के अनुकूल सुरंगों के निर्माण से लेकर कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार और हाई-स्पीड रेल बनाने तक, तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है.
एक टनल बोरिंग मशीन, जिसमें एक गोलाकार स्टील का पहिया होता है और उस पर एक अत्यंत कठोर रासायनिक यौगिक जड़ा होता है, मिट्टी या चट्टान को काटते हुए सुरंग बनाती है और साथ ही साथ उसमें कंक्रीट के ब्लॉक भी लगाती जाती है.
इस मशीन का उपयोग शहरों में भूमिगत मेट्रो ट्रैक और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए भूमिगत सुरंगों के निर्माण के अलावा, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और रेलवे सुरंगें बनाने के लिए भूमि के नीचे खुदाई करने के लिए किया जाता है.
इसलिए, मशीन या उसके स्पेयर पार्ट्स को मिलने में होने वाली किसी भी देरी का असर इन सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा. अतिरिक्त निर्यात शर्तों के कारण मशीनों और स्पेयर पार्ट्स को हासिल करने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे चल रहे बुनियादी ढांचे के काम की रफ्तार प्रभावित हो सकती है.
#WATCH | Delhi | At the Young Leaders Discourse Forum at Kirori Mal College, Union Minister Piyush Goyal says, "...Regarding tunnel boring machines. India’s approach is different. Many other countries might bow down and enter into agreements... We do not wish to spoil relations with anyone; even today, our relations with China remain good... But if they refuse to provide tunnel boring machines, we will develop them ourselves in India... When they restricted rare earths, we did not go around begging. We held a meeting with various startups in this field. Can we not build our own motors without relying on rare earths? After all, rare earths didn't always exist... Some startups in India have begun innovating and have started producing motors without rare earths that offer equal quality and efficiency..."— ANI (@ANI) November 3, 2026
फिर भी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर चीन से होने वाले निर्यात पर असर पड़ता है, तो भारत इन मशीनों का निर्माण करने की घरेलू क्षमता को बढ़ाएगा. उन्होंने कहा, "चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन अगर वे हमें कोई टनल बोरिंग मशीन देते भी हैं, तो हम उसे खुद विकसित करेंगे. हम उनसे मदद नहीं मांगेंगे."
इसमें समय लगने की संभावना है क्योंकि TBM के निर्माण और उनके कलपुर्जों की आपूर्ति श्रृंखला में चीन का दबदबा है.
क्या कोई संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है चीन?
TBM का अधिग्रहण कोई नया मुद्दा नहीं है. निर्यात नियंत्रणों से पहले भी, भारत ने चीनी पक्ष के साथ इस उपकरण की सुचारू आपूर्ति का मुद्दा उठाया था. वह लगातार बातचीत में इसे उठाता रहा है. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद, बीजिंग ने निर्यात की जांच-परख बढ़ा दी है.
2024 में, भारत ने एक जर्मन कंपनी से उपकरण खरीदने के बाद उसकी डिलीवरी में हो रही देरी पर चिंता जताई थी, जिसने इसका निर्माण चीन में किया था. हालांकि, भारत और चीन के बीच समन्वय के बाद इस समस्या को सुलझा लिया गया.
चीन के इस उपकरण को दोहरे उपयोग के रूप में वर्गीकृत करने के साथ ही, यह अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या चीन इसके जरिये कोई संदेश देना चाहता है या सीमा पर भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को धीमा करने की कोशिश कर रहा है.
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र 'ग्लोबल टाइम्स' ने एक संपादकीय में कहा कि एक अकेली टनल बोरिंग मशीन 'चीन और भारत के बीच तनाव का कारण नहीं बननी चाहिए'. इसमें कहा गया, "अत्यधिक संवेदनशीलताओं को दरकिनार कर और तकनीकी मामलों को उचित तकनीकी चैनलों के माध्यम से हल करने की अनुमति देकर, दोनों देश आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अधिक स्थान पैदा कर सकते हैं."
इसमें यह भी कहा गया कि चीन सीमा पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को धीमा करने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिससे सैनिकों की आवाजाही तेजी से हो सकेगी. संपादकीय में कहा गया कि जहां तक इन अटकलों का सवाल है कि चीन जानबूझकर 'सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत द्वारा टीबीएम के उपयोग को प्रतिबंधित करना' चाहता है, तो वे चीन के इरादों की तुलना में ऐसी अटकलें लगाने वालों की असुरक्षा के बारे में अधिक बताती हैं."
नए निर्यात नियंत्रण ऐसे समय में आए हैं जब दोनों देश संबंधों को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं. मशीनों और उनके पुर्जों की आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा से अविश्वास बढ़ने की ही संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में अपनी बैठक के दौरान इस बात पर सहमत हुए थे कि "मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए."
भारत और चीन दोनों ने अनिश्चित भू-राजनीतिक माहौल के बीच अपने संबंधों को स्थिर करने का प्रयास किया है. चीन इस समय धीमी खपत के कारण आर्थिक तनाव के दौर से गुजर रहा है, जिसका अर्थ है कि उसे अधिक निर्यात करना होगा, जिसके चलते अन्य देशों जैसे कि यूरोपीय संघ द्वारा वैश्विक बाजारों में वस्तुओं की अत्यधिक आपूर्ति के आरोप भी लगाए गए हैं.
भारत के लिए, TBMs पर निर्यात नियंत्रण महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए चीन पर निर्भरता के खतरों को रेखांकित करते हैं और घरेलू विनिर्माण को विकसित करने से तात्कालिक जरूरतें पूरी नहीं होंगी.
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