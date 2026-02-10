ETV Bharat / international

बांग्लादेश में कैसे होता है चुनाव? नतीजों पर भारत, पाकिस्तान-चीन की नजर, क्या बदलेगा दक्षिण एशिया का पावर बैलेंस?

हैदराबाद: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए 12 फरवरी 2026 एक अहम तारीख है. इस दिन देश के लोगों को अपनी नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा. यानी देश के करीब 13 करोड़ मतदाता राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करेंगे. ये चुनाव सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए भी अहम माने जा रहे हैं. चुनाव के नतीज बांग्लादेश के दूसरों के साथ व्यापारिक संबंध और राजनयिक रिश्ते भी तय करेंगे. आईए, जानते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव कैसे होता है? इसके नतीजे भारत, पाकिस्तान और चीन के लिए क्या मायने रखते हैं?

बांग्लादेश चुनाव क्यों महत्वपूर्ण: बांग्लादेश में कई दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव में देश की दो प्रमुख राजनीतिक हस्तियां, शेख हसीना और खालिदा जिया नहीं हैं. दरअसल, साल 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह ने बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को गिरा दिया था. इसके बाद से हसीन भारत की शरण में हैं और उनकी पार्टी अवामी लीग को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया. बांग्लादेश चुनाव आयोग ने भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया था. इसके बाद तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाला 11 पार्टियों का गठबंधन चुनाव में आमने सामने है.

बांग्लादेश की संसद का आकार कितना बड़ा: बांग्लादेश में एक सदनीय संसद है, जिसमें कुल 350 सदस्य होते हैं. इनमें से 300 सांसद राष्ट्रीय चुनाव के जरिए एकल-सीट निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाते हैं. इनको जनता अपना वोट देकर चुनती है. 151 सीट जीतने वाले दल या गठबंधन की सरकार बनती है. इनका कार्यकाल 5 साल का होता है. सदन में 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं. इनका चयन सत्तारूढ़ दल या गठबंधन करता है. प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं. राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं और उनका चुनाव राष्ट्रीय संसद द्वारा किया जाता है. राष्ट्रपति का पद औपचारिक होता है और राज्य के संचालन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता.

बांग्लादेश में कैसे होता है चुनाव: बांग्लादेश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुनाव होता है. इसमें मतदाता किसी एक प्रत्याशी को वोट देता है. जिस प्रत्याशी को अन्य की तुलना में सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वह विजयी घोषित किया जाता है. प्रत्याशी को जीतने के लिए कुल वोटों के 50% से अधिक (बहुमत) की आवश्यकता नहीं होती, केवल प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा वोट होने चाहिए. वोटिंग बैलेट पेपर से होती है.

ये भी पढ़ें: क्या भारत चीन की मोनोपोली तोड़ पाएगा? पढ़िए REM कॉरिडोर बनाने से कितना कुछ बदलेगा

बांग्लादेश चुनाव 2026 में कितने उम्मीदवार: इस साल बांग्लादेश की संसद की 300 सीटों के लिए बीएनपी और जमात समेत 51 पार्टियों के कुल 1981 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इनमें 78 महिलाएं हैं. इसके साथ ही 249 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं. शेरपुर जिले में जमात उम्मीदवार के निधन के बाद कुल 299 सीटों पर ही वोटिंग होगी. 12 फरवरी 2026 को होने वाले मतदान में कुल 12 करोड़ 76 लाख 95 हजार मतदाता भाग लेंगे. मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा और शाम 4:30 बजे तक चलेगा. इसके बाद 4:30 बजे से ही मतगणना शुरू होगी. इस साल पहली बार विदेश में रहने वाले बांग्लादेशी भी पोस्टल बैलेट से वोट दे सकते हैं.

दुनिया की नजर बांग्लादेश चुनाव 2026 पर क्यों: बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव पर दुनिया भर के ताकतवर देशों की भी नजर है. दरअसल, इस चुनाव में मतदाता सिर्फ नई सरकार ही नहीं चुनेंगे, बल्कि एक संवैधानिक जनमत संग्रह पर भी वोट देंगे जो तय करेगा कि जुलाई चार्टर लागू होगा या नहीं. इस चार्टर में बताया गया है कि बांग्लादेश पर कैसे शासन किया जाएगा. इस चुनाव में इस बात की भी परीक्षा होगी कि सालों की राजनीतिक उथल-पुथल और अस्थिरता से जूझ रहे बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली संभव है या नहीं.

ये भी पढ़ें: India-EU ट्रेड डील...आपको कितना फायदा, क्या नुकसान, एक क्लिक में जानिए सबकुछ

बांग्लादेश चुनाव पर भारत, पाकिस्तान-चीन की नजर: साल 2024 के विद्रोह के बाद शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था. इसके बाद से उन्होंने भारत में शरण ले रखी है. इसको लेकर भारत के बांग्लादेश से संबंध तनावपूर्ण हो गए. भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट को लेकर भी विवाद हुआ. बांग्लादेश ने टी-20 क्रिकेट वर्ल्डकप में भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद बांग्लादेश को टूर्नामेंट से ही हटना पड़ा.

इस बीच बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर हुए हैं. जबकि 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश जब एक नया देश बना था, उसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण ही रहे थे. मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में बांग्लादेश के चीन के साथ भी रणनीतिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं. ऐसे में बांग्लादेश में होने जा रहे चुनाव पर भारत, पाकिस्तान और चीन नजर बनाए हुए हैं.

ये भी पढ़ेंः सैन्य साजो-सामान खरीदार से 100 देशों में हथियार एक्सपोर्ट करने वाली बड़ी ताकत कैसे बना भारत?