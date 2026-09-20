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सऊदी अरब की राजधानी पर हूतियों का हमला, 'बैलिस्टिक मिसाइल का किया प्रयोग'

यह पहली बार है कि सऊदी अरब की राजधानी पर हमला किया गया है. अरामको कंपनी भी निशाने पर. पढ़ें पूरी खबर.

Houthis
हूती विद्रोहियों के समर्थक (फाइल फोटो) (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 10:50 AM IST

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रियाद : सऊदी अरब ने कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से रियाद पर हमला करने की कोशिश की. ईरान समर्थित विद्रोहियों के साथ लड़ाई बढ़ने और ईरान युद्ध में एक नया मोर्चा खुलने के बाद से सऊदी राजधानी को निशाना बनाए जाने की यह पहली घटना है.

बयान में कहा गया है कि हमले को नाकाम कर दिया गया. रियाद के कुछ निवासियों ने धमाके की आवाज सुनी और बाद में कुछ लोगों ने हवाई अड्डे के पास धुएं का गुबार देखा. किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है.बयान में यह भी कहा गया कि हूतियों ने लाल सागर के बंदरगाह शहर यानबू — जहां सऊदी अरब की एक अहम पाइपलाइन खत्म होती है — और ताइफ, बायश और फरासान में आम लोगों के इस्तेमाल की जगहों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नाकाम कर दिया गया. इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई. इससे पहले हूतियों ने बिना कोई सबूत दिए दावा किया था कि उन्होंने रियाद में "संवेदनशील जगहों" और यानबू में सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी अरामको की सुविधाओं को निशाना बनाया, जिससे "भारी आग" लग गई. दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने इस पर टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया.

इस बीच हालात खराब होते ही अमेरिकी विदेश विभाग ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकियों से कहा है कि वे "सतर्क रहें और संभावित फ्लाइट रद्द होने या यात्रा में अन्य रुकावटों के लिए तैयार रहें.विभाग ने एक बयान में कहा, "ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ हमले किए हैं, जिनमें आम नागरिकों के इस्तेमाल वाले हवाई अड्डे भी शामिल हैं. इस सैन्य टकराव के तेजी से बढ़ने की आशंका है."विभाग ने यह भी कहा कि अमेरिकियों को "इस क्षेत्र की यात्रा करने या यहां से गुजरने के फैसले पर गंभीरता से दोबारा सोचना चाहिए."सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने बिश, ताइफ, फरासान और यानबू शहरों में "आम नागरिकों को निशाना बनाने की शत्रुतापूर्ण कोशिशों" को भी नाकाम कर दिया.

हूती विद्रोही यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के साथ गृहयुद्ध में उलझे हुए हैं, जिसे सऊदी अरब का समर्थन हासिल है. हाल के महीनों में उन्होंने कई बार सऊदी अरब के अंदर ठिकानों पर हमले किए हैं और इस हफ्ते कहा कि यमन के ऊपर सऊदी लड़ाकू विमान को गिराने के लिए वे ही जिम्मेदार थे. एएफपी समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यमन के गृह युद्ध में शामिल दोनों पक्षों के सैन्य सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया है कि हूती और सऊदी-समर्थित सरकारी बलों के बीच लड़ाई में 48 लोगों की मौत हो गई. हूतियों ने कहा कि उनके 31 लड़ाके मारे गए, जबकि सरकारी सूत्रों ने कहा कि उनकी तरफ से 17 सैनिक मारे गए.

हालांकि, हूती विद्रोहियों के यह कहने के बाद भी कि वे सिर्फ सऊदी-जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं, कंटेनर जहाज और तेल टैंकर बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य से गुजरते रहे. पिछले सप्ताह हूती विद्रोहियों के जलमार्ग में मौजूद द्वीपों पर तेजी से कब्जा करने के बाद से यहां ट्रैफिक में कमी देखी गई है. केपलर में मैरीटाइम रिस्क एंड कंप्लायंस मैनेजर दिमित्रिस एम्पात्ज़िडिस के अनुसार, इस सप्ताह रोजाना लगभग 26-35 जहाज यहां से गुजरे, जबकि पिछले आठ सप्ताह में यह औसत 35-40 था.2023 में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हूती हमले शुरू होने के बाद कई शिपिंग कंपनियों ने यह रास्ता छोड़ दिया, हालांकि रूस और चीन के जहाजों को कोई परेशानी नहीं हुई.लंदन में यूनाइटेड इंश्योरेंस ब्रोकर्स के मोहम्मद कोटब ने कहा, "ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित है और अब बहुत चुनिंदा जहाज ही यहाँ से गुजर रहे हैं."

इस बीच ईरान का कहना है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य में एक तेल टैंकर पर हमला किया.सरकारी ब्रॉडकास्टर के अनुसार, रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हवाला देते हुए ईरान ने कहा कि उसने टोगो के झंडे वाले तेल टैंकर 'ट्रेंड' पर हमला किया. ईरान ने इसे होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की "गैर-कानूनी कोशिश" बताया. 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा युद्ध शुरू किए जाने के बाद से तेहरान ने इस जलमार्ग के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया है.

ये भी पढ़ें : मन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का सऊदी अरब पर फिर से हमले का दावा

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HOUTHIS ATTACK ON RIYADH

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