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सऊदी अरब की राजधानी पर हूतियों का हमला, 'बैलिस्टिक मिसाइल का किया प्रयोग'

रियाद : सऊदी अरब ने कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से रियाद पर हमला करने की कोशिश की. ईरान समर्थित विद्रोहियों के साथ लड़ाई बढ़ने और ईरान युद्ध में एक नया मोर्चा खुलने के बाद से सऊदी राजधानी को निशाना बनाए जाने की यह पहली घटना है.

बयान में कहा गया है कि हमले को नाकाम कर दिया गया. रियाद के कुछ निवासियों ने धमाके की आवाज सुनी और बाद में कुछ लोगों ने हवाई अड्डे के पास धुएं का गुबार देखा. किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है.बयान में यह भी कहा गया कि हूतियों ने लाल सागर के बंदरगाह शहर यानबू — जहां सऊदी अरब की एक अहम पाइपलाइन खत्म होती है — और ताइफ, बायश और फरासान में आम लोगों के इस्तेमाल की जगहों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नाकाम कर दिया गया. इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई. इससे पहले हूतियों ने बिना कोई सबूत दिए दावा किया था कि उन्होंने रियाद में "संवेदनशील जगहों" और यानबू में सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी अरामको की सुविधाओं को निशाना बनाया, जिससे "भारी आग" लग गई. दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने इस पर टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया.

इस बीच हालात खराब होते ही अमेरिकी विदेश विभाग ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकियों से कहा है कि वे "सतर्क रहें और संभावित फ्लाइट रद्द होने या यात्रा में अन्य रुकावटों के लिए तैयार रहें.विभाग ने एक बयान में कहा, "ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ हमले किए हैं, जिनमें आम नागरिकों के इस्तेमाल वाले हवाई अड्डे भी शामिल हैं. इस सैन्य टकराव के तेजी से बढ़ने की आशंका है."विभाग ने यह भी कहा कि अमेरिकियों को "इस क्षेत्र की यात्रा करने या यहां से गुजरने के फैसले पर गंभीरता से दोबारा सोचना चाहिए."सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने बिश, ताइफ, फरासान और यानबू शहरों में "आम नागरिकों को निशाना बनाने की शत्रुतापूर्ण कोशिशों" को भी नाकाम कर दिया.

हूती विद्रोही यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के साथ गृहयुद्ध में उलझे हुए हैं, जिसे सऊदी अरब का समर्थन हासिल है. हाल के महीनों में उन्होंने कई बार सऊदी अरब के अंदर ठिकानों पर हमले किए हैं और इस हफ्ते कहा कि यमन के ऊपर सऊदी लड़ाकू विमान को गिराने के लिए वे ही जिम्मेदार थे. एएफपी समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यमन के गृह युद्ध में शामिल दोनों पक्षों के सैन्य सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया है कि हूती और सऊदी-समर्थित सरकारी बलों के बीच लड़ाई में 48 लोगों की मौत हो गई. हूतियों ने कहा कि उनके 31 लड़ाके मारे गए, जबकि सरकारी सूत्रों ने कहा कि उनकी तरफ से 17 सैनिक मारे गए.