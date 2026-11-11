अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, ट्रंप हुए गद-गद
ट्रंप के कड़े समर्थन के बाद पीटर हेगसेथ के पक्ष में सांसदों ने अपना मत दिया.
By ANI
Published : November 11, 2026 at 7:30 AM IST
वॉशिंगटन: मिडटर्म चुनाव में बुरी हार के बाद पार्टी की एकता का एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए हाउस रिपब्लिकन नेताओं और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने मंगलवार रात को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर महाभियोग चलाने की कोशिश को सफलतापूर्वक रोक दिया. इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित शर्मनाक हार टल गई.
211-204 वोटों के अंतर से सांसद महाभियोग प्रस्ताव को एक समिति के पास भेजने पर सहमत हुए. रिपब्लिकन नेताओं द्वारा आक्रामक रूप से आगे बढ़ाए गए प्रक्रियात्मक कदम ने जीओपी प्रतिनिधि थॉमस मैसी द्वारा पेश किए गए उपाय को प्रभावी ढंग से दफन कर दिया और इसे सदन के पटल पर सीधे बहस या मतदान करने से रोक दिया.
कई सोर्स ने सीएनएन को बताया कि रिपब्लिकन नेताओं ने व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर थॉमस मैसी के द्वारा शुरू किया गया महाभियोग प्रस्ताव को बेअसर करने के लिए पर्दे के पीछे जोरदार तरीक से लामबंद किया गया था.
हालांकि इस प्रोसेस से मिली जीत से पीट हेगसेथ और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ कुछ समय के लिए कानूनी राहत मिली है, क्योंकि यह वोट मौजूदा कांग्रेस के पिछले, बेकार सेशन में हुआ था, जहाँ रिपब्लिकन के पास अभी भी बहुत कम बहुमत है. डेमोक्रेट्स के मिडटर्म चुनावों में जीत हासिल करने के बाद जनवरी में जब 120वीं कांग्रेस होगी तो पावर का बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा.
एक बार जब आने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज के नेतृत्व में चैंबर पर फॉर्मल कंट्रोल कर लेगी, तो उम्मीद है कि सांसद हेगसेथ के खिलाफ इंपीचमेंट की कोशिश एक बार फिर शुरू करेंगे. मैसी ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ आर्टिकल वाला एक खास अधिकार वाला प्रस्ताव पेश किया था.
इसमें आरोप लगाया गया था कि रक्षा मंत्री ने ईरान और यमन के खिलाफ बिना इजाजत के सैन्य हमलों के साथ-साथ वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने वाले ऑपरेशन पर मुकदमा चलाकर अमेरिकी संविधान और वॉर पावर्स एक्ट का उल्लंघन किया है. हेगसेथ ने कहा है कि सभी मिलिट्री एक्शन कानूनी थे और कमांडर-इन-चीफ के अधिकार के तहत ही किए गए थे.
दिन में पहले मैसी ने हेगसेथ को हटाने की अपनी कोशिश तेज कर दी. उन्होंने आर्टिकल III के तहत उनके महाभियोग प्रस्ताव के कानूनी आधार के बारे में बताया. उन्होंने हेगसेथ पर बिना कानूनी मंज़ूरी के मिलिट्री कार्रवाई करके सीधे तौर पर वॉर पावर्स फ्रेमवर्क का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.
महाभियोग, आर्टिकल III अगर कांग्रेस इस काम को मंज़ूरी नहीं देती है, तो कानून के मुताबिक हमारी सेना को 60 दिनों के अंदर लड़ाई से हट जाना होगा. मैसी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 256 दिनों से चल रहा है. कांग्रेस ने इसे मंजूरी नहीं दी है. हेगसेथ कानून तोड़ रहा है. इस पर बहस भी नहीं हो सकती.'
इस बीच हेगसेथ ने अपने खिलाफ महाभियोग की कोशिश को खारिज कर दिया और इसकी तुलना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म के दौरान उनके सामने आई दो नाकाम महाभियोग की कार्रवाई से की और भरोसा जताया कि इस कोशिश का भी वही हश्र होगा. पेंटागन में एक प्रेस ब्रीफिंग में हेगसेथ ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मिलिट्री निर्देशों को लागू करने का बचाव करते हुए कहा, 'हमने यह शो पहले भी देखा है.
उन्होंने एक परफेक्ट फोन कॉल पर प्रेसिडेंट ट्रंप पर इंपीचमेंट लगा दिया.' उन्होंने उनके ऑफिस के आखिरी हफ़्ते में उन पर फिर से इंपीचमेंट लगाया. दोनों बार वे फेल हो गए. अब वे तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं. इस बार उनके कैबिनेट के एक मेंबर के खिलाफ.' कमांडर-इन-चीफ के ऑर्डर पूरे करने पर गर्व जताते हुए हेगसेथ ने कहा, 'वे फिर फेल होंगे.'
उनकी बातों के बाद पेंटागन चीफ का सपोर्ट करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने हेगसेथ को ट्रुथ सोशल पर ए प्लस,प्लस दिया, जबकि इस कदम को पेश करने वाले रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव थॉमस मैसी पर तीखा जवाबी हमला किया. ट्रंप ने पोस्ट किया, 'पीट हेगसेथ को एक नाराज, गुस्से में, हारे हुए, पूर्व कांग्रेसी, थॉमस मैसी, जो पूरी तरह से हारे हुए हैं, के खिलाफ अपने बचाव के लिए ए प्लस, प्लस मिला है!'