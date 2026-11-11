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अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, ट्रंप हुए गद-गद

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ मंगलवार, 10 नवंबर, 2026 को वाशिंगटन के पेंटागन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए. ( AP )

By ANI 4 Min Read

वॉशिंगटन: मिडटर्म चुनाव में बुरी हार के बाद पार्टी की एकता का एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए हाउस रिपब्लिकन नेताओं और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने मंगलवार रात को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर महाभियोग चलाने की कोशिश को सफलतापूर्वक रोक दिया. इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित शर्मनाक हार टल गई.

211-204 वोटों के अंतर से सांसद महाभियोग प्रस्ताव को एक समिति के पास भेजने पर सहमत हुए. रिपब्लिकन नेताओं द्वारा आक्रामक रूप से आगे बढ़ाए गए प्रक्रियात्मक कदम ने जीओपी प्रतिनिधि थॉमस मैसी द्वारा पेश किए गए उपाय को प्रभावी ढंग से दफन कर दिया और इसे सदन के पटल पर सीधे बहस या मतदान करने से रोक दिया.

कई सोर्स ने सीएनएन को बताया कि रिपब्लिकन नेताओं ने व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर थॉमस मैसी के द्वारा शुरू किया गया महाभियोग प्रस्ताव को बेअसर करने के लिए पर्दे के पीछे जोरदार तरीक से लामबंद किया गया था. हालांकि इस प्रोसेस से मिली जीत से पीट हेगसेथ और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ कुछ समय के लिए कानूनी राहत मिली है, क्योंकि यह वोट मौजूदा कांग्रेस के पिछले, बेकार सेशन में हुआ था, जहाँ रिपब्लिकन के पास अभी भी बहुत कम बहुमत है. डेमोक्रेट्स के मिडटर्म चुनावों में जीत हासिल करने के बाद जनवरी में जब 120वीं कांग्रेस होगी तो पावर का बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा. एक बार जब आने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज के नेतृत्व में चैंबर पर फॉर्मल कंट्रोल कर लेगी, तो उम्मीद है कि सांसद हेगसेथ के खिलाफ इंपीचमेंट की कोशिश एक बार फिर शुरू करेंगे. मैसी ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ आर्टिकल वाला एक खास अधिकार वाला प्रस्ताव पेश किया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि रक्षा मंत्री ने ईरान और यमन के खिलाफ बिना इजाजत के सैन्य हमलों के साथ-साथ वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने वाले ऑपरेशन पर मुकदमा चलाकर अमेरिकी संविधान और वॉर पावर्स एक्ट का उल्लंघन किया है. हेगसेथ ने कहा है कि सभी मिलिट्री एक्शन कानूनी थे और कमांडर-इन-चीफ के अधिकार के तहत ही किए गए थे.