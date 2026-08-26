नेपाल में आई बाढ़ : होटल से लगभग 50 मीटर ऊपर तक पहुंच गया पानी, 'पत्नी और बेटे लापता, कर रहा हूं तलाश'
नेपाल में आई बाढ़ के कारण स्याब्रु बेन्सी शहर में कई सौ लोग लापता हो गए हैं.
Published : August 26, 2026 at 7:16 PM IST
काठमांडू : नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी के किनारे स्याब्रुबेन्सी शहर में होटल चलाने वाले छेवांग लामा अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढते हुए बहुत दुखी थे. वे नेपाल और चीन के तिब्बत वाले हिमालयी सीमावर्ती इलाकों में आए भयानक बाढ़ के बाद लापता हो गए थे. उनका होटल बाढ़ में पूरी तरह डूब गया.
बाढ़ से मची तबाही में शहर से लापता हुए 100 लोगों में उनकी पत्नी और बेटा भी शामिल हैं. उन्होंने ईटीवी भारत को फोन पर रोते हुए बताया, "मेरी पत्नी लापता है, मेरा बेटा लापता है. हमारे होटल की इमारत और पूरा शहर बह गया या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कुछ भी नहीं बचा है. बाढ़ बहुत भयानक थी, मैंने ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं देखी. पानी हमारे होटल से लगभग 50 मीटर ऊपर तक पहुंच गया था."
कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 384 लोग लापता हैं, जिनमें 100 भारतीय भी शामिल हैं. अचानक आई यह बाढ़ स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई और इसने काठमांडू से लगभग 150 किमी उत्तर में उत्तरी नेपाल के रसुवा में तिब्बती सीमावर्ती शहर ग्यिरोंग और टिमुरे के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया. खोज और बचाव अभियान तेज़ होने के बावजूद, अधिकारियों को भोटेकोशी नदी (जिसे आगे चलकर त्रिशूली कहा जाता है) के किनारे बसे गांवों और कस्बों में भारी जान-माल के नुकसान की आशंका थी. सबसे अधिक प्रभावित जिले रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग थे.
नेपाल-चीन बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित त्रिशूली जैसे कस्बों तक पहुंची इस बाढ़ में काठमांडू-रसुवा हाईवे का एक हिस्सा और कई पुल बह गए. काठमांडू-रसुवा हाईवे पर बिदुर कस्बे में रेस्टोरेंट चलाने वाले प्रदीप थापलिया ने कहा, "त्रिशूली कस्बे का पूरा ढुंगे बाजार बुरी तरह बर्बाद हो गया है. कंक्रीट का पुल और सस्पेंशन ब्रिज भी बह गए हैं."
उन्होंने कहा, "यहां से लेकर रसुवा तक ऊपर की तरफ कोई भी बस्ती सुरक्षित नहीं बची है. सभी प्रभावित हुए हैं." मध्य नेपाल के बागमती प्रांत के नुवाकोट जिले की पत्रकार शक्तिमाया तमांग ने कहा, "यहां के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी भयानक बाढ़ पहले कभी नहीं देखी."
अधिकारियों ने अभी तक इस विनाशकारी अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान और तबाही का पूरा आकलन नहीं किया है. नेपाल में अचानक आई बाढ़ के तुरंत बाद, मंत्रिपरिषद की एक आपातकालीन बैठक में खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए राज्य के सभी संसाधनों को जुटाने का फैसला किया गया और नेपाली सेना तथा निजी हेलीकॉप्टरों को स्टैंडबाय पर रखा गया.
पूरे दिन, सेना के कई हेलीकॉप्टर प्रभावित इलाकों से घायल लोगों को काठमांडू के अस्पतालों तक पहुंचाने में लगे रहे. सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने मीडिया को बताया कि सरकार प्रभावित जिलों में जरूरतमंदों की मदद के लिए पड़ोसी देशों भारत और चीन के लगातार संपर्क में है. नदी के रास्ते में आधे दर्जन से ज़्यादा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट (पनबिजली संयंत्र) नष्ट हो गए हैं, जिससे 700 मेगावाट से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ है और नेपाल संभावित बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है.
तिब्बत-नेपाल में अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की वजह अभी पता नहीं चल पाई है. लेकिन आपदा विशेषज्ञ बसंत राज अधिकारी ने नेपाली मीडिया को बताया कि यह बाढ़ नेपाल-चीन सीमा से 20 किलोमीटर उत्तर में ग्लेशियल झील के फटने (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) से आई हो सकती है.
उन्होंने कहा कि ऐसा सुबह स्थानीय समय के अनुसार लगभग 8:37 बजे आए 4.5 तीव्रता के भूकंप के बाद हुआ. इस जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. लेकिन ज़्यादातर विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि यह अचानक आई बाढ़ ग्लेशियल झील में बाढ़ या ग्लेशियल झील के बड़े पैमाने पर फटने से आई हो सकती है, जैसा कि पिछले मॉनसून सीजन के दौरान रसुवा में हुआ था. उस बाढ़ में सीमावर्ती शहर टिमुुरे का एक कंक्रीट का पुल नष्ट हो गया था.
हाल के दिनों में, हिमालयी क्षेत्र में पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी रूप से जमी हुई बर्फ की परत) के अत्यधिक पिघलने और साथ ही ग्लेशियल झीलों के बनने के लिए इंसानों की वजह से हो रही ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया गया है. नेपाल में कम से कम चार ग्लेशियल झीलों को बहुत ज़्यादा जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है, जिनसे बड़े पैमाने पर अचानक बाढ़ आने की आशंका है.
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