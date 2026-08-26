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नेपाल में आई बाढ़ : होटल से लगभग 50 मीटर ऊपर तक पहुंच गया पानी, 'पत्नी और बेटे लापता, कर रहा हूं तलाश'

काठमांडू : नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी के किनारे स्याब्रुबेन्सी शहर में होटल चलाने वाले छेवांग लामा अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढते हुए बहुत दुखी थे. वे नेपाल और चीन के तिब्बत वाले हिमालयी सीमावर्ती इलाकों में आए भयानक बाढ़ के बाद लापता हो गए थे. उनका होटल बाढ़ में पूरी तरह डूब गया.

बाढ़ से मची तबाही में शहर से लापता हुए 100 लोगों में उनकी पत्नी और बेटा भी शामिल हैं. उन्होंने ईटीवी भारत को फोन पर रोते हुए बताया, "मेरी पत्नी लापता है, मेरा बेटा लापता है. हमारे होटल की इमारत और पूरा शहर बह गया या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कुछ भी नहीं बचा है. बाढ़ बहुत भयानक थी, मैंने ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं देखी. पानी हमारे होटल से लगभग 50 मीटर ऊपर तक पहुंच गया था."

कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 384 लोग लापता हैं, जिनमें 100 भारतीय भी शामिल हैं. अचानक आई यह बाढ़ स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई और इसने काठमांडू से लगभग 150 किमी उत्तर में उत्तरी नेपाल के रसुवा में तिब्बती सीमावर्ती शहर ग्यिरोंग और टिमुरे के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया. खोज और बचाव अभियान तेज़ होने के बावजूद, अधिकारियों को भोटेकोशी नदी (जिसे आगे चलकर त्रिशूली कहा जाता है) के किनारे बसे गांवों और कस्बों में भारी जान-माल के नुकसान की आशंका थी. सबसे अधिक प्रभावित जिले रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग थे.

नेपाल-चीन बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित त्रिशूली जैसे कस्बों तक पहुंची इस बाढ़ में काठमांडू-रसुवा हाईवे का एक हिस्सा और कई पुल बह गए. काठमांडू-रसुवा हाईवे पर बिदुर कस्बे में रेस्टोरेंट चलाने वाले प्रदीप थापलिया ने कहा, "त्रिशूली कस्बे का पूरा ढुंगे बाजार बुरी तरह बर्बाद हो गया है. कंक्रीट का पुल और सस्पेंशन ब्रिज भी बह गए हैं."

उन्होंने कहा, "यहां से लेकर रसुवा तक ऊपर की तरफ कोई भी बस्ती सुरक्षित नहीं बची है. सभी प्रभावित हुए हैं." मध्य नेपाल के बागमती प्रांत के नुवाकोट जिले की पत्रकार शक्तिमाया तमांग ने कहा, "यहां के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी भयानक बाढ़ पहले कभी नहीं देखी."

अधिकारियों ने अभी तक इस विनाशकारी अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान और तबाही का पूरा आकलन नहीं किया है. नेपाल में अचानक आई बाढ़ के तुरंत बाद, मंत्रिपरिषद की एक आपातकालीन बैठक में खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए राज्य के सभी संसाधनों को जुटाने का फैसला किया गया और नेपाली सेना तथा निजी हेलीकॉप्टरों को स्टैंडबाय पर रखा गया.