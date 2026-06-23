होर्मुज कभी भी युद्ध से पहले वाली स्थिति में नहीं लौटेगा: ईरानी संसद के स्पीकर
गालिबफ का कहना है कि ईरान ही अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रबंधन करेगा.
By ANI
Published : June 23, 2026 at 7:58 AM IST
तेहरान: ईरान की संसद के स्पीकर एमबी गालिबफ ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लौटेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए इस रणनीतिक जलमार्ग का प्रबंधन अपनी व्यवस्था के तहत करेगा.
ईरान के सरकारी मीडिया 'प्रेस टीवी' के अनुसार दोनों पक्षों के बीच 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन के तहत अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत का पहला दौर खत्म होने के बाद, सोमवार (स्थानीय समय) को स्विट्जरलैंड से लौटने पर एक इंटरव्यू में गालिबफ ने कहा कि ईरान भविष्य में समुद्री रास्ते के अहम हिस्से पर अपना नियंत्रण रखेगा.
उन्होंने कहा, 'सभी को यह पता होना चाहिए कि होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रशासन कभी भी युद्ध से पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं होगा.' उन्होंने आगे कहा, 'बेशक, अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रशासन ईरान ही संभालेगा.'
उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने स्विट्जरलैंड में हाल ही में हुई बातचीत के दौरान अपनी बातचीत की ताकत का प्रदर्शन किया है और दावा किया कि तेहरान चर्चा के नतीजों को प्रभावित करने में सक्षम रहा. गालिबाफ ने यह भी दावा किया कि बातचीत के दौरान ईरान ने अमेरिका को एक घंटे के अंदर सोशल मीडिया पोस्ट बदलने पर मजबूर कर दिया. उस पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वह क्षेत्र में अपने 'प्रॉक्सी समूहों' (खासकर लेबनान में हिज़्बुल्लाह) का समर्थन न करे. गालिबफ ने इसे ईरान के कूटनीतिक प्रभाव का सबूत बताया.
इलाके की व्यापक स्थिति का जिक्र करते हुए ईरान के स्पीकर ने कहा कि चल रही बातचीत बड़े टकरावों से जुड़ी है, जिसमें लेबनान में हो रही घटनाएं भी शामिल हैं. उन्होंने फिर से दोहराया कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है. उन्होंने कहा, 'हमने कभी भी अमेरिकियों पर भरोसा नहीं किया, न तो हम अभी उन पर भरोसा करते हैं और न ही भविष्य में उन पर भरोसा न करना ही सही है.'
उन्होंने यह भी दावा किया कि स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत में ईरान की भागीदारी से इलाके में तनाव को और बढ़ने से रोकने में मदद मिली. संसद के स्पीकर ने कहा कि बातचीत में लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और इलाके में युद्धविराम की व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
उन्होंने कहा कि ईरान घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने कहा, 'अगर हम अमेरिका के साथ बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड नहीं गए होते, तो लेबनान में किसी भी समय मुसलमानों और शियाओं का और ज्यादा खून-खराबा हुआ होता.'
गालिबफ ने ईरान के राजनीतिक रुख को फिर से दोहराया और देश के नेतृत्व में एकजुट रहने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला लेने का अधिकार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद मुजतबा खामेनेई के पास है. स्पीकर ने कहा, 'हमें अयातुल्ला सैयद मुजतबा खामेनेई के नेतृत्व में एकजुट रहना चाहिए और यह मानना चाहिए कि उनकी बात और उनके निर्देश ही अंतिम हैं.'
उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के रुके हुए फंड को जारी करना और तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना, स्विट्जरलैंड में तेहरान और वाशिंगटन के बीच हाल ही में हुई बातचीत का नतीजा था. ये टिप्पणियां उस समझौता ज्ञापन के तहत तकनीकी बातचीत के शुरुआती दौर के खत्म होने के बाद आई, जिसका मकसद अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में तनाव को खत्म करना है. दोनों पक्ष एक हाई-लेवल कमेटी बनाने और 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर सहमत हुए हैं.