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होर्मुज कभी भी युद्ध से पहले वाली स्थिति में नहीं लौटेगा: ईरानी संसद के स्पीकर

तेहरान: ईरान की संसद के स्पीकर एमबी गालिबफ ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लौटेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए इस रणनीतिक जलमार्ग का प्रबंधन अपनी व्यवस्था के तहत करेगा.

ईरान के सरकारी मीडिया 'प्रेस टीवी' के अनुसार दोनों पक्षों के बीच 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन के तहत अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत का पहला दौर खत्म होने के बाद, सोमवार (स्थानीय समय) को स्विट्जरलैंड से लौटने पर एक इंटरव्यू में गालिबफ ने कहा कि ईरान भविष्य में समुद्री रास्ते के अहम हिस्से पर अपना नियंत्रण रखेगा.

उन्होंने कहा, 'सभी को यह पता होना चाहिए कि होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रशासन कभी भी युद्ध से पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं होगा.' उन्होंने आगे कहा, 'बेशक, अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रशासन ईरान ही संभालेगा.'

उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने स्विट्जरलैंड में हाल ही में हुई बातचीत के दौरान अपनी बातचीत की ताकत का प्रदर्शन किया है और दावा किया कि तेहरान चर्चा के नतीजों को प्रभावित करने में सक्षम रहा. गालिबाफ ने यह भी दावा किया कि बातचीत के दौरान ईरान ने अमेरिका को एक घंटे के अंदर सोशल मीडिया पोस्ट बदलने पर मजबूर कर दिया. उस पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वह क्षेत्र में अपने 'प्रॉक्सी समूहों' (खासकर लेबनान में हिज़्बुल्लाह) का समर्थन न करे. गालिबफ ने इसे ईरान के कूटनीतिक प्रभाव का सबूत बताया.

इलाके की व्यापक स्थिति का जिक्र करते हुए ईरान के स्पीकर ने कहा कि चल रही बातचीत बड़े टकरावों से जुड़ी है, जिसमें लेबनान में हो रही घटनाएं भी शामिल हैं. उन्होंने फिर से दोहराया कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है. उन्होंने कहा, 'हमने कभी भी अमेरिकियों पर भरोसा नहीं किया, न तो हम अभी उन पर भरोसा करते हैं और न ही भविष्य में उन पर भरोसा न करना ही सही है.'