ETV Bharat / international

ईरान ने ट्रंप के होर्मुज पर US का पूर्ण नियंत्रण वाले दावों को खारिज किया, कहा- दावों से हकीकत नहीं बदलती

ट्रंप ने कहा, 'अमेरिका का होर्मुज पर पूरा नियंत्रण है. हम इसे बनाए रखेंगे! ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता.'

IRAN DISMISSES TRUMP CLAIMS
ईरान ने ट्रंप के होर्मुज पर अमेरिका के पूर्ण नियंत्रण वाले दावों को खारिज किया (प्रतीकात्मक फोटो) (IANS)
author img

By ANI

Published : August 13, 2026 at 7:21 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

तेहरान: ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है. ईरान का कहना है कि यह रणनीतिक जलमार्ग बंद है और जब तक तेहरान की शर्तें नहीं मानी जातीं, तब तक इसे फिर से नहीं खोला जाएगा.

पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ट्रंप के दावों और अमेरिकी अधिकारियों के बार-बार दिए गए बयानों से कि होर्मुज अब बंद नहीं है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने कहा, 'अमेरिकी अधिकारियों के इन दावों और बार-बार की गई पोस्ट से कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब बंद नहीं है, असलियत नहीं बदलती. होर्मुज अभी भी बंद है और ईरान की शर्तें माने जाने तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा.'

ट्रंप के 'ट्रुथ सोशल' पर यह दावा करने के कुछ घंटों बाद ईरान की प्रतिक्रिया आई कि अमेरिका का होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूरा नियंत्रण है और वह इसे बनाए रखेगा. उन्होंने इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की तैनाती को 'स्टील की दीवार' (WALL OF STEEL) बताया और कहा, 'ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता.'

'ट्रुथ सोशल' पर एक बयान में ट्रंप ने कहा, 'अमेरिका का होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूरा नियंत्रण है. मुझे लगता है कि हम इसे बनाए रखेंगे! हमारी नौसैनिक घेराबंदी को हर कोई 'स्टील की दीवार' कह रहा है, और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता.'

ट्रंप ने आगे कहा कि तेहरान के सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और उन्होंने अपना संदेश इन शब्दों के साथ समाप्त किया, 'अल्लाह की तारीफ हो!' "उनके पास बस 'फेक न्यूज' और 300फीसदी महंगाई है, और हालात और खराब हो रहे हैं! ईरान सिर्फ बातें करता है, कोई काम नहीं करता. अब वह पश्चिम एशिया का दादा (Bully) नहीं रहा.'

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'अल्लाह की तारीफ हो! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप.' अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान होर्मुज को लेकर लंबे समय से चल रहे तनाव के बाद आया है. यह समुद्री रास्ता बहुत अहम है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत पेट्रोलियम व्यापार यहीं से होता है.

यह ताजा तनाव उस इलाके में ईरान, इजराइल और अमेरिकी सेनाओं के बीच हफ़्तों तक चली सैन्य झड़पों के बाद बढ़ा है. इस तनाव ने इलाके में बड़े टकराव की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है. साथ ही, तेहरान ने बार-बार चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर बाहरी दबाव बढ़ता रहा, तो समुद्री आवाजाही को सीमित या बाधित किया जा सकता है.

इसके जवाब में वाशिंगटन ने खाड़ी इलाके में अपनी नौसेना की बड़ी मौजूदगी तैनात की है और फिर से कहा है कि समुद्री आवाजाही की आज़ादी सुनिश्चित करना उसकी सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य है. ट्रंप के बयान पर्दे के पीछे चल रही डिप्लोमैटिक बातचीत के साथ मेल खाते हैं.

वॉशिंगटन और तेहरान के प्रतिनिधि होर्मुज संकट को कम करने और रेगुलर समुद्री ट्रैफिक फिर से शुरू करने की शर्तों पर इनडायरेक्ट बातचीत में शामिल रहे हैं. इसके अलावा ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (SNSC) के नए नियुक्त हेड मोहसेन रेजाई ने चेतावनी दी कि तेहरान तब तक होर्मुज को पूरी तरह से फिर से नहीं खोलेगा जब तक कि अमेरिका सभी शर्तें पूरी नहीं कर देता.

एक्स पर पोस्ट किए गए एक मैसेज में रेज़ाई ने फारस की खाड़ी के शिपिंग रूट पर ईरान की स्थिति बताई और होर्मुज को खोलने के लिए जरूरी शर्तों को साफ किया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'ईरान का संदेश साफ है. होर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका युद्ध और नाकेबंदी खत्म नहीं करता, ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी नहीं करता, और लेबनान और गाजा सहित पूरे क्षेत्र में युद्धविराम के लिए सहमत नहीं होता.'

रेजाई ने आगे कहा, 'जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक यह जलडमरूमध्य बंद रहेगा.' होर्मुज दुनिया के सबसे संवेदनशील भू-राजनीतिक 'चोकपॉइंट' (महत्वपूर्ण संकरे समुद्री रास्ते) में से एक बना हुआ है, जहाँ अतीत में सैन्य टकरावों के कारण अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है और बड़े संघर्ष की आशंकाएँ पैदा हुई.

मौजूदा तनाव बढ़ने के कारण नौसेना की गश्त बढ़ाई गई है, कमर्शियल शिपिंग कंपनियों ने अपने समुद्री रास्तों में बदलाव किए हैं, और कूटनीतिक संयम बरतने की अंतरराष्ट्रीय अपीलें फिर से तेज हो गई हैं. इस महत्वपूर्ण रास्ते से कमर्शियल शिपिंग अभी भी कड़ी सुरक्षा निगरानी में जारी है, हालाँकि हालात अभी भी बहुत अस्थिर बने हुए हैं.

फिलहाल कूटनीतिक ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि क्या बातचीत के जरिए कोई अस्थायी युद्धविराम हो सकता है, जिससे समुद्री व्यापार मार्ग खुले रहते हुए सशस्त्र संघर्ष की आशंका को कम किया जा सके.

ये भी पढ़ें- लाल सागर में एक जहाज पर हूतियों ने दागी मिसाइल, हमले में 6 की मौत

TAGGED:

US IRAN WAR
TRUMP CLAIMS HORMUZ CONTROL
अमेरिका होर्मुज पूरा नियंत्रण
डोनाल्ड ट्रंप दावा
IRAN DISMISSES TRUMP CLAIMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.