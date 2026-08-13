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ईरान ने ट्रंप के होर्मुज पर US का पूर्ण नियंत्रण वाले दावों को खारिज किया, कहा- दावों से हकीकत नहीं बदलती

ईरान ने ट्रंप के होर्मुज पर अमेरिका के पूर्ण नियंत्रण वाले दावों को खारिज किया (प्रतीकात्मक फोटो) ( IANS )

By ANI 5 Min Read

तेहरान: ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है. ईरान का कहना है कि यह रणनीतिक जलमार्ग बंद है और जब तक तेहरान की शर्तें नहीं मानी जातीं, तब तक इसे फिर से नहीं खोला जाएगा. पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ट्रंप के दावों और अमेरिकी अधिकारियों के बार-बार दिए गए बयानों से कि होर्मुज अब बंद नहीं है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने कहा, 'अमेरिकी अधिकारियों के इन दावों और बार-बार की गई पोस्ट से कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब बंद नहीं है, असलियत नहीं बदलती. होर्मुज अभी भी बंद है और ईरान की शर्तें माने जाने तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा.' ट्रंप के 'ट्रुथ सोशल' पर यह दावा करने के कुछ घंटों बाद ईरान की प्रतिक्रिया आई कि अमेरिका का होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूरा नियंत्रण है और वह इसे बनाए रखेगा. उन्होंने इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की तैनाती को 'स्टील की दीवार' (WALL OF STEEL) बताया और कहा, 'ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता.' 'ट्रुथ सोशल' पर एक बयान में ट्रंप ने कहा, 'अमेरिका का होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूरा नियंत्रण है. मुझे लगता है कि हम इसे बनाए रखेंगे! हमारी नौसैनिक घेराबंदी को हर कोई 'स्टील की दीवार' कह रहा है, और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता.' ट्रंप ने आगे कहा कि तेहरान के सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और उन्होंने अपना संदेश इन शब्दों के साथ समाप्त किया, 'अल्लाह की तारीफ हो!' "उनके पास बस 'फेक न्यूज' और 300फीसदी महंगाई है, और हालात और खराब हो रहे हैं! ईरान सिर्फ बातें करता है, कोई काम नहीं करता. अब वह पश्चिम एशिया का दादा (Bully) नहीं रहा.' उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'अल्लाह की तारीफ हो! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप.' अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान होर्मुज को लेकर लंबे समय से चल रहे तनाव के बाद आया है. यह समुद्री रास्ता बहुत अहम है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत पेट्रोलियम व्यापार यहीं से होता है. यह ताजा तनाव उस इलाके में ईरान, इजराइल और अमेरिकी सेनाओं के बीच हफ़्तों तक चली सैन्य झड़पों के बाद बढ़ा है. इस तनाव ने इलाके में बड़े टकराव की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है. साथ ही, तेहरान ने बार-बार चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर बाहरी दबाव बढ़ता रहा, तो समुद्री आवाजाही को सीमित या बाधित किया जा सकता है.