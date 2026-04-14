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होर्मुज नाकाबंदी : जटिल क्षेत्रीय वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर खुद को खतरे में डाल रहा अमेरिका

होर्मुज से जुड़ी तस्वीर ( AFP )

By PTI 4 Min Read

डुनेडिन (न्यूजीलैंड) : अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम वार्ता विफल होने के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब फारस की खाड़ी में स्थित महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी करने का आदेश दिया है. यह क्षेत्रीय संघर्ष का नवीनतम और सबसे संवेदनशील चरण है, जिसका वैश्विक प्रभाव और जड़ें काफी गहरी और जटिल हैं. तेल और गैस के वैश्विक व्यापार की “मुख्य धमनी” माने जाने वाले इस मार्ग पर व्यापक विश्लेषण हुआ है, लेकिन होर्मुज क्षेत्र के अपने इतिहास और सामाजिक-राजनीतिक ढांचे पर कहीं कम ध्यान दिया गया है. यह एक तरह की अनदेखी है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य और उसके आसपास के गहरे सांस्कृतिक पहलुओं को समझने से हमें यह अंदाजा मिल सकता है कि आगे क्या होने वाला है. वास्तव में, जैसे 1956 का स्वेज संकट पुराने ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का संकेत था, वैसे ही 2026 का होर्मुज संकट अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जा सकता है. तेल राजतंत्रों की उत्पत्ति--- बड़ी महाशक्तियों ने लंबे समय से होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है. 17वीं सदी की शुरुआत में पुर्तगालियों के निष्कासन के बाद, अगली साढ़े तीन शताब्दियों तक ब्रिटिश साम्राज्य इस क्षेत्र की प्रमुख बाहरी शक्ति बन गया. ‘पैक्स ब्रिटानिका’ (ब्रिटिश शांति) के इस लंबे दौर में, इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज—जो दक्षिण एशिया में ब्रिटेन के शाही क्षेत्रों के साथ संपर्क के लिए अनिवार्य थे—अक्सर स्थानीय हमलावरों का शिकार हो जाते थे. ये हमलावर अपनी तेज रफ्तार छोटी नावों में अचानक सामने आते और कोहरे भरी जटिल तटरेखाओं में पलक झपकते ही गायब हो जाते थे. क्षेत्र की मानव और भौगोलिक परिस्थितियों को पूरी तरह न समझ पाने के कारण, ब्रिटिश लोगों ने तटों और आबादी का विस्तृत मानचित्रण शुरू किया. इसके आधार पर उन्होंने कुछ जनजातियों और शेखों को आर्थिक प्रोत्साहन देकर अपने पक्ष में करना शुरू किया. उन्होंने ओमान के शक्तिशाली सुल्तान के साथ भी घनिष्ठ समन्वय किया, जिनका साम्राज्य फारस की खाड़ी से लेकर पूर्वी अफ्रीका के जांजीबार तक फैला हुआ था, ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य के अशांत समुदायों को नियंत्रित किया जा सके.