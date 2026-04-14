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होर्मुज नाकाबंदी : जटिल क्षेत्रीय वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर खुद को खतरे में डाल रहा अमेरिका

होर्मुज के बंद होने से पूरी दुनिया को नुकसान है और अमेरिका इसे मानने को तैयार नहीं है. पढ़ें पूरी खबर.

Hormuz
होर्मुज से जुड़ी तस्वीर (AFP)
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By PTI

Published : April 14, 2026 at 7:58 PM IST

4 Min Read
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डुनेडिन (न्यूजीलैंड) : अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम वार्ता विफल होने के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब फारस की खाड़ी में स्थित महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी करने का आदेश दिया है. यह क्षेत्रीय संघर्ष का नवीनतम और सबसे संवेदनशील चरण है, जिसका वैश्विक प्रभाव और जड़ें काफी गहरी और जटिल हैं.

तेल और गैस के वैश्विक व्यापार की “मुख्य धमनी” माने जाने वाले इस मार्ग पर व्यापक विश्लेषण हुआ है, लेकिन होर्मुज क्षेत्र के अपने इतिहास और सामाजिक-राजनीतिक ढांचे पर कहीं कम ध्यान दिया गया है.

यह एक तरह की अनदेखी है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य और उसके आसपास के गहरे सांस्कृतिक पहलुओं को समझने से हमें यह अंदाजा मिल सकता है कि आगे क्या होने वाला है.

वास्तव में, जैसे 1956 का स्वेज संकट पुराने ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का संकेत था, वैसे ही 2026 का होर्मुज संकट अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जा सकता है.

तेल राजतंत्रों की उत्पत्ति---

बड़ी महाशक्तियों ने लंबे समय से होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है. 17वीं सदी की शुरुआत में पुर्तगालियों के निष्कासन के बाद, अगली साढ़े तीन शताब्दियों तक ब्रिटिश साम्राज्य इस क्षेत्र की प्रमुख बाहरी शक्ति बन गया.

‘पैक्स ब्रिटानिका’ (ब्रिटिश शांति) के इस लंबे दौर में, इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज—जो दक्षिण एशिया में ब्रिटेन के शाही क्षेत्रों के साथ संपर्क के लिए अनिवार्य थे—अक्सर स्थानीय हमलावरों का शिकार हो जाते थे. ये हमलावर अपनी तेज रफ्तार छोटी नावों में अचानक सामने आते और कोहरे भरी जटिल तटरेखाओं में पलक झपकते ही गायब हो जाते थे.

क्षेत्र की मानव और भौगोलिक परिस्थितियों को पूरी तरह न समझ पाने के कारण, ब्रिटिश लोगों ने तटों और आबादी का विस्तृत मानचित्रण शुरू किया. इसके आधार पर उन्होंने कुछ जनजातियों और शेखों को आर्थिक प्रोत्साहन देकर अपने पक्ष में करना शुरू किया.

उन्होंने ओमान के शक्तिशाली सुल्तान के साथ भी घनिष्ठ समन्वय किया, जिनका साम्राज्य फारस की खाड़ी से लेकर पूर्वी अफ्रीका के जांजीबार तक फैला हुआ था, ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य के अशांत समुदायों को नियंत्रित किया जा सके.

इससे पूर्वी अरब प्रायद्वीप में स्थानीय जनजातीय शासकों को समृद्ध करने की परंपरा स्थापित हुई, जो आगे चलकर 20वीं सदी में आधुनिक तेल आधारित राजशाहियों में परिवर्तित हो गई.

ब्रिटेन ने 19वीं सदी में जिन जनजातियों और कबीले को प्राथमिकता दी थी, वही आज संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर, बहरीन और कुवैत के शासक परिवार हैं (जबकि सऊदी अरब का विकास अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से हुआ). इसका परिणाम यह हुआ कि होर्मुज से होकर तेल और गैस के वाणिज्यिक परिवहन के लिए दीर्घकालिक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित हो गया.

वर्ष 1971 के बाद, जब अमेरिका ने ब्रिटेन से फारस की खाड़ी की सुरक्षा जिम्मेदारी संभाली और तब तक पूर्वी अरब के देशों को औपचारिक स्वतंत्रता मिल चुकी थी, तो उसने इन्हीं मौजूदा शासक परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया. क्षेत्र की जटिल सामाजिक संरचना के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया.

इसी दौरान, खाड़ी के दोनों ओर के स्थानीय शासकों ने संकीर्ण राष्ट्रवाद विकसित किया, जो अरब सुन्नी इस्लामिक (ओमान को छोड़कर, जो आंशिक रूप से इबादी है) और फारसी शिया इस्लाम की पहचान पर आधारित था. इसका संयुक्त प्रभाव राजनीतिक और सांस्कृतिक एकरूपता का भ्रम पैदा करना था.

इसके बावजूद दोनों तटों पर अत्यंत विविध समुदाय आज भी रहते हैं. खाड़ी और होर्मुज जलसंधि के उत्तरी तट पर बड़ी संख्या में अरब और बलूच समुदाय रहते हैं, जिनके ईरान के प्रभुत्व वाले शासन (और पाकिस्तान के साथ भी) लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं.

होर्मुज के दक्षिणी तट के समुदायों के बारे में और भी कम जानकारी है, जिनमें ओमान का मुसंदम प्रांत शामिल है, जो अरब प्रायद्वीप के सिरे पर खाड़ी में आगे की ओर निकला हुआ है और हार्मुज जलडमरूमध्य का निर्माण करता है.

यह क्षेत्र ओमान के मुख्य भूभाग से केवल फेरी के माध्यम से ही सीधे पहुंचा जा सकता है. यहां द्वीपों का जटिल समूह और खड़ी ढलानों वाले फियोर्ड (पहाड़ों के बीच का समुद्री भाग) हैं, और यह दक्षिण व पश्चिम से यूएई से घिरा हुआ है.

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