हांगकांग आग हादसे में 128 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल, वजह का नहीं चल सका पता

हांगकांग: हांगकांग के ताई पी जिले में बुधवार 26 नवंबर को एक हाउसिंग कॉम्पलेक्स में लगी आग में मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 128 लोगों की मौत की खबर है. वहीं, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. सीएनएन ने इस खबर की पुष्टि की है.

बता दें, यह घटना कई दशकों में हुई सबसे खतरनाक आपदाओं में से एक है. हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है. अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. आग लगने से 32 मंजिला पूरा अपार्टमेंट जलकर राख हो गया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानें तो घायल लोगों में से 43 लोगों की हालत काफी गंभीर है. राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी हैं. फंसे लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. हांगकांग पुलिस ने गुरुवार को रेनोवेशन प्रोजेक्ट से जुड़े तीन लोगों को 'बड़ी लापरवाही' के शक में गिरफ्तार किया है.

सीएनएन के मुताबिक यहां के अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि पॉलीस्टाइनिन बोर्ड और दूसरा कंस्ट्रक्शन मटीरियल, जैसे जाल और कैनवस, सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते थे. फायर सर्विसेज के डायरेक्टर एंडी येउंग ने कहा कि ये पॉलीस्टाइनिन बोर्ड बहुत ज्यादा आग पकड़ने वाले होते हैं, इस वजह से आग बहुत तेजी से फैली. आग इतनी विकराल थी कि जब तक इमरजेंसी टीम पहुंची, तब तक बिल्डिंग पूरी तरह से जल चुकी थी और आग एक टावर से दूसरे टावर तक फैल गई थी. यह घटना कई बिल्डिंगों के लिए बड़ी आपदा बन गई, जिससे आठ में से कम से कम सात ब्लॉक प्रभावित हुए हैं.