हांगकांग आग हादसे में 128 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल, वजह का नहीं चल सका पता
आग को बुझाने के लिए 128 फायर ट्रकों और 57 एम्बुलेंस की मदद से 800 से ज्यादा फायरफाइटर्स को तैनात किया गया है.
By ANI
Published : November 28, 2025 at 9:33 AM IST
हांगकांग: हांगकांग के ताई पी जिले में बुधवार 26 नवंबर को एक हाउसिंग कॉम्पलेक्स में लगी आग में मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 128 लोगों की मौत की खबर है. वहीं, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. सीएनएन ने इस खबर की पुष्टि की है.
बता दें, यह घटना कई दशकों में हुई सबसे खतरनाक आपदाओं में से एक है. हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है. अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. आग लगने से 32 मंजिला पूरा अपार्टमेंट जलकर राख हो गया है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानें तो घायल लोगों में से 43 लोगों की हालत काफी गंभीर है. राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी हैं. फंसे लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. हांगकांग पुलिस ने गुरुवार को रेनोवेशन प्रोजेक्ट से जुड़े तीन लोगों को 'बड़ी लापरवाही' के शक में गिरफ्तार किया है.
सीएनएन के मुताबिक यहां के अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि पॉलीस्टाइनिन बोर्ड और दूसरा कंस्ट्रक्शन मटीरियल, जैसे जाल और कैनवस, सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते थे. फायर सर्विसेज के डायरेक्टर एंडी येउंग ने कहा कि ये पॉलीस्टाइनिन बोर्ड बहुत ज्यादा आग पकड़ने वाले होते हैं, इस वजह से आग बहुत तेजी से फैली. आग इतनी विकराल थी कि जब तक इमरजेंसी टीम पहुंची, तब तक बिल्डिंग पूरी तरह से जल चुकी थी और आग एक टावर से दूसरे टावर तक फैल गई थी. यह घटना कई बिल्डिंगों के लिए बड़ी आपदा बन गई, जिससे आठ में से कम से कम सात ब्लॉक प्रभावित हुए हैं.
आग को बुझाने के लिए 128 फायर ट्रकों और 57 एम्बुलेंस की मदद से 800 से ज्यादा फायरफाइटर्स को तैनात किया गया था. वहीं, हो वाई-हो नाम के एक 37 साल के फायरफाइटर की आग बुझाने की कोशिशों के दौरान लगी चोटों से मौत भी हो गई. इस हादसे पर हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने कहा कि गुरुवार शाम तक बिल्डिंग्स में लगी ज्यादातर आग पर 'काफी हद तक काबू पा लिया गया था', लेकिन नुकसान कितना हुआ, यह अभी साफ नहीं है. अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि आग फैलने पर आस-पास के टावरों को जल्दी खाली क्यों नहीं कराया गया.
पहले से ही घरों की भारी कमी से जूझ रहे इस शहर में सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं. सरकार ने कुछ समय के लिए शेल्टर खोले हैं और प्रभावित परिवारों को मदद देने के लिए 'हर घर के लिए एक सोशल वर्करट पॉलिसी की घोषणा की है.
