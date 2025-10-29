ETV Bharat / international

अफगानिस्तान-पाकिस्तान संघर्ष की पूरी कहानी: कब, क्यों और कैसे बढ़ता गया सीमा विवाद

हैदराबादः अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ा है. रिपोर्टों के अनुसार, गोलीबारी और मोर्टार हमलों में दोनों तरफ के सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों को नुकसान पहुंचा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ़ सीमा विवाद नहीं, बल्कि गहरे राजनीतिक और सुरक्षा हितों से जुड़ा टकराव है.

दरअसल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव कोई नया नहीं है. सीमा पर झड़पें पहले भी कई बार हो चुकी हैं. कभी अफगान सैनिकों की गोलाबारी से, तो कभी पाकिस्तान के हवाई हमलों से. इस विवाद की जड़ डूरंड रेखा है, जो 1893 में ब्रिटिश शासन के दौरान खींची गई थी, लेकिन अफगानिस्तान इसे आज तक औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं करता.

इसके अलावा, पाकिस्तान पर आरोप लगता रहा है कि वह तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार पर पाकिस्तान-विरोधी गुटों को शरण देने के आरोप हैं.

इस लेख में हम बताएंगे कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच यह तनाव नया नहीं, बल्कि लंबे इतिहास का हिस्सा है. हम विस्तार से समझेंगे कि डूरंड रेखा का विवाद क्या है, किन-किन मौकों पर सीमा पर झड़पें हो चुकी हैं. और किस तरह तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) व तालिबान शासन के बीच बढ़ती खींचतान ने हालात को और जटिल बना दिया है.

अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए हमले का निरीक्षण करते स्थानीय लोग. (File) (AP)

दोनों देशों के बीच कब-कब झड़प हुईः

1950: पाकिस्तान ने दावा किया कि 30 सितंबर, 1950 को उसकी उत्तरी सीमा पर अफगान कबायलियों और नियमित अफगान सैनिकों ने हमला किया था, जो बलूचिस्तान के चमन से 30 मील उत्तर-पूर्व में पाकिस्तान में घुस आए थे. पाकिस्तान को इस छोटे पैमाने के आक्रमण को पीछे हटाने में ज़्यादा समय नहीं लगा. उसकी सरकार ने घोषणा की कि उसने "छह दिनों की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान के हमलावरों को सीमा पार से खदेड़ दिया है.

1957: पाकिस्तान ने घोषणा की कि वह अपने कबायली इलाकों पर अपना नियंत्रण मज़बूत कर रहा है. इसके जवाब में, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद दाउद खान ने 29 मार्च, 1955 को रेडियो काबुल से पाकिस्तान की कार्रवाई की आलोचना की. कथित तौर पर अफगान सरकार से प्रेरित होकर काबुल, कंधार और जलालाबाद में प्रदर्शन भड़क उठे. दोनों देशों ने अपने राजदूत वापस बुला लिए, और 1957 तक दोनों देशों के बीच संबंध पूरी तरह से बहाल नहीं हुए.

1960-61: सितंबर 1960 के अंत में, एक अफगान लश्कर (अनियमित सेना) पाकिस्तान के बाजौर क्षेत्र में घुस आया. पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि टैंकों सहित पारंपरिक अफ़ग़ान सैन्य संसाधन भी बाजौर के पास सीमा के अफ़ग़ान पक्ष में जमा हो गए थे. अफ़ग़ानिस्तान की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने जिसे "एक बड़ी लड़ाई" बताया, वह अंततः दोनों पक्षों के बीच छिड़ गई. पाकिस्तान ने अपनी वायु शक्ति का उपयोग करके अफ़ग़ान सेना पर बमबारी की.

1961: मई 1961 में खैबर दर्रे के क्षेत्र में झड़पें हुईं. पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुहम्मद अयूब ख़ान ने घोषणा की कि नियमित अफ़ग़ान सेना ने सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया है. जवाब में पाकिस्तानी वायु सेना ने अफ़ग़ान ठिकानों पर हमला किया. 22 मई को, पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने फिर से हमला किया और बागनदैल में अफ़ग़ान सैनिकों के एक अड्डे को नष्ट करने का प्रयास किया. अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध तोड़ लिए. ईरान के शाह ने 1963 में दोनों पड़ोसियों के बीच शांति स्थापित करने में मध्यस्थता की.

1973: दाऊद के शासन ने पश्तून और बलूच राष्ट्रवादी समूहों को पनाह, हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराया. पाकिस्तान ने इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा क्योंकि उसके बलूच क्षेत्र "वास्तविक विद्रोह" की स्थिति में थे, जिसके लिए दाऊद द्वारा बलूच अलगाववाद का समर्थन शुरू करने से पहले ही पाकिस्तानी सेना के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी.

पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस्लामी गुटों को सशक्त बनाया और एक दो-भागीय प्रतिक्रिया रणनीति बनाई. एक भाग पाकिस्तान के सीमांत क्षेत्र में राष्ट्रवादी विद्रोहों को दबाना था. दूसरा भाग एक "आगे बढ़ने की नीति" थी जो अफ़ग़ानिस्तान के अंदर हिंसक इस्लामी गुटों का समर्थन करती थी. ऐसे समूहों के लिए पाकिस्तान का समर्थन निश्चित रूप से 1980 के दशक के दौरान बढ़ा, जब अफगान-सोवियत युद्ध ने इस क्षेत्र को जकड़ लिया था.

1990 के दशक के दौरान भी, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के गृहयुद्ध के दौरान तालिबान का समर्थन किया था.

2000: अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध के दौरान, पाकिस्तान पर तालिबान विद्रोहियों को पनाह देने का आरोप लगा. 2007 में, बाड़ लगाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप झड़पें हुईं. सीमा पर गोलाबारी आम हो गई क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में भाग रहे टीटीपी आतंकवादियों को निशाना बनाया.

2010: पाकिस्तान ने सीमा पर बाड़ लगाने का विस्तार किया. 2017 में, चमन के पास पाकिस्तानी जनगणना कर्मचारियों पर हुए हमले के कारण एक जानलेवा झड़प हुई और लंबे समय तक सीमा बंद रही. 2018-2021 के दौरान, बाड़ निर्माण और आतंकवादियों के पीछा करने के दौरान छोटी-मोटी घटनाएं हुईं.

2021-2022: तालिबान के सत्ता में आने के बाद, पाकिस्तान ने शुरुआत में तो इस शासन का स्वागत किया, लेकिन जल्द ही उसका मोहभंग हो गया.

2022ः अप्रैल में, पाकिस्तान ने कुनार और खोस्त में हवाई हमले किए, जिसमें नागरिक और लड़ाके मारे गए.

2023: टीटीपी के हमले तेज़ हो गए. पाकिस्तानी सीमा बलों की कुर्रम और चमन के पास आतंकवाद-विरोधी अभियानों के दौरान अफ़ग़ान तालिबान से मुठभेड़ हुई. तालिबान की प्रतिक्रियाएं और आक्रामक हो गईं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया.

2024: एक निर्णायक वर्ष. मार्च में टीटीपी की बमबारी में पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के बाद, पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में चरमपंथी शिविरों पर बमबारी की. सबसे भीषण संघर्ष 7 सितंबर 2024 को हुआ जब अफ़ग़ान सेना ने कुर्रम में एक नई चौकी बनाने की कोशिश की. पाकिस्तान ने तोपखाने और हवाई हमले से जवाब दिया और तालिबान के कवच को नष्ट कर दिया. दिसंबर में, टीटीपी के एक और घात के बाद, पाकिस्तान ने पक्तिका में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए. कई दिनों तक गोलीबारी चली.