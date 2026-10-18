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पाकिस्तान ने 200 साल पुराने हिंदू मंदिर को ढहाये जाने का विरोध, प्रशासन ने किया सील

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ. (File) ( IANS )

By PTI 3 Min Read

पेशावर (पाकिस्तान): पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के सदस्यों और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद स्थानीय प्रशासन ने लगभग 200 साल पुराने एक हिंदू मंदिर को सील कर दिया है. इस ऐतिहासिक ढांचे को ध्वस्त कर वहां एक वाणिज्यिक प्लाजा बनाने की कोशिश के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया.

अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में स्थित रामलीला मंदिर को शनिवार को स्थानीय प्रशासन ने अपने आधिकारिक कब्जे में ले लिया. बाद में 'इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड' (ईटीपीबी) ने इसे सील कर दिया. यह कदम तब उठाया गया, जब इस हफ्ते की शुरुआत में स्थानीय निवासियों ने डेरा इस्माइल खान शहर के बीचों-बीच स्थित रहीम बाजार में की जा रही तोड़फोड़ को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया.