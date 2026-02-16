ETV Bharat / international

बांग्लादेश की संसद में अल्पसंख्यक समुदाय के चार लोगों में हिंदू भी शामिल

बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में कम ही सही लेकिन अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है.

Bangladesh election minorities
बांग्लादेश संसद भवन (AP)
author img

By PTI

Published : February 16, 2026 at 8:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका: बांग्लादेश में हाल ही में हुए आम चुनावों में अल्पसंख्यक समुदायों के चार उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. इनमें दो हिंदू भी शामिल हैं. ये सभी बीएनपी के उम्मीदवार हैं जो मंगलवार को सरकार बनाने वाली है.

गोयेश्वर चंद्र रॉय और निताई रॉय चौधरी दो हिंदू उम्मीदवार हैं जिन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के टिकट पर जीत हासिल की. ​​उन्होंने ढाका सीट और पश्चिमी मगुरा निर्वाचन क्षेत्र से जमात-ए-इस्लामी के अपने विरोधियों को हराकर जीत हासिल की.

रॉय बीएनपी की सबसे बड़ी पॉलिसी बनाने वाली स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर हैं, जबकि चौधरी पार्टी के जाने-माने वाइस प्रेसिडेंट में से एक हैं और साथ ही पार्टी की टॉप लीडरशिप के सीनियर एडवाइजर और रणनीतिकार भी हैं. तीसरे चुने गए माइनॉरिटी सांसद सचिन प्रू हैं, जो बीएनपी के सीनियर लीडर और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं.

वे बंदरबन के दक्षिण-पूर्वी पहाड़ी जिले में मारमा जातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ से वे चुने गए. चौथे अल्पसंख्यक उम्मीदवार, दीपेन दीवान, बौद्ध मेजोरिटी वाले चकमा एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप से हैं, जिन्होंने साउथ-ईस्ट रंगमती हिल डिस्ट्रिक्ट की एक सीट से जीत हासिल की.

हालांकि उनकी धार्मिक पहचान साफ नहीं है और कई लोग उन्हें हिंदू बताते हैं. 170 मिलियन लोगों वाले मुस्लिम-बहुल देश में हिंदू आबादी का लगभग आठ प्रतिशत है. दीवान ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी के तौर पर एक आजाद चकमा उम्मीदवार को हराया, जबकि प्रू ने छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी के उम्मीदवार को हराया.

इसे पिछले साल स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने बनाया था, जिसने अगस्त 2024 में हटाए गए प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था. चुनाव आयोग के अनुसार गुरुवार को हुए चुनाव में 79 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया. इनमें धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की 10 महिलाएं शामिल थीं, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे. 22 राजनीतिक पार्टियों ने 67 उम्मीदवारों को नॉमिनेट किया था, जबकि 12 ने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था.

बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी (CPB) ने सबसे अधिक 17 माइनॉरिटी कैंडिडेट उतारे. इसके बाद लेफ्ट-झुकाव वाली बांग्लादेश साम्यवादी दल (BSD) ने आठ माइनॉरिटी कैंडिडेट उतारे, कम जानी-मानी बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी (BMJP) ने आठ कैंडिडेट उतारे और लेफ्ट-झुकाव वाली बांग्लादेश समाजवादी दल (BASOD) ने सात कैंडिडेट उतारे. बीएनपी ने छह कैंडिडेट उतारे और जातीय पार्टी ने चार कैंडिडेट नॉमिनेट किए.

जमात-ए-इस्लामी ने अपने इतिहास में पहली बार एक माइनॉरिटी हिंदू कैंडिडेट को नॉमिनेट किया. सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी ने साउथ-वेस्ट खुलना सीट से पुराने बिजनेसमैन कृष्ण नंदी को मैदान में उतारा, जो हार गए लेकिन जमात कैंडिडेट के तौर पर उनके हिस्सा लेने पर खूब चर्चा हुई। वह खुलना-1 सीट पर BNP कैंडिडेट से हारकर दूसरे नंबर पर रहे.

2024 के चुनाव में हिंदू सांसदों की संख्या 17 थी और 2018 के चुनाव में भी इतने ही हिंदू जीते थे, जिनमें से अधिकतर हसीना की अवामी लीग के थे. तारिक रहमान की लीडरशिप में बीएनपी गुरुवार के चुनावों में 49.97 फीसदी वोट और 209 सीटों के साथ दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आई, जिसके नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए.

जमात-ए-इस्लामी जो पाकिस्तान से देश की 1971 की आजादी का विरोध करती थी, ने 31.76 फीसदी वोट और 68 सीटों के साथ अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) ने तीसरी सबसे अधिक छह सीटें और 3.05 फीसदी वोट हासिल किए.

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में मंगलवार से 'रहमान राज': पीएम मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता

TAGGED:

BANGLADESH PARLIAMENT
HINDUS BANGLADESH PARLIAMENT
हिंदू बांग्लादेश संसद
बांग्लादेश हिंदू सांसद
BANGLADESH ELECTION MINORITIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.