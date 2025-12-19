बांग्लादेश में ईशनिंदा के आरोप में हिंदू व्यक्ति की पीटकर हत्या
बांग्लादेश में हिंदू युवक की बुरी तरह से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.
By PTI
Published : December 19, 2025 at 7:24 PM IST
ढाका : बांग्लादेश में ईशनिंदा के आरोप में हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति की पीटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को आग लगा दी गई. यह देश में धार्मिक अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा की नवीनतम घटना है. ‘बांग्ला ट्रिब्यून’ समाचार पोर्टल के अनुसार मृत व्यक्ति की पहचान दीपू चंद्र दास (25) के रूप में हुई, जो मैमनसिंह शहर में एक कारखाने में काम करते थे.
अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को एक बयान में मैमनसिंह शहर में हिंदू समुदाय के व्यक्ति की पीटकर हत्या किये जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. सरकार ने कहा, "इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा."
पुलिस ने बताया कि दास को पहले बृहस्पतिवार रात कारखाने के बाहर भीड़ ने ईशनिंदा के आरोपों को लेकर पीटा और फिर एक पेड़ से लटका दिया. भालुका मॉडल थाने के निरीक्षक (जांच) अब्दुल मलिक ने समाचार पोर्टल को बताया, "घटना के बाद, आक्रोशित भीड़ ने मृत व्यक्ति के शव को ढाका-मैमनसिंह राजमार्ग के किनारे छोड़ दिया और उसे आग लगा दी. इससे राजमार्ग के दोनों ओर यातायात अवरूद्ध हो गया."
पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मैमनसिंह मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर भेज दिया. मलिक ने बताया कि इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.
इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा, "हम हिंसा, धमकी, आगजनी और संपत्ति को नष्ट करने के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं." सरकार ने कहा, "इस नाजुक घड़ी में, हम प्रत्येक नागरिक से हिंसा, उकसावे और नफरत को खारिज करके हादी को याद करने का आह्वान करते हैं." बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को अपने नागरिकों से ‘कुछ असामाजिक तत्वों’ द्वारा की गयी हिंसा से दूर रहने का आह्वान किया है.
मुख्य सलाहकार की प्रेस शाखा द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ‘‘हम हिंसा, धमकी, आगजनी और संपत्ति को नष्ट करने के सभी कृत्यों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं.’’
हालांकि आज हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई, लेकिन गुरुवार रात प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान के आवास, 32 धानमंडी की पहले से ही ध्वस्त इमारत में तोड़फोड़ की और ढाका में दो प्रमुख मीडिया संस्थानों के कार्यालयों पर हमला किया.
प्रदर्शनकारियों ने चट्टगांव में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर ईंट और पत्थर भी फेंके, लेकिन वे कोई नुकसान पहुंचाने में असफल रहे. पुलिस ने आंसू गैस छोड़कर और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया एवं 12 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.
बयान में कहा गया, ‘‘यह हमारे राष्ट्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण है जब हम एक ऐतिहासिक लोकतांत्रिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं. हम कुछ उन लोगों को इसे पटरी से उतारने नहीं दे सकते जो अराजकता पर पनपते हैं और शांति को नकारते हैं। हमें ऐसा करने भी नहीं देना चाहिए. ’’ अंतरिम सरकार ने बृहस्पतिवार रात मीडिया संस्थानों पर हुए हमले की भी निंदा की.
उसने कहा कि मीडिया संस्थानों पर हमला "स्वतंत्र मीडिया पर हमले के समान है". उस यह भी कहा कि इस घटना ने देश की लोकतांत्रिक प्रगति और स्वतंत्र पत्रकारिता के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी है.
अंतरिम सरकार ने कहा, ‘‘डेली स्टार, प्रोथोम आलो और न्यू एज के पत्रकारो। हम आपके साथ खड़े हैं। आप के साथ किये गये आतंकी कृत्य और हिंसा के लिए हमें गहरा खेद है. राष्ट्र ने आतंक के सामने आपके साहस और सहनशीलता को देखा है. पत्रकारों पर हमले स्वयं सत्य पर हमले हैं. हम आपको पूर्ण न्याय दिलाने का वादा करते हैं.’’
