इजराइल से गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने दी हमास और ईरान को तगड़ी वॉर्निंग

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टार्गेट पर हमास. ( AP )

पाम बीच (अमेरिका): US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नए हमलों की चेतावनी दी और कहा कि अगर हमास गाजा में हथियार डालने में नाकाम रहा तो उसे "बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.". गौर करें तो ट्रंप ने सोमवार को इजराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक साथ मिलकर काम किया. फ्लोरिडा में नेतन्याहू के साथ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में US और इजराइली हमलों के बाद तेहरान के अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या बैलिस्टिक मिसाइल हथियारों के जखीरे को फिर से बनाने की किसी भी कोशिश को "खत्म" करने की धमकी दी. ट्रंप ने गाजा में नाजुक सीजफायर के दूसरे स्टेज को लेकर नेतन्याहू के साथ तनाव की खबरों को भी कम करके आंका, और कहा कि इजराइल ने अपने वादे "पूरे" किए हैं और इसकी जिम्मेदारी फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप हमास पर है. ट्रंप ने अपने शानदार मार-ए-लागो रिसॉर्ट में रिपोर्टरों से कहा, "अगर वे हथियार नहीं छोड़ते जैसा कि वे करने के लिए सहमत हुए थे, तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी." "उन्हें काफी कम समय में हथियार छोड़ने होंगे." वहीं हमास के हथियारबंद विंग ने सोमवार को पहले दोहराया कि वह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा. ईरान के सुप्रीम लीडर के एक टॉप पॉलिटिकल सलाहकार ने सोमवार को कहा कि उनके देश के खिलाफ किसी भी हमले का "तुरंत कड़ा जवाब" दिया जाएगा. अली शमखानी ने X पर लिखा, "ईरान की #Missile_Capability और डिफेंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता या वे परमिशन पर आधारित नहीं हैं. किसी भी हमले का तुरंत #Harsh_Response होगा, जो उसके प्लानर्स की सोच से भी परे होगा." नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग "बहुत प्रोडक्टिव" रही और उन्होंने घोषणा की कि इजराइल अमेरिकी लीडर को अपना सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान दे रहा है. यह पहली बार है जब यह किसी गैर-इजराइली नागरिक को दिया गया है. ट्रंप, जो खुद को "शांति का प्रेसिडेंट" कहते हैं, गाजा ट्रूस के अगले फेज पर जाने के लिए उत्सुक हैं, जिसमें एक फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक सरकार बनाई जाएगी और एक इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स की तैनाती होगी. जबकि व्हॉइट हाउस के कुछ अधिकारियों को डर है कि नेतन्याहू प्रोसेस को धीमा कर रहे हैं, ट्रंप ने कहा कि इजराइली प्रीमियर के साथ उनके "बहुत कम मतभेद" हैं और उन्हें "इजराइल जो कुछ भी कर रहा है, उससे कोई चिंता नहीं है." इस साल ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से अमेरिका में अपनी पांचवीं मीटिंग के दौरान, ऐसा लगा कि नेतन्याहू ने अमेरिकी नेता को ईरान के बारे में इजराइल की चिंताओं पर ध्यान देने के लिए कहा.