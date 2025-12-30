इजराइल से गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने दी हमास और ईरान को तगड़ी वॉर्निंग
Trump Warns Hamas : हमास के हथियारबंद विंग ने सोमवार को पहले दोहराया कि वह अपने हथियार सरेंडर नहीं करेगा.
Published : December 30, 2025 at 10:01 AM IST
पाम बीच (अमेरिका): US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नए हमलों की चेतावनी दी और कहा कि अगर हमास गाजा में हथियार डालने में नाकाम रहा तो उसे "बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.". गौर करें तो ट्रंप ने सोमवार को इजराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक साथ मिलकर काम किया.
फ्लोरिडा में नेतन्याहू के साथ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में US और इजराइली हमलों के बाद तेहरान के अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या बैलिस्टिक मिसाइल हथियारों के जखीरे को फिर से बनाने की किसी भी कोशिश को "खत्म" करने की धमकी दी.
ट्रंप ने गाजा में नाजुक सीजफायर के दूसरे स्टेज को लेकर नेतन्याहू के साथ तनाव की खबरों को भी कम करके आंका, और कहा कि इजराइल ने अपने वादे "पूरे" किए हैं और इसकी जिम्मेदारी फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप हमास पर है.
ट्रंप ने अपने शानदार मार-ए-लागो रिसॉर्ट में रिपोर्टरों से कहा, "अगर वे हथियार नहीं छोड़ते जैसा कि वे करने के लिए सहमत हुए थे, तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी." "उन्हें काफी कम समय में हथियार छोड़ने होंगे."
वहीं हमास के हथियारबंद विंग ने सोमवार को पहले दोहराया कि वह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा.
ईरान के सुप्रीम लीडर के एक टॉप पॉलिटिकल सलाहकार ने सोमवार को कहा कि उनके देश के खिलाफ किसी भी हमले का "तुरंत कड़ा जवाब" दिया जाएगा.
अली शमखानी ने X पर लिखा, "ईरान की #Missile_Capability और डिफेंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता या वे परमिशन पर आधारित नहीं हैं. किसी भी हमले का तुरंत #Harsh_Response होगा, जो उसके प्लानर्स की सोच से भी परे होगा."
नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग "बहुत प्रोडक्टिव" रही और उन्होंने घोषणा की कि इजराइल अमेरिकी लीडर को अपना सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान दे रहा है. यह पहली बार है जब यह किसी गैर-इजराइली नागरिक को दिया गया है.
ट्रंप, जो खुद को "शांति का प्रेसिडेंट" कहते हैं, गाजा ट्रूस के अगले फेज पर जाने के लिए उत्सुक हैं, जिसमें एक फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक सरकार बनाई जाएगी और एक इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स की तैनाती होगी.
जबकि व्हॉइट हाउस के कुछ अधिकारियों को डर है कि नेतन्याहू प्रोसेस को धीमा कर रहे हैं, ट्रंप ने कहा कि इजराइली प्रीमियर के साथ उनके "बहुत कम मतभेद" हैं और उन्हें "इजराइल जो कुछ भी कर रहा है, उससे कोई चिंता नहीं है."
इस साल ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से अमेरिका में अपनी पांचवीं मीटिंग के दौरान, ऐसा लगा कि नेतन्याहू ने अमेरिकी नेता को ईरान के बारे में इजराइल की चिंताओं पर ध्यान देने के लिए कहा.
हाल के महीनों में इजराइली अधिकारियों और मीडिया ने चिंता जताई है कि जून में इजराइल के साथ 12 दिन की लड़ाई के दौरान हमले के बाद ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल हथियारों का जखीरा फिर से बना रहा है.
ट्रंप ने कहा कि ईरान "शायद बुरा बर्ताव कर रहा है" और उसी लड़ाई के दौरान अमेरिकी हमलों में टारगेट की गई जगहों की जगह नई न्यूक्लियर जगहों पर विचार कर रहा है. साथ ही अपनी मिसाइलों को भी ठीक कर रहा है.
ट्रंप ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि वे फिर से जमावड़ा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वे ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे पास उस जमावड़े को बहुत जल्दी खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का जवाब "पिछली बार से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है."
एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, "ईरान शायद बुरा बर्ताव कर रहा हो... लेकिन अगर यह कन्फर्म हो जाता है... तो नतीजे बहुत ताकतवर होंगे."
लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि ईरान अब भी अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर वॉशिंगटन के साथ डील करने में दिलचस्पी रखता है। तेहरान इस बात से इनकार करता है कि वह न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है.
ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह मूवमेंट समेत दूसरे रीजनल टेंशन पॉइंट्स पर भी फोकस रही.
ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नेतन्याहू सीरिया के नए प्रेसिडेंट के साथ "मिल-जुल" पाएंगे, जो एक पूर्व इस्लामी विद्रोही कमांडर थे, जिन्होंने एक साल पहले लंबे समय से शासक रहे बशर-अल-असद को हटा दिया था, भले ही इजरायल ने उनकी सीमा पर कई हमले किए हों.
नेतन्याहू का दौरा पाम बीच में कुछ दिनों की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का अंत है, जहां ट्रंप ने रविवार को रूस के हमले को खत्म करने पर बातचीत के लिए यूक्रेनी काउंटरपार्ट वोलोडिमिर जेलेंस्की की मेजबानी की थी. अक्टूबर में गाजा सीजफायर ट्रंप के सत्ता में वापस आने के पहले साल की बड़ी कामयाबियों में से एक है, और वॉशिंगटन और इलाके के मीडिएटर उम्मीद कर रहे हैं कि वे इस पर काबू पा लेंगे.
एक्सियोस न्यूज साइट ने कहा कि ट्रंप जनवरी में ही एक अंतरिम सरकार और एक इंटरनेशनल फोर्स के बारे में घोषणा करना चाहते हैं.
लेकिन ट्रंप ने बस इतना कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फिलिस्तीनी इलाके में जल्द ही "रिकंस्ट्रक्शन" शुरू हो सकता है, जो हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमलों के जवाब में इजराइली हमलों से तबाह हो गया था.
हालांकि, हमास का हथियारबंद होना एक रुकावट बना रहा, और उसके हथियारबंद विंग ने फिर कहा कि वह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा. एजेदीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो मैसेज में कहा, "हमारे लोग अपना बचाव कर रहे हैं और जब तक कब्जा रहेगा, वे अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे."
