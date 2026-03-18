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नेपाल में लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश, एक व्यक्ति घायल

नेपाल में लैंडिंग दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

काठमांडू (नेपाल) : पूर्वी नेपाल में लैंडिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया. अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि एयर डायनेस्टी का हेलीकॉप्टर पूर्वी नेपाल के खोटांग जिले में एक खेत में उतरते समय क्रैश हो गया. हेलीकॉप्टर खेत में उतरते समय क्रैश हुआ. यह एक शव को लेकर काठमांडू से आया था. जिले की मुख्य जिला अधिकारी (सीडीओ) रेखा कंडेल ने बताया कि हेलीकॉप्टर खेत में लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया. उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर काठमांडू से शव लेकर खोटांग आ रहा था. लैंडिंग के समय यह हादसा हुआ, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है. कंपनी के अनुसार, हेलीकॉप्टर 5 यात्रियों के साथ जिले के लिए उड़ा था. रजिस्ट्रेशन साइन 9N-ASQ वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सुबह करीब 11:51 बजे पर खोटांग में लैंड हुआ.