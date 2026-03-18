नेपाल में लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश, एक व्यक्ति घायल
नेपाल में काठमांडू से शव लेकर खोटांग आ रहा हेलीकॉप्टर लैंडिंग के समय क्रैश हो गया.
Published : March 18, 2026 at 2:36 PM IST
काठमांडू (नेपाल) : पूर्वी नेपाल में लैंडिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया.
अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि एयर डायनेस्टी का हेलीकॉप्टर पूर्वी नेपाल के खोटांग जिले में एक खेत में उतरते समय क्रैश हो गया. हेलीकॉप्टर खेत में उतरते समय क्रैश हुआ. यह एक शव को लेकर काठमांडू से आया था.
जिले की मुख्य जिला अधिकारी (सीडीओ) रेखा कंडेल ने बताया कि हेलीकॉप्टर खेत में लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया. उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर काठमांडू से शव लेकर खोटांग आ रहा था. लैंडिंग के समय यह हादसा हुआ, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है.
कंपनी के अनुसार, हेलीकॉप्टर 5 यात्रियों के साथ जिले के लिए उड़ा था. रजिस्ट्रेशन साइन 9N-ASQ वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सुबह करीब 11:51 बजे पर खोटांग में लैंड हुआ.
हेलीकॉप्टर में सवार एक यात्री घायल हो गया है. पायलट और अन्य यात्रियों को चोट नहीं आई है. हेलीकॉप्टर कंपनी ने एक बयान में बताया, "घायल यात्री को बचाने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर 9N-ANA वाला एक और हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है."
शुरुआती जांच के अनुसार, हेलीकॉप्टर तेज हवाओं या लैंडिंग के दौरान जमा हुई धूल के कारण क्रैश हुआ होगा. कंपनी के पायलट के अनुसार, सबिन थापा हेलीकॉप्टर में सवार थे.
फिलहाल प्रशासन ने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया है और तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा तकनीकी खराबी, पायलट की गलती या मौसम की वजह से हुआ.
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