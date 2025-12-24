ETV Bharat / international

पाकिस्तान में 'मौत' बांट रहे 6 लाख झोलाछाप डॉक्टर, सिंध में हजारों बच्चे HIV पॉजिटिव

इस्लामाबादः पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर के सरकारी अस्पताल, मरीजों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. यहां दवाओं की भारी किल्लत, जांच सुविधाओं की कमी और चिकित्सा उपकरणों के खराब होने के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं. इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कथित लापरवाही को माना जा रहा है.

पाकिस्तानी अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, इन हालात की वजह से मरीज निजी अस्पतालों और लैब में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं. वहां उनसे शुरुआती जांच के लिए भी हजारों रुपये वसूले जा रहे हैं. स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हाला नाका रोड पर बना ट्रॉमा सेंटर अब तक चालू नहीं हो पाया है. इस वजह से हैदराबाद के सिविल अस्पताल पर बोझ बढ़ गया है, जहां पूरे सिंध से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं.

अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में हैदराबाद सिविल अस्पताल में केवल एक एमआरआई (MRI) और एक सीटी स्कैन मशीन काम कर रही है, जबकि अन्य जांच मशीनें महीनों से बंद पड़ी हैं. हैदराबाद के तालुका अस्पतालों की स्थिति और भी खराब बताई जा रही है. सिंध सरकार भिट्टाई अस्पताल लतीफाबाद, कासिमाबाद सरकारी अस्पताल, कोहसार अस्पताल, प्रेताबाद सरकारी अस्पताल और हाली रोड सरकारी अस्पताल समेत कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाओं और जरूरी दवाओं की भारी कमी है.

इससे पहले इसी महीने एक अन्य रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान, एचआईवी (HIV) के मामलों में भारी वृद्धि के साथ, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों में दूसरे स्थान पर है. पाकिस्तान में गहराता एचआईवी (HIV) संकट न केवल एक मेडिकल इमरजेंसी है, बल्कि यह संस्थागत सड़न, सालों की लापरवाही, बुनियादी स्वास्थ्य मानकों को लागू करने में विफलता और भ्रष्टाचार की मानवीय कीमत को भी दर्शाता है.

हैरान करने वाले आंकड़े बताते हैं कि संक्रमित सीरिंज का इस्तेमाल, बिना नियमों के खून चढ़ाना (ब्लड ट्रांसफ्यूजन), फर्जी डॉक्टर और चिकित्सा नियमों का उल्लंघन इस संकट की मुख्य वजह हैं.