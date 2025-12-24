पाकिस्तान में 'मौत' बांट रहे 6 लाख झोलाछाप डॉक्टर, सिंध में हजारों बच्चे HIV पॉजिटिव
यह आंकड़ा पाकिस्तान में चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती लापरवाही को उजागर करता है. निगरानी नहीं होने से, फर्जी डॉक्टर धड़ल्ले से काम कर रहे हैं.
By IANS
Published : December 24, 2025 at 3:55 PM IST
इस्लामाबादः पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर के सरकारी अस्पताल, मरीजों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. यहां दवाओं की भारी किल्लत, जांच सुविधाओं की कमी और चिकित्सा उपकरणों के खराब होने के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं. इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कथित लापरवाही को माना जा रहा है.
पाकिस्तानी अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, इन हालात की वजह से मरीज निजी अस्पतालों और लैब में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं. वहां उनसे शुरुआती जांच के लिए भी हजारों रुपये वसूले जा रहे हैं. स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हाला नाका रोड पर बना ट्रॉमा सेंटर अब तक चालू नहीं हो पाया है. इस वजह से हैदराबाद के सिविल अस्पताल पर बोझ बढ़ गया है, जहां पूरे सिंध से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं.
अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में हैदराबाद सिविल अस्पताल में केवल एक एमआरआई (MRI) और एक सीटी स्कैन मशीन काम कर रही है, जबकि अन्य जांच मशीनें महीनों से बंद पड़ी हैं. हैदराबाद के तालुका अस्पतालों की स्थिति और भी खराब बताई जा रही है. सिंध सरकार भिट्टाई अस्पताल लतीफाबाद, कासिमाबाद सरकारी अस्पताल, कोहसार अस्पताल, प्रेताबाद सरकारी अस्पताल और हाली रोड सरकारी अस्पताल समेत कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाओं और जरूरी दवाओं की भारी कमी है.
इससे पहले इसी महीने एक अन्य रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान, एचआईवी (HIV) के मामलों में भारी वृद्धि के साथ, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों में दूसरे स्थान पर है. पाकिस्तान में गहराता एचआईवी (HIV) संकट न केवल एक मेडिकल इमरजेंसी है, बल्कि यह संस्थागत सड़न, सालों की लापरवाही, बुनियादी स्वास्थ्य मानकों को लागू करने में विफलता और भ्रष्टाचार की मानवीय कीमत को भी दर्शाता है.
हैरान करने वाले आंकड़े बताते हैं कि संक्रमित सीरिंज का इस्तेमाल, बिना नियमों के खून चढ़ाना (ब्लड ट्रांसफ्यूजन), फर्जी डॉक्टर और चिकित्सा नियमों का उल्लंघन इस संकट की मुख्य वजह हैं.
'यूरोपियन टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य अधिकारियों ने अकेले सिंध में 3,995 पंजीकृत एचआईवी पॉजिटिव बच्चों की जानकारी दी है, और यह संख्या केवल उन मामलों की है जो रिकॉर्ड में दर्ज हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में सिंध के स्वास्थ्य मंत्री को एचआईवी संक्रमण के "बेहद चिंताजनक" प्रसार, विशेषकर बच्चों में इसके फैलने के बारे में जानकारी दी गई है.
आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में 6 लाख से ज्यादा फर्जी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनमें से 40 प्रतिशत कराची में हैं. यह आंकड़ा पाकिस्तान में चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती लापरवाही और गलत प्रथाओं के गहरे संकट को उजागर करता है. निगरानी की कमी के कारण, ये फर्जी डॉक्टर धड़ल्ले से काम कर रहे हैं. ये सुइयों का दोबारा इस्तेमाल करते हैं, खून के रखरखाव में लापरवाही बरतते हैं, जिससे एचआईवी का प्रसार और बढ़ जाता है.
पाकिस्तान में मौजूद गिने-चुने एचआईवी उपचार केंद्रों को टेस्टिंग किट, एंटीरेट्रोवाइरल दवाओं और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बीमारी की पहचान और इलाज में देरी होती है. बुनियादी देखभाल की तलाश में मरीजों को अक्सर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना पड़ता है.
'यूरोपियन टाइम्स' की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है, "पाकिस्तान का गहराता एचआईवी संकट एक मेडिकल इमरजेंसी से कहीं अधिक है; यह संस्थानों की जर्जर हालत का प्रतिबिंब है. यह वर्षों की उपेक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य मानकों को लागू करने में विफलता और भ्रष्टाचार की मानवीय कीमत को उजागर करता है. सिंध में लगभग 4,000 एचआईवी पॉजिटिव बच्चों की त्रासदी, झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार और दूषित चिकित्सा उपकरणों का नियमित उपयोग, राज्य की उदासीनता का एक गंभीर प्रमाण है. यह उस सिस्टम की विफलता की कहानी है जिसने वायरस को पनपने का मौका दिया."
इसे भी पढ़ेंः