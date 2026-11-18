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ट्रंप की चीन यात्रा: जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ हो सकती है अहम त्रिपक्षीय बैठक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By ANI 2 Min Read

शेन्जेन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही चीन के शेन्जेन पहुंचेंगे जहां अहम त्रिपक्षीय बैठक होने की उम्मीद है. शेनजेन में अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक तीन-तरफा मीटिंग करेंगे. इसमें ईरान विवाद और यूक्रेन में युद्ध जैसे मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है.

मनीला से निकलते ही जहां वे आसियान समिट और क्वाड लीडर्स की मीटिंग का हिस्सा थे, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, 'मैं अब फिलीपींस से चीन जा रहा हूँ, जहाँ हमारी ट्रेड, नेशनल सिक्योरिटी और दूसरे विषयों पर बहुत अच्छी मीटिंग हुई.