ट्रंप की चीन यात्रा: जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ हो सकती है अहम त्रिपक्षीय बैठक
जिनपिंग, पुतिन और ट्रंप की संभावित त्रिपक्षीय बैठक में ईरान विवाद और यूक्रेन में युद्ध जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.
By ANI
Published : November 18, 2026 at 2:38 PM IST
शेन्जेन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही चीन के शेन्जेन पहुंचेंगे जहां अहम त्रिपक्षीय बैठक होने की उम्मीद है. शेनजेन में अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक तीन-तरफा मीटिंग करेंगे. इसमें ईरान विवाद और यूक्रेन में युद्ध जैसे मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है.
मनीला से निकलते ही जहां वे आसियान समिट और क्वाड लीडर्स की मीटिंग का हिस्सा थे, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, 'मैं अब फिलीपींस से चीन जा रहा हूँ, जहाँ हमारी ट्रेड, नेशनल सिक्योरिटी और दूसरे विषयों पर बहुत अच्छी मीटिंग हुई.
I am now heading to China, from the Philippines, where we had a wonderful meeting on Trade, National Security, and other subjects. I am pleased to announce that we made a new and completely different Trade Deal with the Philippines, one that will be a true landmark and, in particular, a Deal that will be great for our Farmers and those in the business of “Energy.” President Marcos is a powerful leader, and a man of high integrity and substance. It was an Honor to be with him, and his beautiful wife and son. See you in China! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 18 2026, 2:44 AM ET )— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 18, 2026
मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने फिलीपींस के साथ एक नई और पूरी तरह से अलग ट्रेड डील की है, जो सच में एक लैंडमार्क होगी और खासकर, यह डील हमारे किसानों और एनर्जी के बिजनेस में लगे लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी. प्रेसिडेंट मार्कोस एक पावरफुल लीडर हैं और बहुत ईमानदार और दमदार इंसान हैं. उनके और उनकी खूबसूरत पत्नी और बेटे के साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात थी. चीन में मिलते हैं.'
इससे पहले दिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) मंच के मौके पर शेनजेन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान पुतिन ने शी से कहा कि रूस-चीन को एक निष्पक्ष बहुध्रुवीय दुनिया को आकार देने पर ध्यान देना चाहिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक सूक्ष्म संदेश है.
रूस और चीन एक चुनौतीपूर्ण भू-राजनीतिक स्थिति के बीच एक निष्पक्ष बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने के लिए काम कर रहे हैं. पुतिन ने कहा, रूसी-चीनी विदेश नीति संबंध स्थिर और सकारात्मक स्तर पर बने हुए हैं.
शी जिनपिंग ने पुतिन के मल्टीपोलराइजेशन के मैसेज को दोहराते हुए दोनों देशों से मौजूदा उथल-पुथल के बीच इस कोशिश को लीड करने और आगे बढ़ाने की अपील की. जिनपिंग ने कहा, 'हमें बड़ी ताकतों से उम्मीद की जाने वाली जिम्मेदारियों को मजबूती से उठाना चाहिए, दुनिया के मल्टीपोलराइजेशन और इंटरनेशनल रिश्तों के डेमोक्रेटाइजेशन को लीड करना और आगे बढ़ाना चाहिए.'
जिनपिंग ने कहा कि रूस और चीन को हर तरह से सहयोग को और गहरा करना चाहिए, 'हमारे रिश्ते ने उथल-पुथल भरी दुनिया में ज़्यादा स्थिरता और निश्चितता लाई है.' उन्होंने रूस-चीन संबंधों को बराबरी, आपसी सम्मान और आपसी फ़ायदे वाले सहयोग का एक मॉडल भी बताया.