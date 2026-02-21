हमास ने कहा- इजराइल को 'आक्रामकता' खत्म करनी चाहिए, ट्रंप के बोर्ड ने गाजा के भविष्य की योजना बनाई
हमास ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य से जुड़ी कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया हमले को पूरी तरह रोकने के साथ शुरू होनी चाहिए.
By AFP
Published : February 21, 2026 at 10:13 AM IST
गाजा सिटी: हमास ने कहा कि गाजा पर कोई भी बातचीत इजराइल के हमले पर पूरी तरह रोक के साथ शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 'बोर्ड ऑफ पीस' इस इलाके का भविष्य तय कर रहा है. इसमें इजराइल रिकंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले लड़ाकों के हथियार खत्म करने पर जोर दे रहा है.
ट्रंप के बोर्ड की मीटिंग गुरुवार को वॉशिंगटन में हुई. इसमें कई देशों ने इजराइल और हमास के बीच चार महीने से ज्यादा समय से चल रहे नाजुक सीजफायर के बाद फिर से बनाने के लिए पैसे और लोगों को देने का वादा किया. हालांकि बोर्ड मीटिंग में हमास को अपने हथियार डालने या इजराइल की सेना को खस्ताहाल इलाके से हटने के लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई.
हमास ने गुरुवार देर रात एक बयान में कहा, 'गाजा पट्टी और हमारे फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य से जुड़ी कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया या कोई भी व्यवस्था, जिस पर चर्चा हो रही हो, वह हमले को पूरी तरह रोकने के साथ शुरू होनी चाहिए.'
फिलिस्तीनी ग्रुप ने यह भी कहा कि गाजा के भविष्य के इंतजाम 'ब्लॉकेड हटाने और हमारे लोगों के कानूनी राष्ट्रीय अधिकारों की गारंटी, सबसे पहले और सबसे जरूरी उनकी आजादी और खुद को तय करने के अधिकार से शुरू होने चाहिए.
बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग के दौरान यह घोषणा की गई कि कुछ देश अल्बानिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, कोसोवो और मोरक्को -- गाजा के लिए एक नई इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स (ISF) में अपनी सेना भेजेंगे. हमास के प्रवक्ता हाजेम कासिम ने एएफपी को बताया कि फिलिस्तीनी इस्लामी आंदोलन इस इलाके में इंटरनेशनल सेनाओं के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ.
कासिम ने कहा, 'हम ऐसी पीसकीपिंग फोर्स चाहते हैं जो सीजफायर पर नजर रखें. उसे लागू करना पक्का करें और कब्जा करने वाली सेना और गाजा पट्टी में हमारे लोगों के बीच एक बफर के तौर पर काम करें, बिना गाजा के अंदरूनी मामलों में दखल दिए.' आईएसएफ का मकसद 20,000 सैनिकों के साथ-साथ एक नई पुलिस फोर्स रखना है. मुस्लिम-बहुल इंडोनेशिया ने कहा है कि वह 8,000 तक सैनिक भेजने के लिए तैयार है.
'सिक्योरिटी और शांति'
बोर्ड ऑफ पीस तब बनाया गया जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लंबे समय से मीडिएटर रहे कतर और मिस्र के साथ मिलकर अक्टूबर में गाजा में इजराइल और हमास के बीच दो साल से चल रहे खतरनाक युद्ध को रोकने के लिए सीजफायर पर बातचीत की.
ट्रंप प्लान के अगले फेज में हमास के हथियार खत्म करना, इजराइली सेना को धीरे-धीरे वापस बुलाना और आईएसएफ की तैनाती शामिल है. इसमें एक ट्रांजिशनल फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी रोजाना के शासन की देखरेख करेगी.
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर दिया है कि कोई भी रिकंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले हमास को हथियार डालने होंगे लेकिन हमास इजराइल की तय शर्तों के तहत हथियार डालने से मना कर रहा है. दोनों पक्षों ने अक्सर एक-दूसरे पर सीजफ़ायर की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया है, जो दो साल की भयानक लड़ाई के बाद पिछले अक्टूबर में लागू हुआ था.
गुरुवार को बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि कई देशों, ज्यादातर खाड़ी देशों ने इस इलाके को फिर से बनाने के लिए सात अरब डॉलर से ज्यादा देने का वादा किया है. दक्षिणी गाजा शहर खान यूनिस में एएफपी से बात करने वाले फिलिस्तीनी वॉशिंगटन मीटिंग को लेकर उम्मीद और शक के बीच झूल रहे थे.
बोर्ड का जिक्र करते हुए फरीद अबू ओदेह ने कहा, 'ट्रंप सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स है जो दुनिया पर अपने विचार थोप रहे हैं, और यह सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में वह डींगें हाँकते हैं. फिलिस्तीन पर कब्जे का एक और रास्ता है. जायोनी कब्जे का एक और चेहरा है.' एक और फिलिस्तीनी, मोहम्मद अल-सक्का ने कहा कि वह दुआ कर रहे हैं कि ट्रंप का बोर्ड 'सिक्योरिटी और शांति, और उससे भी बेहतर कुछ' लेकर आए जिससे हम गुजरे हैं.
कॉलोनियल प्रोजेक्ट
कई एक्सपर्ट और कुछ अमेरिकी साथियों ने बोर्ड पर शक जताया है क्योंकि उन्हें चिंता है कि इससे संयुक्त राष्ट्र को साइडलाइन किया जा सकता है. यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सीनियर पॉलिसी फेलो ह्यूग लोवेट ने एएफपी को बताया कि बोर्ड से जो बातें सामने आ रही हैं, वे उन्हें बहुत परेशान करने वाली लगी.
लोवेट ने कहा कि गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनके कई आइडिया इजरायली-फ्रेंडली पार्टनर से आए थे, जबकि फिलीस्तीनी आवाजों को बाहर रखा गया था. उन्होंने कहा कि संकेत 'एक इलाके पर एक विदेशी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट थोपने की कोशिश के तौर पर एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट' की ओर इशारा करते हैं.
फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने कहा कि यूरोपियन कमीशन को मीटिंग में अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि उसके पास सदस्य देशों को रिप्रेजेंट करने का मैंडेट नहीं था. इजराइल में अमेरिका के पूर्व एम्बेसडर डैन शापिरो ने कहा कि फिलिस्तीनी इनपुट की कमी और हमास के हथियार खत्म करने पर निर्भर बड़े रीकंस्ट्रक्शन प्लान की वजह से बोर्ड ऑफ पीस को सीरियसली लेना मुश्किल हो गया.'