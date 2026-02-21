ETV Bharat / international

हमास ने कहा- इजराइल को 'आक्रामकता' खत्म करनी चाहिए, ट्रंप के बोर्ड ने गाजा के भविष्य की योजना बनाई

मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने वाले रमजान के पवित्र महीने में शुक्रवार की नमाज के लिए गाजा शहर में अलकांज मस्जिद में इकट्ठा हुए. ( AP )

By AFP 5 Min Read

गाजा सिटी: हमास ने कहा कि गाजा पर कोई भी बातचीत इजराइल के हमले पर पूरी तरह रोक के साथ शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 'बोर्ड ऑफ पीस' इस इलाके का भविष्य तय कर रहा है. इसमें इजराइल रिकंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले लड़ाकों के हथियार खत्म करने पर जोर दे रहा है. ट्रंप के बोर्ड की मीटिंग गुरुवार को वॉशिंगटन में हुई. इसमें कई देशों ने इजराइल और हमास के बीच चार महीने से ज्यादा समय से चल रहे नाजुक सीजफायर के बाद फिर से बनाने के लिए पैसे और लोगों को देने का वादा किया. हालांकि बोर्ड मीटिंग में हमास को अपने हथियार डालने या इजराइल की सेना को खस्ताहाल इलाके से हटने के लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई. हमास ने गुरुवार देर रात एक बयान में कहा, 'गाजा पट्टी और हमारे फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य से जुड़ी कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया या कोई भी व्यवस्था, जिस पर चर्चा हो रही हो, वह हमले को पूरी तरह रोकने के साथ शुरू होनी चाहिए.' फिलिस्तीनी ग्रुप ने यह भी कहा कि गाजा के भविष्य के इंतजाम 'ब्लॉकेड हटाने और हमारे लोगों के कानूनी राष्ट्रीय अधिकारों की गारंटी, सबसे पहले और सबसे जरूरी उनकी आजादी और खुद को तय करने के अधिकार से शुरू होने चाहिए. बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग के दौरान यह घोषणा की गई कि कुछ देश अल्बानिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, कोसोवो और मोरक्को -- गाजा के लिए एक नई इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स (ISF) में अपनी सेना भेजेंगे. हमास के प्रवक्ता हाजेम कासिम ने एएफपी को बताया कि फिलिस्तीनी इस्लामी आंदोलन इस इलाके में इंटरनेशनल सेनाओं के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. कासिम ने कहा, 'हम ऐसी पीसकीपिंग फोर्स चाहते हैं जो सीजफायर पर नजर रखें. उसे लागू करना पक्का करें और कब्जा करने वाली सेना और गाजा पट्टी में हमारे लोगों के बीच एक बफर के तौर पर काम करें, बिना गाजा के अंदरूनी मामलों में दखल दिए.' आईएसएफ का मकसद 20,000 सैनिकों के साथ-साथ एक नई पुलिस फोर्स रखना है. मुस्लिम-बहुल इंडोनेशिया ने कहा है कि वह 8,000 तक सैनिक भेजने के लिए तैयार है. 'सिक्योरिटी और शांति' बोर्ड ऑफ पीस तब बनाया गया जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लंबे समय से मीडिएटर रहे कतर और मिस्र के साथ मिलकर अक्टूबर में गाजा में इजराइल और हमास के बीच दो साल से चल रहे खतरनाक युद्ध को रोकने के लिए सीजफायर पर बातचीत की.