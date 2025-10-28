ETV Bharat / international

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

फिलिस्तीनी, दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस स्थित हमाद शहर में बंधकों के शवों की तलाश में मशीनरी और मिस्र से आए कुछ मज़दूरों को देखते हुए (27 अक्टूबर, 2025). ( AP )

By AFP 6 Min Read

यरूशलम: गाजा युद्ध विराम के तहत किए गए वादे के अनुसार, हमास पर अपने शेष मृत बंदियों को वापस करने का दबाव बढ़ रहा है. इसके बाद सोमवार को हमास ने एक मृत बंधक के अवशेष सौंप दिए. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजराइली सेना को एक ताबूत मिला है, जिसमें हमास के अनुसार 7 अक्टूबर, 2023 के हमलों में बंधक बनाए गए 28 शवों में से सोलहवां शव है. इजराइली सेना और सुरक्षा सेवा को ताबूत को गाजा से इजराइल ले जाना था, जहां इसे एक सैन्य समारोह में स्वीकार किया जाएगा. इसके बाद फिर पहचान के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक संस्थान लाया जाएगा और अंततः बंधक के परिवार को लौटा दिया जाएगा. बयान में कहा गया है, "सभी बंधकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है और इस कठिन घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं. हमारे बंधकों को वापस लाने का प्रयास जारी है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि आखिरी बंधक वापस नहीं आ जाता." हमास के एक जानकार सूत्र ने इस हस्तांतरण की पुष्टि की. सूत्र ने एएफपी को बताया, "गाजा पट्टी में आज बरामद एक इजराइली बंदी का शव रेड क्रॉस को सौंप दिया गया." यह ताजा बातचीत तब हुई, जब वरिष्ठ इजराइली अधिकारियों और 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने हमास से स्थानांतरण में तेजी लाने की मांग की, जो उसके 20 जीवित बंधकों को रिहा करने के बाद से धीमा हो गया है. बंधक और लापता परिवार फोरम ने कहा, "हमास को ठीक-ठीक पता है कि सभी मृत बंधकों को कहां रखा गया है. सभी 48 बंधकों की वापसी के लिए समझौते में निर्धारित समय सीमा के दो हफ़्ते बीत चुके हैं, फिर भी 13 बंधक अब भी हमास की कैद में हैं." संगठन ने कहा, "परिवार इजराइल सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन और मध्यस्थों से आग्रह करते हैं कि जब तक हमास अपने सभी दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता और सभी बंधकों को इजराइल को वापस नहीं कर देता, तब तक समझौते के अगले चरण पर आगे न बढ़ें." हमास के प्रवक्ता हजम कासिम ने इस दावे का विरोध किया कि समूह को शेष लापता शवों का स्थान पता है, और तर्क दिया कि दो साल के संघर्ष के दौरान इजराइल की बमबारी के कारण ये स्थान पहचान से बाहर हो गए हैं. उन्होंने कहा, "हम युद्ध विराम समझौते के पहले चरण को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं ताकि कब्जे को कोई बहाना न मिले." उन्होंने फिलिस्तीनियों की इस आशंका का जिक्र किया कि युद्धविराम के बावजूद इजराइल फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकता है. उन्होंने कहा, "हम इजराइली बंदियों के शव जल्द से जल्द सौंपने के लिए प्रतिबद्ध हैं." गौर करें तो इजराइल पर 7 अक्टूबर, 2023 को हुए हमले के दौरान, हमास के उग्रवादियों ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था, जिनमें से ज़्यादातर को इस महीने के युद्धविराम से पहले रिहा, बचा लिया गया था या बरामद कर लिया गया था.