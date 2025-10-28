ETV Bharat / international

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

इजराइली अधिकारियों और बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने हमास से शवों की वापसी की मांग की थी.

Hamas Returns Hostage Body
फिलिस्तीनी, दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस स्थित हमाद शहर में बंधकों के शवों की तलाश में मशीनरी और मिस्र से आए कुछ मज़दूरों को देखते हुए (27 अक्टूबर, 2025). (AP)
Published : October 28, 2025 at 10:32 AM IST

यरूशलम: गाजा युद्ध विराम के तहत किए गए वादे के अनुसार, हमास पर अपने शेष मृत बंदियों को वापस करने का दबाव बढ़ रहा है. इसके बाद सोमवार को हमास ने एक मृत बंधक के अवशेष सौंप दिए.

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजराइली सेना को एक ताबूत मिला है, जिसमें हमास के अनुसार 7 अक्टूबर, 2023 के हमलों में बंधक बनाए गए 28 शवों में से सोलहवां शव है.

इजराइली सेना और सुरक्षा सेवा को ताबूत को गाजा से इजराइल ले जाना था, जहां इसे एक सैन्य समारोह में स्वीकार किया जाएगा. इसके बाद फिर पहचान के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक संस्थान लाया जाएगा और अंततः बंधक के परिवार को लौटा दिया जाएगा.

बयान में कहा गया है, "सभी बंधकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है और इस कठिन घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं. हमारे बंधकों को वापस लाने का प्रयास जारी है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि आखिरी बंधक वापस नहीं आ जाता."

हमास के एक जानकार सूत्र ने इस हस्तांतरण की पुष्टि की. सूत्र ने एएफपी को बताया, "गाजा पट्टी में आज बरामद एक इजराइली बंदी का शव रेड क्रॉस को सौंप दिया गया."

यह ताजा बातचीत तब हुई, जब वरिष्ठ इजराइली अधिकारियों और 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने हमास से स्थानांतरण में तेजी लाने की मांग की, जो उसके 20 जीवित बंधकों को रिहा करने के बाद से धीमा हो गया है.

बंधक और लापता परिवार फोरम ने कहा, "हमास को ठीक-ठीक पता है कि सभी मृत बंधकों को कहां रखा गया है. सभी 48 बंधकों की वापसी के लिए समझौते में निर्धारित समय सीमा के दो हफ़्ते बीत चुके हैं, फिर भी 13 बंधक अब भी हमास की कैद में हैं."

संगठन ने कहा, "परिवार इजराइल सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन और मध्यस्थों से आग्रह करते हैं कि जब तक हमास अपने सभी दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता और सभी बंधकों को इजराइल को वापस नहीं कर देता, तब तक समझौते के अगले चरण पर आगे न बढ़ें."

हमास के प्रवक्ता हजम कासिम ने इस दावे का विरोध किया कि समूह को शेष लापता शवों का स्थान पता है, और तर्क दिया कि दो साल के संघर्ष के दौरान इजराइल की बमबारी के कारण ये स्थान पहचान से बाहर हो गए हैं.

उन्होंने कहा, "हम युद्ध विराम समझौते के पहले चरण को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं ताकि कब्जे को कोई बहाना न मिले."

उन्होंने फिलिस्तीनियों की इस आशंका का जिक्र किया कि युद्धविराम के बावजूद इजराइल फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकता है. उन्होंने कहा, "हम इजराइली बंदियों के शव जल्द से जल्द सौंपने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

गौर करें तो इजराइल पर 7 अक्टूबर, 2023 को हुए हमले के दौरान, हमास के उग्रवादियों ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था, जिनमें से ज़्यादातर को इस महीने के युद्धविराम से पहले रिहा, बचा लिया गया था या बरामद कर लिया गया था.

आधिकारिक इजराइली आंकड़ों पर आधारित एएफपी की गणना के अनुसार, इस हमले में 1,221 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर नागरिक थे.

हमास द्वारा संचालित क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीय मानता है. गाजा पर इजराइल के बाद के हमले में कम से कम 68,527 लोग मारे गए.

रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने घोषणा की कि सोमवार को, इजराइल ने 2023 के हमले के बाद पहली बार गाजा की सीमा के पास के इलाकों से आपातकाल हटा लिया.

हमास का कहना है कि वह युद्धविराम के लिए प्रतिबद्ध है और जोर देकर कहता है कि वह शेष सभी शवों 11 इजराइली और थाईलैंड व तंजानिया के दो मजदूरों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन युद्ध के दौरान गाजा में हुए विनाश के कारण तलाशी अभियान में बाधा आ रही है.

पिछले दो दिनों में, मिस्र ने इजराइल की अनुमति से गाजा में राहत अभियान में मदद के लिए राहत दल और भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरण भेजे हैं.

इजराइली प्रवक्ता शोश बेड्रोसियन ने कहा कि रेड क्रॉस के कर्मचारियों, मिस्र के बचावकर्मियों और हमास के एक सदस्य की एक टीम शवों की तलाश कर रही है और उन्हें तथाकथित येलो लाइन पार करके इजराइली सेना के नियंत्रण वाले गाजा क्षेत्र में जाने की अनुमति दी गई है. रेडक्रॉस के एक प्रवक्ता ने भी पुष्टि की कि वह खोज दल का हिस्सा था.

गाजा युद्धविराम योजना के अगले चरणों के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन युद्धविराम की निगरानी के लिए अरब और मुस्लिम देशों के सैनिकों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल स्थापित करने पर काम कर रहा है. इजराइल ने प्रस्तावित सुरक्षा बल में तुर्की की भागीदारी का कड़ा विरोध किया है.

इजराइली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के नेतृत्व में, तुर्की ने "इजराइल के विरुद्ध एक शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया है. इसमें न केवल शत्रुतापूर्ण बयान, बल्कि इजराइल के विरुद्ध राजनयिक और आर्थिक उपाय भी शामिल हैं."

बुडापेस्ट की यात्रा के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "इसलिए हमारे लिए उनके सशस्त्र बलों को गाजा पट्टी में प्रवेश करने देना उचित नहीं है, और हम इस पर सहमत नहीं होंगे, और हमने अपने अमेरिकी मित्रों से यह बात कही है."

अमेरिकी सेना ने युद्धविराम की निगरानी और सहायता एवं पुनर्निर्माण के समन्वय के लिए दक्षिणी इजराइल में एक समन्वय केंद्र भी स्थापित किया है, लेकिन सहायता एजेंसियाँ गाज़ा के अंदर मानवीय काफिलों की पहुँच बढ़ाने पर जोर दे रही हैं.

इजराइल ने गाजा के मुख्य शहरों से अपनी सेनाएं हटा ली हैं, लेकिन अब भी पीली रेखा पर स्थित लगभग आधे क्षेत्र पर उसका नियंत्रण है. साथ ही उसने मिस्र के साथ राफा सीमा पार से सहायता की अनुमति देने के आह्वान का विरोध किया है.

ये भी पढ़ें - इजराइल को मिला एक और बंधक का ताबूत, PMO बोला- रेडक्रॉस को सौंपे गए अवशेष, जांच के बाद परिजन को सौंपे जाएंगे

