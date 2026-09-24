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गाजा के खान यूनिस में IDF के हमले में मारा गया हमास का वित्त प्रमुख अबू अलवान

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ( File Photo/ AP )

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तेल अवीव: इजराइली सेना ने दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस में एक लक्षित ऑपरेशन के दौरान हमास के वित्त विभाग के प्रमुख मुहम्मद अबू अलवान को मार गिराया है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यह टारगेटेड स्ट्राइक इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) और इजराइली सिक्योरिटी एजेंसी (ISA) के संयुक्त प्रयास के तहत की गई. इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "कुछ समय पहले खान यूनिस में IDF ने हमास आतंकवादी संगठन के वित्त विभाग के प्रमुख मुहम्मद अबू अलवान को मार गिराया. प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इस सटीक ऑपरेशन और हमारे दुश्मनों को नाकाम करने के लिए उनकी आक्रामक कार्रवाई के लिए IDF और ISA की सराहना करते हैं." इजराइली लीडरशिप ने जोर देकर कहा कि हमास के नेतृत्व और वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे, जब तक गाजा में हमास की मौजूदगी खत्म नहीं हो जाती. नेतन्याहू और काट्ज ने चेतावनी दी है कि हम हमास के कमांडरों और गुर्गों का पीछा करते रहेंगे, उसके फंडिंग के स्रोत को निशाना बनाएंगे, और उसके आतंकी बुनियादी ढांचे को खत्म करेंगे. हम हमास को खुद को फिर से ताकतवर बनाने नहीं देंगे, और न ही हम तब तक रुकेंगे जब तक गाजा में हमास का वजूद खत्म नहीं हो जाता. पिछले महीने की शुरुआत में, नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी थी कि अगर गाजा पट्टी से ड्रोन, गुब्बारे और पतंगें लॉन्च करना तुरंत बंद नहीं किया गया, तो इजराइल उन लोगों के खिलाफ लक्षित हमले तेज कर देगा जो इसके लिए जिम्मेदार हैं. हालांकि हमास ने आरोप लगाया था कि इजराइल बच्चों की पतंगों के बहाने गाजा पर "हमले" कर रहा है.