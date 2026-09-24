गाजा के खान यूनिस में IDF के हमले में मारा गया हमास का वित्त प्रमुख अबू अलवान
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा में हमास का वजूद खत्म नहीं हो जाता.
By ANI
Published : September 24, 2026 at 1:39 PM IST
तेल अवीव: इजराइली सेना ने दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस में एक लक्षित ऑपरेशन के दौरान हमास के वित्त विभाग के प्रमुख मुहम्मद अबू अलवान को मार गिराया है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यह टारगेटेड स्ट्राइक इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) और इजराइली सिक्योरिटी एजेंसी (ISA) के संयुक्त प्रयास के तहत की गई.
इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "कुछ समय पहले खान यूनिस में IDF ने हमास आतंकवादी संगठन के वित्त विभाग के प्रमुख मुहम्मद अबू अलवान को मार गिराया. प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इस सटीक ऑपरेशन और हमारे दुश्मनों को नाकाम करने के लिए उनकी आक्रामक कार्रवाई के लिए IDF और ISA की सराहना करते हैं."
इजराइली लीडरशिप ने जोर देकर कहा कि हमास के नेतृत्व और वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे, जब तक गाजा में हमास की मौजूदगी खत्म नहीं हो जाती.
नेतन्याहू और काट्ज ने चेतावनी दी है कि हम हमास के कमांडरों और गुर्गों का पीछा करते रहेंगे, उसके फंडिंग के स्रोत को निशाना बनाएंगे, और उसके आतंकी बुनियादी ढांचे को खत्म करेंगे. हम हमास को खुद को फिर से ताकतवर बनाने नहीं देंगे, और न ही हम तब तक रुकेंगे जब तक गाजा में हमास का वजूद खत्म नहीं हो जाता.
Joint Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 23, 2026
A short while ago in Khan Younis, the IDF eliminated Hamas terrorist organization finance department head Muhammad Abu Alwan.
The Prime Minister and Defense Minister commend the IDF and the…
पिछले महीने की शुरुआत में, नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी थी कि अगर गाजा पट्टी से ड्रोन, गुब्बारे और पतंगें लॉन्च करना तुरंत बंद नहीं किया गया, तो इजराइल उन लोगों के खिलाफ लक्षित हमले तेज कर देगा जो इसके लिए जिम्मेदार हैं. हालांकि हमास ने आरोप लगाया था कि इजराइल बच्चों की पतंगों के बहाने गाजा पर "हमले" कर रहा है.
इजराइली प्रधानमंत्री के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया कि नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने "आज शाम गाजा पट्टी से इजराइल की ओर लॉन्च किए गए ड्रोन, गुब्बारे और पतंगों के खतरे के संबंध में स्थिति का आकलन किया. चर्चा में आईडीएफ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख और आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए."
इजराइल ने हमास को चेतावनी दी कि "अगर इजराइल की तरफ लॉन्च तुरंत बंद नहीं हुए, तो IDF लॉन्च के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ टारगेटेड स्ट्राइक बढ़ा देगा और पतंगों, ड्रोन और गुब्बारों के लिए लॉन्च साइट के तौर पर इस्तेमाल होने वाली जगहों से लोगों को निकाल देगा."
प्रधानमंत्री ने साफ किया कि "7 अक्टूबर से पहले वाली स्थिति वापस नहीं आएगी. इजराइल हमास आतंकवादी संगठन या गाजा पट्टी में किसी और चीज को हमारे समुदायों को फिर से धमकाने और हमारे नागरिकों की सुरक्षा की भावना से समझौता करने की इजाजत नहीं देगा."
दूसरी ओर, अल-जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, हमास ने इजराइल पर आरोप लगाया कि वह गाजा पर "हमलों" को बढ़ाने के लिए बहाना बना रहा है, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीनी बच्चों द्वारा उड़ाई गई पतंगों पर हमले की धमकी दी थी. रिपोर्ट के अनुसार, हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम (Hazem Qassem) ने समूह की वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि यह कदम "बच्चों के लिए खतरा" है.
उन्होंने अमेरिका, मध्यस्थ और गारंटर देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजराइल पर गाजा में उसके बढ़ते हमलों को रोकने के लिए दबाव डालने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि यह संघर्षविराम को नाकाम करने का प्रयास है, जिसके प्रति फिलिस्तीनी पक्ष "पूरी तरह से प्रतिबद्ध" है.
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