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सालाना हज अपने अंतिम चरण में, अलविदाई तवाफ के साथ 30 तारीख को हाजियों की वापसी होगी शुरू

हज यात्री तीन दिन तक पत्थर मारने की रस्में पूरी करने के बाद तवाफ अल-विदा के साथ हज यात्रा खत्म करेंगे. मक्का से ईटीवी भारत के विशेष प्रतिनिधि खुर्शीद वानी की रिपोर्ट.

Haj pilgrimage begins to conclude
सालाना हज अपने अंतिम चरण में (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 9:43 PM IST

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मक्का (सऊदी अरब): सऊदी अरब में बुधवार को सालाना हज यात्रा खत्म होने को है. हज यात्रियों ने ग्रैंड मस्जिद में काबा का जरूरी चक्कर, तवाफ़ अल-इफ़ादा करना शुरू कर दिया है. हज का यह चौथा स्तंभ तीर्थयात्रियों के अराफात में खड़े होने के बाद किया जाता है, मुजदलिफा में रात बिताते हैं और जमरात में पत्थर मारने की रस्म पूरी करते हैं. ये सभी रस्में एक के बाद एक की जाती हैं.

सुबह-सुबह फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने के तुरंत बाद, हज़ारों हज यात्री पत्थर मारने की रस्म पूरी करने के लिए जमरात की ओर बढ़ते देखे गए. जमरात में शैतान के प्रतीक के तौर पर तीन दीवार जैसी बनावटें बनाई गई हैं. हज यात्री दीवारों की ओर कंकड़ फेंकते हैं, पहले दिन सबसे बड़ी दीवार पर सात और अगले दो दिनों में तीनों दीवारों पर सात-सात कंकड़ फेंके जाते हैं. उसके बाद हज यात्री तुरंत तवाफ़ अल-अफ़ादा करने के लिए ग्रैंड मस्जिद की ओर बढ़ते हैं.

सालाना हज अपने अंतिम चरण में (ETV Bharat)

तीन दिन तक पत्थर मारने की रस्में पूरी करने के बाद, जिसे तशरीक कहते हैं, हज यात्री मक्का शहर छोड़ने से पहले विदाई परिक्रमा, जिसे तवाफ अल-विदा कहते हैं, के साथ हज यात्रा खत्म करेंगे.

ईटीवी भारत के रिपोर्टर ने जमरात जा रहे कुछ भारतीय तीर्थयात्रियों से बात की, जिन्होंने सऊदी सरकार के आसान और बिना किसी परेशानी के तीर्थयात्रा के इंतजाम की तारीफ की. उत्तर प्रदेश के एक तीर्थयात्री ने कहा, "हमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई. यह सफ़र मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी रस्में बहुत ज़्यादा गर्मी में करनी पड़ती हैं, लेकिन हर तीर्थयात्री इसके लिए दिमागी तौर पर तैयार रहता है."

जमरात मीना घाटी में है, जहां से हज की रस्में शुरू होती हैं, क्योंकि तीर्थयात्री मीना में तीर्थयात्रा की शुरुआत से पहली पांच नमाज़ें पढ़ते हैं. ज़्यादातर तीर्थयात्री 9वीं और 10वीं ज़िलहाज के बीच मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे रात बिताते हैं और पैगंबर मुहम्मद की परंपरा के अनुसार दुआओं और प्रार्थनाओं में डूब जाते हैं.

बुधवार को सुबह होते ही, तीर्थयात्रियों ने कंकड़ मारने की रस्म के लिए जमरात की ओर अपना मार्च शुरू किया, जो ईद-उल-अज़हा के जश्न के साथ भी होता है. तीर्थयात्री एक जानवर की कुर्बानी देते हैं, जिससे वे बिना सिले एक जैसे सफ़ेद कपड़े, जिसे इहराम कहते हैं, को उतार देते हैं. सभी पुरुष तीर्थयात्री इहराम पहनते हैं, जो पूरे शरीर को लपेटने के लिए इस्तेमाल होने वाले दो कपड़े होते हैं.

जमरात और उसकी ओर जाने वाली सड़कों के पास सुरक्षा और तेज गर्मी से बचाव के कड़े इंतज़ाम देखे गए. इस साल 1.7 मिलियन से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने हज किया. इनमें 1,546,655 विदेशी तीर्थयात्री और 160,646 घरेलू तीर्थयात्री शामिल हैं. काउंसिल जनरल ऑफ़ इंडिया, जेद्दा फरहान सूरी ने ईटीवी भारत को बताया कि भारत से 1,75,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने हज किया.

उन्होंने तीर्थयात्रा को आसानी से पूरा करने के लिए भारतीय और सऊदी अधिकारियों के बीच सहयोग की तारीफ़ की. भारतीय तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 30 मई को वापस आएगा और उड़ानें एक महीने तक जारी रहेंगी.

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