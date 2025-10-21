ETV Bharat / international

H-1B वीजा आवेदकों के लिए राहतभरी खबर, एक लाख डॉलर की फीस से ऐसे बच सकते हैं

वाशिंगटन डीसी: अमेरिका में एच1बी वीजा के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों के लिए राहतभरी खबर है. नए दिशा निर्देशों के अनुसार, 1 लाख अमेरिकी डॉलर का एच1बी वीजा शुल्क "स्थिति में परिवर्तन" या "प्रवास विस्तार" चाहने वाले आवेदकों पर लागू नहीं होगा. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं ने सोमवार (स्थानीय समय) को यह जानकारी दी.

यूएससीआईएस ने पुष्टि की है कि अगर आवेदक किसी दूसरे वीज़ा (जैसे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एफ-1 वीज़ा, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एल-1 वीज़ा) पर अमेरिका में प्रवेश करता है और फिर अमेरिका के अंदर एच-1बी वीज़ा पर स्विच करता है, तो उसे 1 लाख डॉलर के एच-1बी शुल्क से बच सकता है. वे अपने एच-1बी वीजा पर अमेरिका में दोबारा प्रवेश कर सकते हैं और उन पर जुर्माना नहीं लगेगा.

यह उद्घोषणा 21 सितंबर, 2025 को पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद दायर की गई नई एच-1बी याचिकाओं पर लागू होगी, जो उन लाभार्थियों की ओर से दायर की गई हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर हैं और जिनके पास वैध एच-1बी वीज़ा नहीं है.

यह दिशा-निर्देश उन मामलों में भी लागू होगी जहां 21 सितंबर, 2025 को पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद दायर की गई याचिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी विदेशी के लिए कांसुलर सूचना, प्रवेश बंदरगाह सूचना, या उड़ान-पूर्व निरीक्षण का अनुरोध किया गया हो.

यूएससीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह घोषणा किसी भी पूर्व जारी किए गए और वर्तमान में वैध एच-1बी वीजा, या 21 सितंबर, 2025 को पूर्वाह्न 12:01 बजे से पहले प्रस्तुत की गई किसी भी याचिका पर लागू नहीं होती है. यह वर्तमान एच-1बी वीजा के किसी भी धारक, या याचिका अनुमोदन के बाद किसी भी विदेशी लाभार्थी को संयुक्त राज्य अमेरिका में आने-जाने से नहीं रोकती है.