उत्तरी नाइजीरिया में बंदूकधारियों के हमले में 30 लोगों की मौत, कई लोगों का अपहरण

उत्तरी नाइजीरिया में बंदूकधारियों के हमले में 30 ग्रामीणों की मौत हो गई.

Gunmen kill several people in northern Nigeria
उत्तरी नाइजीरिया में बंदूकधारियों के हमले में कई लोगों की मौत हो गई (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
By AP (Associated Press)

Published : January 4, 2026 at 5:46 PM IST

मीना (नाइजीरिया) : उत्तरी नाइजीरिया के नाइजर राज्य के एक गांव पर बंदूकधारियों के हमले में कम से कम 30 ग्रामीणों की मौत हो गई जबकि कई अन्य का अपहरण कर लिया गया. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

नाइजर राज्य पुलिस के प्रवक्ता वासिउ अबियोदुन ने एक बयान में कहा कि बंदूकधारियों ने शनिवार शाम राज्य के बोर्गु स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में कसुआन-दाजी गांव पर धावा बोल दिया और निवासियों पर गोलीबारी शुरू कर दी. उन्होंने स्थानीय बाजार और कई घरों को भी जला दिया.

कम से कम दो ग्रामीणों ने मृतकों की संख्या 37 बताई और आशंका जताई कि यह संख्या इससे भी अधिक हो सकती है क्योंकि रविवार तक कुछ लोग लापता थे. ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सुरक्षा बल अब तक इलाके में नहीं पहुंचे हैं जो पुलिस के उस दावे का खंडन करती है कि उन्होंने अपहृत लोगों की तलाश के लिए अधिकारी तैनात किए हैं.

आबादी वाले देश नाइजीरिया में ऐसे हमले आम हैं, जहाँ कंट्रोल पाने के लिए दर्जनों बदमाश गैंग अक्सर कम सुरक्षा और सरकारी मौजूदगी वाली दूर-दराज की बस्तियों को निशाना बनाते हैं.

शनिवार को कसुआन-दाजी गांव में हुआ हमला पापिरी कम्युनिटी के पास हुआ, जहां नवंबर में एक कैथोलिक स्कूल से 300 से ज़्यादा स्कूली बच्चों और उनके टीचरों को किडनैप कर लिया गया था.

पुलिस के मुताबिक, कसुआन-दाजी गांव पर हमला करने वाले हमलावर काबे ज़िले के पास नेशनल पार्क फ़ॉरेस्ट से आए थे, जो एक आम ट्रेंड की ओर इशारा करता है जहां छोड़े गए बड़े जंगल हथियारबंद गैंग के लिए ठिकाने का काम करते हैं.

