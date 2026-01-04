उत्तरी नाइजीरिया में बंदूकधारियों के हमले में 30 लोगों की मौत, कई लोगों का अपहरण
उत्तरी नाइजीरिया में बंदूकधारियों के हमले में 30 ग्रामीणों की मौत हो गई.
Published : January 4, 2026 at 5:46 PM IST
मीना (नाइजीरिया) : उत्तरी नाइजीरिया के नाइजर राज्य के एक गांव पर बंदूकधारियों के हमले में कम से कम 30 ग्रामीणों की मौत हो गई जबकि कई अन्य का अपहरण कर लिया गया. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.
नाइजर राज्य पुलिस के प्रवक्ता वासिउ अबियोदुन ने एक बयान में कहा कि बंदूकधारियों ने शनिवार शाम राज्य के बोर्गु स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में कसुआन-दाजी गांव पर धावा बोल दिया और निवासियों पर गोलीबारी शुरू कर दी. उन्होंने स्थानीय बाजार और कई घरों को भी जला दिया.
Gunmen raid village in northern Nigeria, killing over 30 people and abducting several others, reports AP citing police— Press Trust of India (@PTI_News) January 4, 2026
कम से कम दो ग्रामीणों ने मृतकों की संख्या 37 बताई और आशंका जताई कि यह संख्या इससे भी अधिक हो सकती है क्योंकि रविवार तक कुछ लोग लापता थे. ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सुरक्षा बल अब तक इलाके में नहीं पहुंचे हैं जो पुलिस के उस दावे का खंडन करती है कि उन्होंने अपहृत लोगों की तलाश के लिए अधिकारी तैनात किए हैं.
आबादी वाले देश नाइजीरिया में ऐसे हमले आम हैं, जहाँ कंट्रोल पाने के लिए दर्जनों बदमाश गैंग अक्सर कम सुरक्षा और सरकारी मौजूदगी वाली दूर-दराज की बस्तियों को निशाना बनाते हैं.
शनिवार को कसुआन-दाजी गांव में हुआ हमला पापिरी कम्युनिटी के पास हुआ, जहां नवंबर में एक कैथोलिक स्कूल से 300 से ज़्यादा स्कूली बच्चों और उनके टीचरों को किडनैप कर लिया गया था.
पुलिस के मुताबिक, कसुआन-दाजी गांव पर हमला करने वाले हमलावर काबे ज़िले के पास नेशनल पार्क फ़ॉरेस्ट से आए थे, जो एक आम ट्रेंड की ओर इशारा करता है जहां छोड़े गए बड़े जंगल हथियारबंद गैंग के लिए ठिकाने का काम करते हैं.
ये भी पढ़ें- वेनेजुएला से पहले भी अमेरिका कर चुका है ऐसा ऑपरेशन, जानें किस देश में किया था