पाकिस्तान: बलूचिस्तान में हमलावरों ने खदान से 18 श्रमिकों का अपहरण किया; ऑपरेशन में आठ आतंकी ढेर
बलूचिस्तान के खुजदार जिले के दूरदराज के नाल इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने खदान पर हमला किया और 18 श्रमिकों को अपने साथ ले गए.
By PTI
Published : October 18, 2026 at 8:58 PM IST
कराची: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को संगमरमर की खदान पर अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने हमला कर दिया और कम से कम 18 श्रमिकों का अपहरण कर लिया. पुलिस ने बताया कि एक अन्य श्रमिक घायल हो गया.
यह घटना खुजदार जिले के दूरदराज के नाल इलाके में तड़के उस समय हुई जब मोटरसाइकिलों और अन्य वाहनों पर सवार हथियारबंद हमलावर खदान स्थल पर पहुंच गए.
फिलहाल किसी भी विद्रोही संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.
पुलिस और प्रांतीय सरकार ने अभी तक घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. हालांकि, नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर पुलिस के दो अधिकारियों ने बताया कि हमलावर 18 श्रमिकों को अपने साथ ले गए.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "मोटरसाइकिलों और वाहनों पर आए लोगों ने गोलीबारी की और फिर मौके पर मौजूद श्रमिकों को एक जगह इकट्ठा किया तथा उनमें से 18 का अपहरण कर फरार हो गए."
उन्होंने बताया कि हमले में एक अन्य श्रमिक घायल हो गया. अगवा श्रमिकों में से अधिकांश आसपास के गांवों और इलाकों के रहने वाले हैं.
बलूचिस्तान में मारे गए आठ आतंकी
उधर, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अशांत बलूचिस्तान प्रांत में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए तीन अभियानों में आठ आतंकवादियों को मार गिराया. पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा 'इंटर-सर्विस पब्लिक रिलेशंस' (ISPR) ने रविवार को कहा कि आतंकवादियों के इलाके में छिपे होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद शनिवार को प्रांत के क्वेटा, नुश्की और खुजदार जिलों में ये अभियान चलाए गए.
आईएसपीआर ने एक बयान में कहा कि क्वेटा जिले के पंजपई इलाके में एक अभियान के दौरान पांच आतंकवादी मारे गए.
बयान के अनुसार, नुश्की जिले में एक अन्य अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने पर धावा बोला. इस दौरान भीषण गोलीबारी में दो आतंकवादी मारे गए.
पाकिस्तानी सेना ने बताया कि अभियान के दौरान आतंकवादियों के पास से करीब 500 किलोग्राम विस्फोटक भी बरामद किया गया. आईएसपीआर के अनुसार, खुजदार जिले में अन्य अभियान के दौरान एक आतंकवादी मारा गया.
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