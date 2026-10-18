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पाकिस्तान: बलूचिस्तान में हमलावरों ने खदान से 18 श्रमिकों का अपहरण किया; ऑपरेशन में आठ आतंकी ढेर

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File/ ANI )

By PTI 2 Min Read

कराची: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को संगमरमर की खदान पर अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने हमला कर दिया और कम से कम 18 श्रमिकों का अपहरण कर लिया. पुलिस ने बताया कि एक अन्य श्रमिक घायल हो गया.

यह घटना खुजदार जिले के दूरदराज के नाल इलाके में तड़के उस समय हुई जब मोटरसाइकिलों और अन्य वाहनों पर सवार हथियारबंद हमलावर खदान स्थल पर पहुंच गए.