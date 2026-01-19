ETV Bharat / international

नाइजीरिया के दो चर्चों से बंदूकधारियों ने 163 श्रद्धालुओं को किडनैप किया, क्या फिरौती का है मामला?

पादरी ने बताया कि, बंदूकधारियों ने नाइजीरिया के दो चर्चों से 163 श्रद्धालुओं को किडनैप कर लिया है.

gunmen-kidnap-163-worshippers-from-two-nigerian-churches-clergy
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 19, 2026 at 10:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानो: नाइजीरिया के उत्तरी कडुना राज्य में रविवार को दो चर्चों पर हमला करने के बाद हथियारबंद गैंग ने 163 ईसाई श्रद्धालुओं को किडनैप कर लिया. पादरी के एक सदस्य ने समाचार एजेंसी एएफपी को इस बात की जानकारी दी.

देश के उत्तरी हिस्से के लिए क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया के हेड रेवरेंड जोसेफ हयाब ने सोमवार को बताया कि, हमलावर बड़ी संख्या में आए और चर्चों के प्रवेशद्वार को ब्लॉक कर दिया और श्रद्धालुओं को किडनैप कर लिया.

कडुना शहर में रहने वाले हयाब ने एएफपी को बताया कि, असल अपराधियों ने 172 लोगों को अगवा किया था. उसमें से 9 किसी तरह से जान बचाकर भाग गए. अपहरणकर्ता 163 लोगों को अपने साथ जंगल में ले गए हैं.

AFP को सोमवार को मिली यूएन सिक्योरिटी रिपोर्ट में भी बताया गया है कि 100 से ज्यादा लोगों को किडनैप किया गया था. खबर के मुताबिक, ईसाई बहुल कजुरू जिले के कुर्मिन वाली गांव में रविवार की प्रार्थना के दौरान बंदूकधारियों ने दो चर्चों पर हमला किया.

यह नाइजीरिया में ईसाइयों और मुसलमानों दोनों को निशाना बनाकर की जा रही किडनैपिंग की नई घटना है. नाइजीरिया में 'बैंडिट्स' के नाम से जाने जाने वाले गैंग अक्सर फिरौती के लिए बड़े पैमाने पर किडनैपिंग करते हैं और देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में गांवों को लूटते हैं. नवंबर में, हथियारबंद गैंग ने नाइजर राज्य के एक कैथोलिक स्कूल से 300 से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों को अगवा कर लिया था. उन्हें कुछ हफ्तों बाद दो बैच में छोड़ा गया.

नाइजीरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के हथियारबंद झगड़ों में ईसाइयों की बड़े पैमाने पर हत्या की है. दिसंबर के आखिर में अमेरिका ने उन लोगों पर हमले किए जिन्हें उसने और नाइजीरियाई सरकार ने इस्लामिक स्टेट ग्रुप से जुड़े मिलिटेंट्स बताया था.

लागोस की कंसल्टेंसी एसबीएम इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, नाइजीरिया में किडनैपिंग ज्यादातर फिरौती के लिए होती है और यह संकट 'एक स्ट्रक्चर्ड, प्रॉफिट कमाने वाली इंडस्ट्री' बन गया है, जिसने जुलाई 2024 और जून 2025 के बीच लगभग 1.66 मिलियन डॉलर जुटाए.

ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ जोरदार धमाका, कम से कम 7 लोगों की मौत...दर्जनों घायल

TAGGED:

NIGERIA
KIDNAPPING
CHURCH
RELIGION
GUNMEN KIDNAP 163 WORSHIPPERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.