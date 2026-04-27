नाइजीरिया में स्कूल पर हमला, बंदूकधारियों ने कई बच्चों को किडनैप किया
नाइजीरिया के कोगी राज्य में एक दूरदराज इलाके में अनाथालय और स्कूल पर बंदूकधारियों ने हमला कर 23 बच्चों को अगवा कर लिया.
Published : April 27, 2026 at 7:10 PM IST
अबूजा (नाइजीरिया): उत्तर-मध्य नाइजीरिया में एक अनाथालय पर बंदूकधारियों ने हमला किया और 23 बच्चों (pupils) को अगवा कर लिया. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि बाद में 15 बच्चों को बचा लिया गया.
अधिकारियों के अनुसार, यह हमला कोगी (Kogi) राज्य की राजधानी लोकोजा (Lokoja) के एक दूरदराज इलाके में हुआ. उन्होंने कहा कि यह हमला दहल्लुकिताब ग्रुप ऑफ स्कूल्स (Dahallukitab Group of Schools) पर हुआ, जो इलाके में गैर-कानूनी तरीके से चल रहा था.
फिलहाल किसी भी आतंकी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस इलाके में फिरौती के लिए किडनैपिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है.
अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि अगवा किए गए बच्चों की उम्र कितनी है. लेकिन नाइजीरिया में 'प्यूपिल' शब्द का मतलब आमतौर पर किंडरगार्टन या प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे से होता है, जिसमें 12 साल तक के बच्चे शामिल हैं.
कोगी राज्य के कमिश्नर किंग्सले फेमी फानवो (Kingsley Femi Fanwo) ने एक बयान में कहा कि अगवा किए गए बाकी आठ बच्चों की सुरक्षित वापसी और अपराधियों को पकड़ने के लिए गहन अभियान जारी है.
अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में स्टूडेंट्स की किडनैपिंग की घटनाएं आम बात हैं. जानकारों का कहना है कि हथियारबंद समूह स्कूलों और स्टूडेंट्स को ध्यान खींचने के लिए "रणनीतिक" लक्ष्य के तौर पर देखते हैं.
नाइजीरिया एक मुश्किल सुरक्षा संकट से जूझ रहा है, खासकर उत्तर में, जहां एक दशक से ज्यादा समय से विद्रोह चल रहा है. देश के बड़े उग्रवादी समूहों में बोको हराम और उससे अलग हुआ ग्रुप, जिसे ISWAP के नाम से जाना जाता है, शामिल हैं. आईएस से जुड़ा लकुरावा ग्रुप (Lakurawa group) भी है जो नाइजर की सीमा से लगे देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में सक्रिय है.
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