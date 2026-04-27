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नाइजीरिया में स्कूल पर हमला, बंदूकधारियों ने कई बच्चों को किडनैप किया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File/ AP )

अबूजा (नाइजीरिया): उत्तर-मध्य नाइजीरिया में एक अनाथालय पर बंदूकधारियों ने हमला किया और 23 बच्चों (pupils) को अगवा कर लिया. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि बाद में 15 बच्चों को बचा लिया गया. अधिकारियों के अनुसार, यह हमला कोगी (Kogi) राज्य की राजधानी लोकोजा (Lokoja) के एक दूरदराज इलाके में हुआ. उन्होंने कहा कि यह हमला दहल्लुकिताब ग्रुप ऑफ स्कूल्स (Dahallukitab Group of Schools) पर हुआ, जो इलाके में गैर-कानूनी तरीके से चल रहा था. फिलहाल किसी भी आतंकी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस इलाके में फिरौती के लिए किडनैपिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि अगवा किए गए बच्चों की उम्र कितनी है. लेकिन नाइजीरिया में 'प्यूपिल' शब्द का मतलब आमतौर पर किंडरगार्टन या प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे से होता है, जिसमें 12 साल तक के बच्चे शामिल हैं.