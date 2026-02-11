ETV Bharat / international

थाईलैंड : स्कूल में घुसकर गोलीबारी, तीन लोग घायल, बंदूकधारी गिरफ्तार

बैंकॉक : थाईलैंड के दक्षिणी प्रांत सोंगखला के हाट याई में बुधवार को एक स्कूल में घुसकर गोलीबारी किए जाने का मामला सामने आया है. गोलीबारी में एक टीचर और दो बच्चे घायल हो गए.

बताया जाता है कि आरोपी प्रथान खिरीवात नाम के स्कूल में घुस गया और गोलीबारी शुरू कर दी. गोली चलाने से तीन लोग घायल हो गए. इस बारे में थाईलैंड के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक बयान में कहा, "पुलिस ने हाट याई शूटिंग के संदिग्ध को गोली मार दी है, जबकि पहले कहा गया था कि वह मारा गया है."

पब्लिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक महिला और एक 14 साल की लड़की को गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और दोनों की सर्जरी की गई. यह भी बताया गया कि एक दूसरे बच्चे को ऊंचाई से गिरने के बाद टखने में चोट लगी.

वहीं सोंगखला प्रांतीय सरकार ने एक बयान में कहा कि संदिग्ध व्यक्ति बंदूक लेकर गुस्से में फातोंग प्रथान खिरिवात स्कूल में घुसा था. प्रांतीय सरकार ने कहा कि उसके अंदर आने के थोड़ी देर बाद, "लगभग दो से तीन गोलियों की आवाज सुनी गई." राष्ट्रीय पुलिस ने कहा कि संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है.