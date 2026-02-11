थाईलैंड : स्कूल में घुसकर गोलीबारी, तीन लोग घायल, बंदूकधारी गिरफ्तार
थाईलैंड के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने कहा कि पुलिस ने हाट याई शूटिंग में संदिग्ध को गोली मार दी.
By AFP
Published : February 11, 2026 at 8:02 PM IST
बैंकॉक : थाईलैंड के दक्षिणी प्रांत सोंगखला के हाट याई में बुधवार को एक स्कूल में घुसकर गोलीबारी किए जाने का मामला सामने आया है. गोलीबारी में एक टीचर और दो बच्चे घायल हो गए.
बताया जाता है कि आरोपी प्रथान खिरीवात नाम के स्कूल में घुस गया और गोलीबारी शुरू कर दी. गोली चलाने से तीन लोग घायल हो गए. इस बारे में थाईलैंड के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक बयान में कहा, "पुलिस ने हाट याई शूटिंग के संदिग्ध को गोली मार दी है, जबकि पहले कहा गया था कि वह मारा गया है."
पब्लिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक महिला और एक 14 साल की लड़की को गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और दोनों की सर्जरी की गई. यह भी बताया गया कि एक दूसरे बच्चे को ऊंचाई से गिरने के बाद टखने में चोट लगी.
वहीं सोंगखला प्रांतीय सरकार ने एक बयान में कहा कि संदिग्ध व्यक्ति बंदूक लेकर गुस्से में फातोंग प्रथान खिरिवात स्कूल में घुसा था. प्रांतीय सरकार ने कहा कि उसके अंदर आने के थोड़ी देर बाद, "लगभग दो से तीन गोलियों की आवाज सुनी गई." राष्ट्रीय पुलिस ने कहा कि संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है.
एक स्कूल प्रशासक ने एएफपी को बताया कि वह मौके पर थी और फोन रखने से पहले कुछ भी बोलने से डर रही थीं. थाईलैंड में बंदूक रखने वालों की दर इस इलाके में सबसे ज़्यादा है, यहां लगभग 10 मिलियन हथियार प्रचलन में होने का अनुमान है.
बंदूक कानूनों को सख्त करने के पिछले वादों से बार-बार होने वाली दुखद घटनाओं को रोका नहीं जा सका है. 2023 में, जांचकर्ताओं के अनुसार, एक 14 साल के लड़के ने, जो मानसिक बीमारी का इलाज करा रहा था, राजधानी बैंकॉक के एक भरे हुए मॉल में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
पिछले साल, एक पुराने पुलिसवाले ने बंदूक और चाकू से देश के नॉर्थ में एक नर्सरी में घुसकर 24 बच्चों और 12 बड़ों की हत्या कर दी थी, जो थाईलैंड के सबसे खतरनाक हत्याकांडों में से एक था. 2020 में उत्तर-पूर्वी शहर नाखोन रत्चासिमा के एक मॉल में एक पूर्व आर्मी ऑफिसर ने 29 लोगों को गोली मार दी थी.
ये भी पढ़ें- कनाडा: ब्रिटिश कोलंबिया के टंबलर रिज स्कूल में फायरिंग, 10 की मौत, 25 घायल