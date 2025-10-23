ETV Bharat / international

नेपाल में 5 मार्च को होकर रहेगा चुनाव, पीएम सुशीला कार्की बोलीं- होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

नेपाल में आम चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के दौरान, राजनीतिक नेताओं ने सरकार से चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया.

Nepal PM Karki
नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 11:11 AM IST

काठमांडू: नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने बुधवार को कहा कि उनकी अंतरिम सरकार 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

भक्तपुर के मध्यपुर थिमी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, "हम संविधान के अनुरूप जेनरेशन जेड की जायज आवाजों को उठाने के लिए जिम्मेदार हैं. सरकार ऐसा माहौल बनाएगी, जहां नेपाली बिना किसी डर के मतदान कर सकें. लोकतंत्र को मजबूत कर सकें. समृद्धि को बढ़ावा दे सकें और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकें."

उनकी यह टिप्पणी पिछले महीने कार्यवाहक सरकार के गठन के बाद पहली बार प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात और आम चुनावों की तैयारियों तथा सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के एक दिन बाद आई है.

गौर करें तो बलुवाटर स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई इस बैठक में भंग प्रतिनिधि सभा के कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया.

73 वर्षीय सुशीला कार्की पिछले महीने तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को पद से हटाए जाने के बाद नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर युवाओं के नेतृत्व वाले 'जेन जेड' आंदोलन के बाद ओली को पद से हटा दिया गया था.

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि मंगलवार को राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हुई बातचीत ने आगामी आम चुनावों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया.

5 घंटे चली बैठक के दौरान, राजनीतिक नेताओं ने सरकार से चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया. कार्की ने निर्धारित समय पर चुनाव कराने के सरकार के रुख को दोहराया.

खरेल ने मंगलवार देर रात संवाददाताओं से कहा, "राजनीतिक दलों के साथ यह बहुत सकारात्मक चर्चा रही. उनमें से अधिकतर चुनाव के प्रति सकारात्मक थे. इससे सरकार को गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला."

खरेल ने कहा, "सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और कैबिनेट सदस्यों ने चुनाव के लिए माहौल बनाने में मदद करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ खुद को प्रस्तुत किया."

उन्होंने कहा, "चुनाव कराने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और आगामी चुनावों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक गंभीर और गहन चर्चा थी. राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए सरकार की तैयारियों से अवगत कराया गया."

सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा. नेपाल के शीर्ष निर्वाचन निकाय ने प्रतिनिधि सभा के चुनाव की तारीख 5 मार्च, 2026 पहले ही घोषित कर दी है.

सरकार की ओर से उपस्थित लोगों में प्रधानमंत्री कार्की, वित्त मंत्री रामेश्वर खनल, ऊर्जा मंत्री कुलमन घीसिंग, गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल, कृषि मंत्री मदन परियार और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जगदीश खरेल शामिल थे.

नेपाली कांग्रेस से गगन कुमार थापा और प्रकाश शरण महत; सीपीएन यूएमएल से शंकर पोखरेल और प्रदीप ग्यावली; सीपीएन (माओवादी सेंटर) से बर्षा मान पुन और पम्फा भुसाल; राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से स्वर्णिम वागले और शोभिता गौतम; सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) से राजेंद्र पांडे और प्रकाश ज्वाला; राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी से राजेंद्र गुरुंग और मोहन श्रेष्ठ; बैठक में जनता समाजवादी पार्टी के उपेन्द्र यादव और प्रकाश अधिकारी सहित अन्य लोग शामिल हुए.

अलग से, युवाओं के नेतृत्व वाले जेनरेशन ज़ेड आंदोलन में घायल हुए लोगों के प्रतिनिधियों ने पिछले महीने कार्की से मुलाकात की और सरकार को भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी.

रूपिन खड़का के नेतृत्व में घायलों के 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि क्रांति से जन्मी सरकार को क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए.

खड़का ने पूछा, "जिन लोगों के खिलाफ हमने विरोध किया, वे अभी भी आजाद हैं. सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा है? क्या यह नियम है या संविधान?"

प्रधानमंत्री कार्की ने आश्वासन दिया कि अंतरिम सरकार कानून के अनुसार काम कर रही है. उन्होंने कहा, "हम जेनरेशन जेड आंदोलन की भावना से अलग नहीं होंगे."

उन्होंने आगे कहा, "हम उचित प्रक्रियाओं और कानून के दायरे में काम करेंगे। हम दिए गए जनादेश के अनुसार काम कर रहे हैं. चुनाव होंगे और भ्रष्टाचार की जाँच जारी है."

