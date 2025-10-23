ETV Bharat / international

नेपाल में 5 मार्च को होकर रहेगा चुनाव, पीएम सुशीला कार्की बोलीं- होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की. ( IANS )

काठमांडू: नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने बुधवार को कहा कि उनकी अंतरिम सरकार 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं. भक्तपुर के मध्यपुर थिमी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, "हम संविधान के अनुरूप जेनरेशन जेड की जायज आवाजों को उठाने के लिए जिम्मेदार हैं. सरकार ऐसा माहौल बनाएगी, जहां नेपाली बिना किसी डर के मतदान कर सकें. लोकतंत्र को मजबूत कर सकें. समृद्धि को बढ़ावा दे सकें और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकें." उनकी यह टिप्पणी पिछले महीने कार्यवाहक सरकार के गठन के बाद पहली बार प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात और आम चुनावों की तैयारियों तथा सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के एक दिन बाद आई है. गौर करें तो बलुवाटर स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई इस बैठक में भंग प्रतिनिधि सभा के कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया. 73 वर्षीय सुशीला कार्की पिछले महीने तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को पद से हटाए जाने के बाद नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर युवाओं के नेतृत्व वाले 'जेन जेड' आंदोलन के बाद ओली को पद से हटा दिया गया था. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि मंगलवार को राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हुई बातचीत ने आगामी आम चुनावों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया. 5 घंटे चली बैठक के दौरान, राजनीतिक नेताओं ने सरकार से चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया. कार्की ने निर्धारित समय पर चुनाव कराने के सरकार के रुख को दोहराया. खरेल ने मंगलवार देर रात संवाददाताओं से कहा, "राजनीतिक दलों के साथ यह बहुत सकारात्मक चर्चा रही. उनमें से अधिकतर चुनाव के प्रति सकारात्मक थे. इससे सरकार को गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला." खरेल ने कहा, "सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और कैबिनेट सदस्यों ने चुनाव के लिए माहौल बनाने में मदद करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ खुद को प्रस्तुत किया."