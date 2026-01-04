मादुरो ने हिरासत में जाते हुए कहा, 'गुड नाइट और 'हैप्पी न्यू ईयर'
डीईए हिरासत में मादुरो हथकड़ी पहने काले रंग के कपड़े में जाते हुए नजर आए. डीईए एजेंट उन्हें पकड़ रखा था.
By ANI
Published : January 4, 2026 at 2:41 PM IST
न्यूयॉर्क: वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को रिपोर्टर और ड्रग्स प्रवर्तन प्रशासन (डीईए) एजेंट को हैप्पी न्यू ईयर और गुड नाइट कहते देखा गया. अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे हथकड़ी पहने हुए डीईए हिरासत में कदम बढ़ा रहे हैं, जब उन्हें कस्टडी में ले जाया जा रहा था.
इस बीच सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति की पावर और ड्यूटी संभालने का आदेश दिया, क्योंकि अमेरिका ने निकोलस मादुरो को हटा दिया है. इस आदेश की घोषणा शनिवार रात (लोकल टाइम) को की गई. इसमें यह नतीजा निकाला गया कि मादुरो के लिए 'अपना काम करना कुछ समय के लिए नामुमकिन है.'
#Atención Primeras imágenes de Nicolás Maduro tras bajar del helicóptero y en los cuarteles de la DEA, después de su captura en Venezuela, por parte de la administración del presidente Donald Trump. #VocesySonidos pic.twitter.com/wEqm5TUtGp— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 4, 2026
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी टेलीविजन चैनल वीटीवी पर ब्रॉडकास्ट हुए एक सेशन में जस्टिस तानिया डी'मेलियो द्वारा पढ़े गए ऑर्डर के मुताबिक, रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगी. ताकि प्रशासनिक और देश की पूरी तरह से रक्षा की गारंटी दी जा सके.' वेनेजुएला के संविधान में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति कुछ समय के लिए या पूरी तरह से गैर-मौजूद हों तो उप-राष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्रपति की जगह लेनी चाहिए.
मादुरो को हटाने का प्लान ट्रंप को उनके पहले टर्म में दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी प्रेसिडेंट को इस मुद्दे पर 'फोकस' नहीं रख पाए. उनके पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने सीएनएन को बताया. बोल्टन ने सीएनएन को बताया कि ट्रंप अपने पहले टर्म के दौरान ही 'वेनेजुएला के तेल में बहुत दिलचस्पी रखते थे.' बोल्टन ने कहा कि वह और उनकी टीम मादुरो को हटाने के आइडिया में ट्रंप की दिलचस्पी जगाने में कामयाब रहे, लेकिन 'उन्हें इस पर फोकस नहीं रख सके.'
उन्होंने यह भी कहा कि उस समय वेनेजुएला में विपक्ष का मानना था कि आर्थिक दबाव मादुरो के शासन को तोड़ने के लिए काफी होगा. अमेरिका ने वो किया जिसे ट्रंप ने 'वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला' कहा और मादुरो को पकड़ लिया, ताकि उन पर आरोप लग सकें. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कांग्रेस की मंजूरी के बिना यह शासन बदलने की कोशिश शुरू की.