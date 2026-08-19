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मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सोने की खदान धंसी, 30 की मौत, कई मलबे में दबे

बांगुई: सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के पश्चिमी हिस्से में मंगलवार को सोने की खदान का एक हिस्सा ढह गया, जिससे कम से कम 30 खनिकों की मौत हो गई और कई अन्य लोग फंस गए. राहत बचाव अभियान चलाया गया. इसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई.

रिपोर्ट के मुताबिक बचे हुए खनिकों में से एक फ्लोरियन गागुएंडे के अनुसार नाना-माम्बरे प्रीफेक्चर के अब्बा इलाके में मंगलवार सुबह कम-तकनीक वाली, पारंपरिक तरीके से चलाई जा रही खदान ढह गई. उन्होंने बताया कि बचावकर्मी उन अन्य खनिकों की तलाश में जुट गए, जिनके फंसे होने की आशंका जताई गई. हालांकि उनके जीवित मिलने की संभावना कम होती बतायी गई.

उप-प्रान्त के उप महापौर सौलेमाने बी ने कहा कि बचावकर्मी और निवासी कई घंटों में ढही खदान से 30 शवों को निकालने में कामयाब रहे, और घायल खनिकों का इलाज किया गया. सौलेमाने बी ने कहा, 'यह भयानक है और हम संगठनों और अच्छे इरादे वाले सभी लोगों से मदद मांग रहे हैं ताकि उन लोगों को गड्ढे से बाहर निकाला जा सके जो ऐसा करने में असमर्थ हैं.'