ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान टॉप पर, 2025 में आतंकी घटनाएं 22 प्रतिशत घटीं
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार, भारत में 2025 में आतंकवादी से जुड़ी 142 से अधिक घटनाएं और 100 से ज्यादा मौतें हुईं.
Published : March 25, 2026 at 3:49 PM IST
हैदराबाद: ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (GTI) एक बड़ा अध्ययन है जो दुनिया की 99.7 प्रतिशत आबादी को कवर करते हुए 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण करता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में आतंकवाद से होने वाली मौतें 28 प्रतिशत घटकर 5,582 हो गईं, जबकि आतंकवाद से संबंधित घटनाएं 22 प्रतिशत घटकर 2,944 हो गईं, जो 2007 के बाद सबसे कम है. इसके उलट, 2025 में पश्चिमी आतंकवाद से होने वाली मौतें 280 प्रतिशत बढ़कर 57 हो गईं, जिसकी मुख्य वजह यहूदी-विरोधी भावना, इस्लामोफोबिया और राजनीतिक आतंकवाद है.
सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (GTI) 2026 में पाकिस्तान को पहली बार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में नंबर एक स्थान पर रखा गया है, जबकि पिछले साल आतंकवाद से जुड़ी मौतों में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी.
आतंकवाद से प्रभावित देशों में पाकिस्तान पहले नंबर पर
पाकिस्तान इस इंडेक्स में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश के तौर पर सबसे ऊपर है, जहां 2025 में 1,139 मौतें और 1,045 घटनाएं हुईं, जो 2013 के बाद सबसे अधिक है. यह तेजी से बढ़ोतरी कुछ हद तक 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी और इसके नतीजे में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सीमा पार आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी की वजह से हुई है. बिना सुलह के, मौजूदा अफगानिस्तान-पाकिस्तान लड़ाई से आतंकवाद के उच्च स्तर तक पहुंचने की संभावना है.
इस्लामिक स्टेट (IS) और उससे जुड़े संगठन 2025 में भी सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बने रहे, हालांकि यह आतंकी समूह कम देशों में सक्रिय था, जो 22 से घटकर 15 हो गया.
2025 में चार सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन IS, जमात नुसरत अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन (JNIM), तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP), और अल शबाब थे. वे सब मिलकर 3,869 मौतों के लिए जिम्मेदार थे, जो आतंकवाद से होने वाली सभी मौतों का 70 प्रतिशत है. चार में से तीन आतंकी समूहों के हमलों में मौतों में कमी आई, और सिर्फ TTP के हमलों में बढ़ोतरी हुई.
आतंकवाद अभी भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है. आतंकवाद से होने वाली लगभग 70 प्रतिशत मौतें सिर्फ 5 देशों में हुईं: पाकिस्तान, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC).
आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित 10 देशों में से छह उप-सहारा अफ्रीका में हैं, जो अब आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है.
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत: 2026 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार, भारत का स्कोर 6.428 है, और देश में 2025 में आतंकवादी से जुड़ी 142 से अधिक घटनाएं, 100 से ज्यादा मौतें और 118 लोग घायल हुए.
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में शीर्ष 10 देश
|रैंक
|देश
|स्कोर
|1
|पाकिस्तान
|8.574
|2
|बुर्किना फासो
|8.324
|3
|नाइजर
|7.816
|4
|नाइजीरिया
|7.792
|5
|माली
|7.586
|6
|सीरिया
|7.545
|7
|सोमालिया
|7.391
|8
|डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो
|7.171
|9
|कोलंबिया
|7.116
|10
|इजराइल
|6.79
रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान 11वें स्थान पर है, उसके बाद म्यांमार 14वें स्थान पर है. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में अमेरिका 28वें स्थान पर है, जबकि ईरान 18वें स्थान पर है.
इस्लामिक स्टेट (IS) और उससे जुड़े संगठन सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, जो दुनिया भर में हुए सभी हमलों में से लगभग 17 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं.
ईरान संघर्ष और बढ़ता जोखिम
पिछले 10 वर्षों में GTI में ईरान की रैंकिंग लगभग 30 पायदान नीचे आ गई है, जो पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में अलगाववादी समूहों द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद के प्रभाव में लगातार बढ़ोतरी को दिखाता है.
GTI डेटा से पता चलता है कि पिछले 10 साल में मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में आतंकवाद से होने वाली मौतों में 95 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन यह प्रगति अभी भी नाजुक है और इलाके की स्थिरता पर निर्भर है.
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का नाम पिछले पांच वर्षों में 15 देशों में 157 आतंकवादी साजिशों से जुड़ा रहा है. हालांकि ईरान की लंबी दूरी की क्षमताएं काफी कम हो गई हैं, अगर खत्म नहीं हुई हैं, तो भी हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे समूहों ने आतंकवादी हमले करने की काफी क्षमताओं वाले नेटवर्क को विकेंद्रित कर लिया है.
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