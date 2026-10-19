ग्लोबल कम्युनिस्ट प्रोपेगैंडा नेटवर्क फ्रांस में दंगों को हवा दे रहा है, इसके निशान भारत में भी मिले: रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नेटवर्क फ्रांस से आगे बढ़कर अमेरिका, ब्रिटेन, ग्रीस, ब्राजील और भारत जैसे देशों तक फैला हुआ है.
By ANI
Published : October 19, 2026 at 9:34 AM IST
वॉशिंगटन: फ्रांस के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है. इसमें कहा गया है कि ये ग्लोबल कम्युनिस्ट प्रोपेगैंडा नेटवर्क का हिस्सा है. यह नेटवर्क फ्रांस से आगे बढ़कर अमेरिका, ब्रिटेन, ग्रीस, ब्राजील और भारत जैसे देशों तक फैला हुआ है.
9 अक्टूबर को पब्लिश हुई फॉक्स न्यूज डिजिटल की एक इन्वेस्टिगेशन में फ्रांस के स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट और उसके सपोर्टर्स के बड़े नेटवर्क से जुड़े 50 ऑर्गनाइजेशन की पहचान की गई है. इसमें आरोप लगाया गया है कि कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और कट्टर लेफ्ट ग्रुप स्कूल के हालात को लेकर हो रहे प्रदर्शनों का इस्तेमाल बड़े राजनीतिक और वैचारिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं.
फॉक्स न्यूज डिजिटल के अनुसार उसके एनालिसिस में पहचाने गए 50 ऑर्गनाइजेशन में से सिर्फ 15 स्टूडेंट या यूथ ग्रुप हैं, जबकि बाकी 35 में लेबर यूनियन, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ऑर्गनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, सिविल-राइट्स ग्रुप और दूसरे एडवोकेसी ऑर्गनाइजेशन शामिल हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नेटवर्क फ्रांस से आगे बढ़कर अमेरिका, ब्रिटेन, ग्रीस, ब्राजील और भारत जैसे देशों तक फैला हुआ है, जहां संगठन समर्थकों को इकट्ठा कर रहे हैं, हड़ताल बुला रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के जरिए प्रदर्शनों को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरू में शिक्षा से जुड़ी शिकायतों पर केंद्रित इस आंदोलन ने पूंजीवाद, कठोरता, पुलिसिंग, सैन्य खर्च और इजराइल से जुड़े बड़े राजनीतिक मकसदों को पूरा करने वाले ग्रुप को अपनी ओर खींचा. रिपोर्ट में फ्रांस में मौजूद स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स के संगठन इंडियन अलायंस पेरिस की ओर इशारा किया गया, जिसने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर फ्रांस के प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया और भारत में स्टूडेंट प्रोटेस्ट से इसकी तुलना की.
इंडियन अलायंस पेरिस ने एक्स पर एक मैसेज पोस्ट किया जिसमें दोनों देशों के युवा प्रदर्शनकारियों के लिए सपोर्ट दिखाया गया, जिसमें कहा गया, 'जेन जेड के लिए: फ्रांस में. भारत में. आज के लिए शाबाश,' फॉक्स न्यूज डिजिटल ने रिपोर्ट किया. ग्रुप के एक्स अकाउंट पर भारत में विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कई पोस्ट भी हैं.
6 अक्टूबर को समूह ने लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने की एक क्लिप पोस्ट करते हुए कहा, 'संसद में विपक्ष के नेता को नई दिल्ली में गिरफ्तार किया जा रहा है. भारत सरकार शर्म की बात है. दिल्ली पुलिस शर्म की बात है.'
7 अक्टूबर को अलायंस ने एक समाचार क्लिप पोस्ट करते हुए दावा किया, 'पुलिस मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने से रोक रही है, विपक्षी कार्यकर्ताओं और नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी. क्या हम अभी भी इसे लोकतंत्र कहने वाले हैं?'
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में न्यूयॉर्क के एक मीडिया आउटलेट, ब्रेकथ्रू न्यूज की भी पहचान की गई है, जो कथित तौर पर प्रदर्शनों को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने वाले प्लेटफॉर्म में से एक है. इसमें कहा गया है कि आउटलेट ने विरोध प्रदर्शनों को 'कठोरता के खिलाफ ऐतिहासिक हड़ताल' बताया और स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच टकराव के फुटेज सर्कुलेट किए.
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के नतीजों में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बातों की भी झलक मिली, जिन्होंने फ्रांस में स्टूडेंट-लीड प्रोटेस्ट के लिए डाइवर्सिटी के रूप में छिपे उदारवाद को दोषी ठहराया था. फ्रांस और दूसरे पश्चिमी देशों के प्रोग्रेसिव नेताओं ने इंसानियत के चलते विकसित देशों से इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया.
उन्होंने घुलने-मिलने और अनुकूलता के बुनियादी सवालों को नजरअंदाज कर दिया. उन्हें बताया गया कि इससे यह होगा और उन्होंने नहीं सुना. मैं प्रार्थना करता हूं कि फ्रांस, जो कमाल के लोगों का एक खूबसूरत देश है, अपनी और लैंडमार्क्स के जलने से पहले इस पागलपन को रोक देगा. और मुझे उम्मीद है कि अमेरिकन्स ध्यान दे रहे हैं. कांग्रेस के डेमोक्रेट्स आपके देश के लिए यही भविष्य चाहते हैं.' वेंस ने कहा.
इस बीच पूरे फ्रांस में विरोध प्रदर्शन जारी है राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को देश के नाम संबोधन में कहा कि हिंसा को 'कोई भी चीज सही नहीं ठहराती'. फ्रांस 24 के मुताबिक यह बात बढ़ती महंगाई और स्कूलों की खराब हालत को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद आई. हिंसक ग्रुप की ऑफिसर्स से झड़प और दुकानों में लूटपाट के बाद पुलिस ने वीकेंड में 2,300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया.
शनिवार को राजधानी और देश के अलग-अलग इलाकों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई. यह घटना बढ़ती महंगाई के विरोध में देशभर में हो रहे मार्च के साथ हुई. प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आग लगा दी, जबकि चोरों ने दर्जनों कमर्शियल दुकानों में सेंध लगाई.
यह नागरिक अशांति कई हफ़्तों तक चली स्टूडेंट की रैलियों के बाद हुई. शनिवार को एक बड़े प्रदर्शन के दौरान हजारों नागरिकों ने पेरिस के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में मार्च किया और 'हर कोई पुलिस से नफरत करता है' और 'मैक्रों, इस्तीफा दो' जैसे नारे लगाए.