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ग्लोबल कम्युनिस्ट प्रोपेगैंडा नेटवर्क फ्रांस में दंगों को हवा दे रहा है, इसके निशान भारत में भी मिले: रिपोर्ट

फ्रांस के रेनेस में कम संसाधनों वाले स्कूलों के विरोध में मंगलवार, 13 अक्टूबर, 2026 को छात्र मार्च करते हुए ( AP )

By ANI 5 Min Read

वॉशिंगटन: फ्रांस के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है. इसमें कहा गया है कि ये ग्लोबल कम्युनिस्ट प्रोपेगैंडा नेटवर्क का हिस्सा है. यह नेटवर्क फ्रांस से आगे बढ़कर अमेरिका, ब्रिटेन, ग्रीस, ब्राजील और भारत जैसे देशों तक फैला हुआ है.

9 अक्टूबर को पब्लिश हुई फॉक्स न्यूज डिजिटल की एक इन्वेस्टिगेशन में फ्रांस के स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट और उसके सपोर्टर्स के बड़े नेटवर्क से जुड़े 50 ऑर्गनाइजेशन की पहचान की गई है. इसमें आरोप लगाया गया है कि कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और कट्टर लेफ्ट ग्रुप स्कूल के हालात को लेकर हो रहे प्रदर्शनों का इस्तेमाल बड़े राजनीतिक और वैचारिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं.

फॉक्स न्यूज डिजिटल के अनुसार उसके एनालिसिस में पहचाने गए 50 ऑर्गनाइजेशन में से सिर्फ 15 स्टूडेंट या यूथ ग्रुप हैं, जबकि बाकी 35 में लेबर यूनियन, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ऑर्गनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, सिविल-राइट्स ग्रुप और दूसरे एडवोकेसी ऑर्गनाइजेशन शामिल हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नेटवर्क फ्रांस से आगे बढ़कर अमेरिका, ब्रिटेन, ग्रीस, ब्राजील और भारत जैसे देशों तक फैला हुआ है, जहां संगठन समर्थकों को इकट्ठा कर रहे हैं, हड़ताल बुला रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के जरिए प्रदर्शनों को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरू में शिक्षा से जुड़ी शिकायतों पर केंद्रित इस आंदोलन ने पूंजीवाद, कठोरता, पुलिसिंग, सैन्य खर्च और इजराइल से जुड़े बड़े राजनीतिक मकसदों को पूरा करने वाले ग्रुप को अपनी ओर खींचा. रिपोर्ट में फ्रांस में मौजूद स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स के संगठन इंडियन अलायंस पेरिस की ओर इशारा किया गया, जिसने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर फ्रांस के प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया और भारत में स्टूडेंट प्रोटेस्ट से इसकी तुलना की. इंडियन अलायंस पेरिस ने एक्स पर एक मैसेज पोस्ट किया जिसमें दोनों देशों के युवा प्रदर्शनकारियों के लिए सपोर्ट दिखाया गया, जिसमें कहा गया, 'जेन जेड के लिए: फ्रांस में. भारत में. आज के लिए शाबाश,' फॉक्स न्यूज डिजिटल ने रिपोर्ट किया. ग्रुप के एक्स अकाउंट पर भारत में विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कई पोस्ट भी हैं. 6 अक्टूबर को समूह ने लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने की एक क्लिप पोस्ट करते हुए कहा, 'संसद में विपक्ष के नेता को नई दिल्ली में गिरफ्तार किया जा रहा है. भारत सरकार शर्म की बात है. दिल्ली पुलिस शर्म की बात है.'