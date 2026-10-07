घाना के मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
एस जयशंकर के अक्रा दौरे के दौरान घाना ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी है.
By PTI
Published : October 7, 2026 at 9:56 PM IST
अक्रा (घाना): घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुदजेटो अबलाकवा ने बुधवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के निर्णय को मंजूरी दे दी है और अब यह अफ्रीकी देश इस समूह में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करेगा.
वहीं, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली, घाना की इस आकांक्षा के प्रति ‘‘काफी सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी’’ रहा है.
जयशंकर अफ्रीका के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में मंगलवार को घाना पहुंचे. उनके इस दौरे में कोट डी आइवर और इथियोपिया भी शामिल हैं. घाना द्वारा ब्रिक्स को लेकर यह घोषणा ऐसे समय की गई, जब जयशंकर ने अपनी यात्रा के दौरान वहां के नेतृत्व के साथ बैठक की है.
जयशंकर और अबलाकवा ने बुधवार को अपनी बैठक के बाद संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया. अबलाकवा ने कहा कि घाना ‘‘भारत, ब्राजील और चीन जैसे पुराने साझेदारों’’ के साथ भी संबंध मजबूत करना चाहता है, जिनके साथ इस पश्चिम अफ्रीकी देश के पहले से ही व्यापक व्यापार और निवेश संबंध हैं.
सैम ओकुदजेटो अबलाकवा ने कहा कि ब्रिक्स की सदस्यता से घाना को अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने, नौकरियां सृजित करने, औद्योगीकरण करने और 'संसाधन संप्रभुता' के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा विकल्प मिलेंगे.
Today, I graciously welcomed the highly esteemed and great friend of Ghana, His Excellency Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs of India to our dear country. Dr. Jaishankar is here on a 2-day official visit at my invitation. Ghana and India are now high grade strategic partners with our bilateral relations having been elevated to Comprehensive Partnership last year during the state visit of Prime Minister, Narendra Modi. I am looking forward to our positive engagements and impactful deals. For God and Country 🇬🇭 🙏🏾— Sam Okudzeto Ablakwa (@S_OkudzetoAblak) October 6, 2026
उन्होंने कहा कि घाना अब सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करने और मौजूदा ब्रिक्स सदस्यों का समर्थन हासिल करने की दिशा में कदम उठाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यता मिलने के लिए अंततः समूह की मंजूरी की जरूरत होगी.
जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण तथा जैव-विविधता पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.
अफ्रीका हमारे दिलों में बसता है, हम आगामी पीढ़ियों के लिए साझेदारी करेंगे: जयशंकर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और अफ्रीका को दीर्घकालिक साझेदार बताते हुए कहा कि आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन, रणनीतिक स्वायत्तता और ‘ग्लोबल साउथ’ में सहयोग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए.
जयशंकर ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अफ्रीका हमारे दिल में बसता है और ऐसी साझेदारी करेंगे, जो केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए होगी.” उन्होंने यह बात घाना के विदेश सेवा संस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद कही.
Held wide ranging discussions with Foreign Minister @S_OkudzetoAblak of Ghana. As Global South partners, both India and Ghana share common development aspirations and historic solidarity. Discussed advancing our Comprehensive Partnership in trade, investments, development, pharmaceuticals, capacity building, defence, technology and people to people domains. Also spoke about advancing our multilateral cooperation and deepening India’s engagement with the African Union and ECOWAS. 🇮🇳 🇬🇭— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 6, 2026
जयशंकर मंगलवार को घाना पहुंचे. यह उनकी तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा का पहला पड़ाव है और इसके बाद कोटे डी आइवर और इथियोपिया जाएंगे.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यहां घाना के अपने समकक्ष सैम ओकुदजेटो अबलाकवा से मुलाकात की तथा इस दौरान दोनों देशों ने बहुपक्षीय सहयोग और अफ्रीकी संघ तथा ईसीओडब्ल्यूएएस (पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय) के साथ दिल्ली के बढ़ते जुड़ाव पर चर्चा की.
उन्होंने घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों में आई गति पर बातचीत की. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने घाना के अपने समकक्ष अबलाकवा के साथ व्यापक बातचीत की.
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