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घाना के मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

6 अक्टूबर, 2026 को पोस्ट की गई इस तस्वीर में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के साथ अक्रा, घाना में एक मीटिंग के दौरान. ( (@DrSJaishankar/X via PTI Photo) )

By PTI 3 Min Read

अक्रा (घाना): घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुदजेटो अबलाकवा ने बुधवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के निर्णय को मंजूरी दे दी है और अब यह अफ्रीकी देश इस समूह में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करेगा.

वहीं, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली, घाना की इस आकांक्षा के प्रति ‘‘काफी सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी’’ रहा है. जयशंकर अफ्रीका के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में मंगलवार को घाना पहुंचे. उनके इस दौरे में कोट डी आइवर और इथियोपिया भी शामिल हैं. घाना द्वारा ब्रिक्स को लेकर यह घोषणा ऐसे समय की गई, जब जयशंकर ने अपनी यात्रा के दौरान वहां के नेतृत्व के साथ बैठक की है. जयशंकर और अबलाकवा ने बुधवार को अपनी बैठक के बाद संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया. अबलाकवा ने कहा कि घाना ‘‘भारत, ब्राजील और चीन जैसे पुराने साझेदारों’’ के साथ भी संबंध मजबूत करना चाहता है, जिनके साथ इस पश्चिम अफ्रीकी देश के पहले से ही व्यापक व्यापार और निवेश संबंध हैं. सैम ओकुदजेटो अबलाकवा ने कहा कि ब्रिक्स की सदस्यता से घाना को अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने, नौकरियां सृजित करने, औद्योगीकरण करने और 'संसाधन संप्रभुता' के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा विकल्प मिलेंगे. उन्होंने कहा कि घाना अब सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करने और मौजूदा ब्रिक्स सदस्यों का समर्थन हासिल करने की दिशा में कदम उठाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यता मिलने के लिए अंततः समूह की मंजूरी की जरूरत होगी.