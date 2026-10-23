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ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने न्यूक्लियर डील पर मैक्रों के रुख की आलोचना की

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ( IANS )

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तेहरान: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की कड़ी आलोचना की और उन पर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) के बारे में 'उलटा' विचार रखने का आरोप लगाया, जिसे आमतौर पर ईरान न्यूक्लियर डील के रूप में जाना जाता है.

एक्स से बात करते हुए अराघची ने पिछले कुछ वर्षों में मैक्रों के बयानबाजी में स्पष्ट बदलाव की ओर इशारा किया और फ्रांसीसी नेता से अपने रुख में स्थिरता बनाए रखने का आग्रह किया. अराघची ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, '2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति के ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने से ठीक पहले मैक्रों ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने जोर देकर कहा था कि 'फ्रांस संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने इस पर साइन किया है.'

आज वह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमेशा ईरान में 'किसी भी तरह की न्यूक्लियर एक्टिविटी' का विरोध किया है. प्रेसिडेंट अपनी बात सीधी रखें.' अपनी पोस्ट के साथ ईरान के विदेश मंत्री ने एक इमेज शेयर की जिसमें मैक्रों के अप्रैल 2018 में अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए भाषण का एक हिस्सा था. उस भाषण के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2015 के समझौते में बने रहने की वकालत की थी, और इसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए बनाए गए एक स्थापित इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तौर पर पेश किया था.