मेक्सिको में Gen Z का बड़ा विरोध प्रदर्शन, निकाला सरकार विरोधी मार्च

अमेरिका के पड़ोस में युवाओं का आंदोलन हिंसक झड़पों में तब्दील हो गया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया.

मेक्सिको में युवाओं द्वारा आयोजित सरकार विरोधी मार्च के दौरान का दृश्य (AP)
By IANS

Published : November 16, 2025 at 9:47 AM IST

मेक्सिको: यहां के शहरों में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और दंड से मुक्ति के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे. यह प्रदर्शन जनरेशन जेड के सदस्यों द्वारा आयोजित किया गया था. इसे अंततः विपक्षी दलों के वरिष्ठ समर्थकों का भी भरपूर समर्थन मिला. हालाँकि, यह प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, जिसमें कई लोग घायल हुए और बड़ी संख्या में लोग हिरासत में लिए गए.

राजधानी के नागरिक सुरक्षा सचिव (एसएससी) पाब्लो वाजक्वेज कैमाचो के अनुसार शनिवार के मार्च के दौरान कुल 100 पुलिस अधिकारी घायल हुए. इनमें से 40 को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ी. अस्पताल में भर्ती लोगों में से 36 को चोटें आई, जबकि बाकी चार का इलाज आघात और अन्य चोटों के लिए किया जा रहा है. प्रमुख स्थानीय मीडिया आउटलेट, एल यूनिवर्सल की रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि झड़पों में 20 नागरिक घायल हुए.

मेक्सिको सिटी में युवा सरकार विरोधी मार्च में भाग लेते हुए (AP)

अधिकारियों ने पुष्टि की कि 20 लोगों को गिरफ्तार कर लोक अभियोजक के समक्ष पेश किया गया, जबकि अन्य 20 को प्रशासनिक अपराधों के लिए हिरासत में लिया गया और नागरिक न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया. जेन जेड मार्च के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वाजक्वेज कैमाचो ने कहा कि वह भड़की हिंसा की निंदा करते हैं. उन्होंने कहा, 'हम मार्च के दौरान हुई हिंसक घटनाओं की निंदा करते हैं और हम इन संगठित समूहों के अस्तित्व की निंदा करते हैं, जो अक्सर दूर से इन कृत्यों को मान्य, समर्थन और समर्थन देते हैं.'

इस विरोध प्रदर्शन में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया. इनमें हाल ही में मारे गए मिचोआकेन के मेयर कार्लोस मंजो के समर्थक भी शामिल थे जो अपने राजनीतिक आंदोलन के प्रतीक के रूप में पुआल की टोपियां पहनकर शामिल हुए थे. मंजो को 1 नवंबर को उरुअपन में गोली मार दी गई थी. पुलिस ने कहा है कि ड्रग्स की लत वाले एक 17 वर्षीय लड़के की पहचान हमलावर के रूप में हुई है. उसे गिरफ्तार करने के बाद मार दिया गया.

राजधानी से प्राप्त तस्वीरों में यह मार्च शहर से होते हुए दिखाई दिया. जोकलो स्क्वायर पर पहुंचने पर नागरिक सुरक्षा सचिवालय के अधिकारियों के साथ टकराव में बदल गया. इस प्रदर्शन ने दुनिया भर में जेनरेशन जेड के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की बढ़ती लहर में इजाफा कर दिया. इस साल कई देशों में 1990 के दशक के अंत और 2010 के दशक की शुरुआत के बीच पैदा हुए युवा असमानता, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक पतन के खिलाफ लामबंद हुए हैं. बता दें कि इससे पहले नेपाल में ऐसा बड़ा प्रदर्शन हुआ.

इनमें से सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन सितंबर में नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगने के बाद हुआ था. इसके परिणामस्वरूप अंततः प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था. पिछले साल, बांग्लादेश में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए थे. मेक्सिको में कई युवाओं का कहना है कि वे भ्रष्टाचार और हिंसक अपराधों में व्याप्त व्यापक दंडमुक्ति जैसी व्यवस्थागत समस्याओं से बेहद निराश हैं.

