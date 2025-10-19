ETV Bharat / international

नेपाल में Gen G ग्रुप बनाएंगे राजनीतिक दल, चुनाव लड़ने के लिए रखीं ये शर्तें

GEN G नेता ने कहा कि नेपाली युवाओं के बढ़ते पलायन के कारण हिमालयी राष्ट्र का आर्थिक विकास ठप हो गया है.

नेपाल में Gen G का प्रदर्शन.
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 1:20 PM IST

काठमांडू: नेपाल में GEN G समूह राजनीतिक दल की स्थापना करेगा. शनिवार को GEN G समूह ने घोषणा किया कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में उनकी भागीदारी कुछ शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करेगी. नेपाल में 5 मार्च, 2026 को चुनाव होने वाले हैं. जेन जी आंदोलन से जुड़े मिराज धुंगाना के नेतृत्व में, इस समूह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एजेंडे का खुलासा किया.

मिराज धुंगाना ने कहा कि वे जेन- जी युवाओं को एकजुट करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाने पर विचार कर रहे हैं. लेकिन जब तक उनकी मूलभूत मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे चुनाव नहीं लड़ेंगे. यह समूह मुख्य रूप से दो प्रमुख एजेंडों की वकालत करता रहा है. एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली और विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों के लिए मताधिकार.

धुंगाना के अनुसार, उनके समूह ने निर्णय लिया है कि जेन-जी आंदोलन से जुड़े युवाओं को एकजुट करने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन आवश्यक है. अपने एजेंडे का खुलासा करते हुए, धुंगाना ने भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए एक नागरिक-नेतृत्व वाली जांच समिति के गठन और आर्थिक परिवर्तन पर एक स्पष्ट नीति अपनाने पर जोर दिया.

धुंगाना ने राष्ट्र निर्माण कार्य में सभी पक्षों से सामूहिक प्रतिबद्धता और सहयोग का आह्वान करते हुए कहा, "हम सुशासन को बढ़ावा देने, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने जैसे मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे. हम जेन-जी युवाओं के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे." उन्होंने आगे कहा कि वे वर्तमान में नई पार्टी के लिए एक 'उपयुक्त' नाम के लिए सुझाव एकत्र कर रहे हैं.

जेन जी नेता ने कहा कि रोजगार के लिए विदेश जाने वाले नेपाली युवाओं के बढ़ते पलायन के कारण हिमालयी राष्ट्र का आर्थिक विकास ठप हो गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए पिछली सरकारों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. आर्थिक मामलों पर अपने समूह की स्थिति पर बात करते हुए, उन्होंने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया.

धुंगाना ने कहा, "हम दो घनी आबादी वाले पड़ोसी देशों से घिरे हैं जिनकी कुल जनसंख्या तीन अरब है, इसलिए हमें पड़ोसी बाज़ारों को लक्षित करते हुए अपना उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है."

उन्होंने अंतरिम सरकार से बंद पड़े उद्योगों को फिर से खोलने और नए रोजगार सृजित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का भी आग्रह किया. उन्होंने पर्यटन क्षेत्र के विकास और संवर्धन की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया. प्रतिनिधि सभा के नए चुनाव अगले साल 5 मार्च को निर्धारित किए गए हैं. चुनाव की तारीख की घोषणा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 12 सितंबर को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन करते हुए की थी.

बता दें कि नेपाल में GEN G के नेतृत्व में पिछले महीने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया साइटों पर सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था.

